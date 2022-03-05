Başak Burcu Hangi Grup? Başak Burcu Grubu Ve Özellikleri Nedir

Başak burcu, 22 Ağustos ve 23 Eylül arası doğumlu kişilerin burcudur. Bu burç insanları temiz ve tertipli olmaları ile bilinirler. Hatta 12 burç arasındaki en titiz burçtur diyebiliriz. Diğer burçların olduğu gibi başak burçlarının da bir elementi yani ait olduğu bir grubu vardır.

Başak Burcu Hangi Grup?

Başak burcu, 4 element grubu içerisinde toprak grubunun burcudur. Dağınıklıktan hiç hoşlanmayan bu burç insanı kendi ile beraber toprak grubunu oğlak ve boğa burcu ile paylaşır.

Başak Burcu Grubu ve Özellikleri Nedir?

Başak burcu 12 burç arasında 6. sırada yer alır. En temiz ve titiz olan başak burcu toprak grubunun burcudur. Yani başak burcu toprak grubudur. Bu burcun titizliği dışında diğer öne çıkan özelliği de zeki olmasıdır. Onlar zekaları ile karşılarındaki insanı etkilerler. Plancıdır. Her işini, her görüşmesini planları çerçevesinde gerçekleştirir. İlişkilerinden kendilerinden fazlasıyla taviz verirler. Sevdikleri insana sadık olurlar ve bağlanırlar. Tutkulu aşıklardır. Çocuklarına ekstra özen gösterirler. İyi bir ebeveyn olurlar. Ayrıca utangaç insanlardır. Kendilerini tanıdıkça açarlar.