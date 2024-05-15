Ben de inzivaya çekildim

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KALP GÖZÜMÜZÜ AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ

- İngilizler “first thing first” der. Her şey sırasıyla anlamında. Biz, “sondan başlarsak...” deriz. Çağla Şıkel’in gündemi alt üst eden karanlık kulübe inzivasından yani sondan başlayalım.

Olur. Bunu biz uydurmadık. Bu, yoga felsefesi içinde olan bir pratik. Hintçesi: Kayakalpa. Ölümsüz/ dönüşen beden çalışması. Bu çalışma eskilerde mağara ya da tapınakta yapılırdı. Ancak bugün hele de büyükşehirlerde yaşayanların dış uyaranlardan; telefon, iş, trafik gibi, kaçması mümkün değil. Meşgul olmadıkları, rahatsız edilmeden, saatlerce yalnız ve karanlıkta kalabilecekleri ortam yok. Dolayısıyla doğanın içinde, sessiz, sakin ve karanlık olması açısından kulübe en iyi çözüm.

- Neden zifiri karanlık?

Kayakalpa öğretisi- tıbbi adı pineal gland- epifiz bezini temel alan bilinç ve bilinçaltı güçlerini ve de bedensel iyilik halini gençleştirmeye yöneliktir. Bunun için de kişi karanlıkta bırakılır. Bir parantez açayım; epifiz bezine ‘üçüncü göz’ de denir. Zira epifiz, yüksek bilinç düzeyine erişme, sezgi ve öngörü gibi meziyetlerde önemli rol oynar. Sufizmde buna vahdet-i vücud, İslam’da kalp gözü de denir.

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MATRIX HATIRLATMASI

- Eskilerin “hissi kablel vuku” dedikleri...

Aynen öyle. Bir başka örnek. Matrix’te kör olan Neo nasıl görüyordu? Üçüncü gözü sayesinde. Ama bu göz görmez, hisseder! Şimdi dönelim karanlığa... Epifizden salgılanan en önemli hormonlardan biri de sadece karanlıkta salgılanan melatonindir. Melatonin bizi kanser başta birçok hastalıktan korur. Kayakalpa öğretisinin ilk amacı da işte budur; meditasyon pratiğinde belli bir seviyeye gelen kişilerin karanlıkta tutularak, kendisine dönmesinin sağlanması, epifiz bezinin bu sayede mümkün olduğunca gelişmesi, zihnin daha önce kullanmadığımız alanlarının açılarak, içteki ışığın çıkarılması, bu sayede iç görü ve ‘hissiyat’ yetisinin maksimuma erişmesi. İkinci önemli neden de karanlıkta geçirilen sürede bedenin yenilenmesidir. Melatonin arttıkça, vücutta sakinlik arttıkça, düşünme farkındalığı arttıkça telomer kısalması durur. Bu da yaşlanmayı yavaşlatır. Gençleşme başlar.

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YOGA PRATİĞİ OLMAYAN KULÜBEYE GİREMEZ

- Meditasyon pratiği belli seviyede olanlar dediniz... Benim böyle bir deneyimim yok ama Çağla Hanım’dan gördüm, denemek istiyorum...

Uzun süredir yoga yapmayan ve meditasyon pratiği olmayan kimseyi kulübeye almıyoruz. Çağla’nın (Şıkel) benimle geçirdiği en az 1,5 yılı var, bildiğim öncesi de var. Bu pratiktekiler daha da derinleşmek için zaten evde en az 6-12 saat meditasyona oturuyor. ‘Perdeni kapa da otur’ diyorlar ama hayatın içinde hele de ev ortamında o kadar uzun süre oturmak çok zor. Ya biri kapıyı çalar ya annen arar. Ama buradayken herkes nerede, ne yaptığını ve seni rahatsız etmemeleri gerektiğini bilir.

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TRAVMATİK DEĞİL AKSİNE GÜÇLENDİRİCİ

- Peki geçmiş travmaları olan biri için bu tarz karanlık inzivalar güvenli mi? Anksiyete ya da bir hastalık tetiklenmez mi? Kişileri bir testten geçiriyor musunuz?

Gözü bantlarla kapattığımız ve 4 gün süren inziva öncesi psikiyatristimiz katılmak isteyenlere bir test yapıyor. Hali hazırda zaten terapi görenlerin de terapistleri ile görüşüyoruz. Ama kulübe inzivasında buna gerek yok çünkü onlar zaten ileri seviye. Yani uzun zamandır kendisi ile çalışan, tetiklenebileceği alanlara hâkim kişiler. Dolayısıyla onlar için travmatik olmaktan öte içindeki kaynakla, güçle bağlantı kurduğu bir pratik bu.

- Ya kişi travmasının farkında değilse...

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Olabilir ama yoga ve meditasyon pratiğine hâkim, deneyimli, ileri seviye bir öğrenci zaten geçmişten getirdiği travmalarla nasıl baş edeceğini ve hangi teknikleri uygulayacağını bilir. En temel uygulanan tekniklerden biri ‘nefese tutunma’dır mesela. Nefesimize odaklanır, zihnin başka yere kaymasını engelleriz.

EN UZUN 11 GÜN KALDILAR

- En uzun kim kaldı kulübede?

Barkın Gürtekin ve Gülsüm Yiğit, 11 gün kaldı. Hatta belgeselini de çektik, yakında yayına girecek. Ben ise Hindistan’da bir aşramda 40 gün kaldım.

KALP GÖZÜMÜZÜ AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ

- İngilizler “first thing first” der. Her şey sırasıyla anlamında. Biz, “sondan başlarsak...” deriz. Çağla Şıkel’in gündemi alt üst eden karanlık kulübe inzivasından yani sondan başlayalım.

Haberin Devamı

Olur. Bunu biz uydurmadık. Bu, yoga felsefesi içinde olan bir pratik. Hintçesi: Kayakalpa. Ölümsüz/ dönüşen beden çalışması. Bu çalışma eskilerde mağara ya da tapınakta yapılırdı. Ancak bugün hele de büyükşehirlerde yaşayanların dış uyaranlardan; telefon, iş, trafik gibi, kaçması mümkün değil. Meşgul olmadıkları, rahatsız edilmeden, saatlerce yalnız ve karanlıkta kalabilecekleri ortam yok. Dolayısıyla doğanın içinde, sessiz, sakin ve karanlık olması açısından kulübe en iyi çözüm.

- Neden zifiri karanlık?

Kayakalpa öğretisi- tıbbi adı pineal gland- epifiz bezini temel alan bilinç ve bilinçaltı güçlerini ve de bedensel iyilik halini gençleştirmeye yöneliktir. Bunun için de kişi karanlıkta bırakılır. Bir parantez açayım; epifiz bezine ‘üçüncü göz’ de denir. Zira epifiz, yüksek bilinç düzeyine erişme, sezgi ve öngörü gibi meziyetlerde önemli rol oynar. Sufizmde buna vahdet-i vücud, İslam’da kalp gözü de denir.





MATRIX HATIRLATMASI

- Eskilerin “hissi kablel vuku” dedikleri...

Aynen öyle. Bir başka örnek. Matrix’te kör olan Neo nasıl görüyordu? Üçüncü gözü sayesinde. Ama bu göz görmez, hisseder! Şimdi dönelim karanlığa... Epifizden salgılanan en önemli hormonlardan biri de sadece karanlıkta salgılanan melatonindir. Melatonin bizi kanser başta birçok hastalıktan korur. Kayakalpa öğretisinin ilk amacı da işte budur; meditasyon pratiğinde belli bir seviyeye gelen kişilerin karanlıkta tutularak, kendisine dönmesinin sağlanması, epifiz bezinin bu sayede mümkün olduğunca gelişmesi, zihnin daha önce kullanmadığımız alanlarının açılarak, içteki ışığın çıkarılması, bu sayede iç görü ve ‘hissiyat’ yetisinin maksimuma erişmesi. İkinci önemli neden de karanlıkta geçirilen sürede bedenin yenilenmesidir. Melatonin arttıkça, vücutta sakinlik arttıkça, düşünme farkındalığı arttıkça telomer kısalması durur. Bu da yaşlanmayı yavaşlatır. Gençleşme başlar.

YOGA PRATİĞİ OLMAYAN KULÜBEYE GİREMEZ

- Meditasyon pratiği belli seviyede olanlar dediniz... Benim böyle bir deneyimim yok ama Çağla Hanım’dan gördüm, denemek istiyorum...

Uzun süredir yoga yapmayan ve meditasyon pratiği olmayan kimseyi kulübeye almıyoruz. Çağla’nın (Şıkel) benimle geçirdiği en az 1,5 yılı var, bildiğim öncesi de var. Bu pratiktekiler daha da derinleşmek için zaten evde en az 6-12 saat meditasyona oturuyor. ‘Perdeni kapa da otur’ diyorlar ama hayatın içinde hele de ev ortamında o kadar uzun süre oturmak çok zor. Ya biri kapıyı çalar ya annen arar. Ama buradayken herkes nerede, ne yaptığını ve seni rahatsız etmemeleri gerektiğini bilir.

TRAVMATİK DEĞİL AKSİNE GÜÇLENDİRİCİ

- Peki geçmiş travmaları olan biri için bu tarz karanlık inzivalar güvenli mi? Anksiyete ya da bir hastalık tetiklenmez mi? Kişileri bir testten geçiriyor musunuz?

Gözü bantlarla kapattığımız ve 4 gün süren inziva öncesi psikiyatristimiz katılmak isteyenlere bir test yapıyor. Hali hazırda zaten terapi görenlerin de terapistleri ile görüşüyoruz. Ama kulübe inzivasında buna gerek yok çünkü onlar zaten ileri seviye. Yani uzun zamandır kendisi ile çalışan, tetiklenebileceği alanlara hâkim kişiler. Dolayısıyla onlar için travmatik olmaktan öte içindeki kaynakla, güçle bağlantı kurduğu bir pratik bu.

- Ya kişi travmasının farkında değilse...

Olabilir ama yoga ve meditasyon pratiğine hâkim, deneyimli, ileri seviye bir öğrenci zaten geçmişten getirdiği travmalarla nasıl baş edeceğini ve hangi teknikleri uygulayacağını bilir. En temel uygulanan tekniklerden biri ‘nefese tutunma’dır mesela. Nefesimize odaklanır, zihnin başka yere kaymasını engelleriz.

EN UZUN 11 GÜN KALDILAR

- En uzun kim kaldı kulübede?

Barkın Gürtekin ve Gülsüm Yiğit, 11 gün kaldı. Hatta belgeselini de çektik, yakında yayına girecek. Ben ise Hindistan’da bir aşramda 40 gün kaldım.

BİR NEVİ ORUÇ TUTULUYOR

- Ne yiyip ne içilir o sürede?

3 günden fazla kalanlar pilav ve karışık sebzeden oluşan, 1 öğün yemek yer. Bir nevi oruç. Sadece bir soda içerler. Su hep yanlarında. Ancak çoğu yogi uzun süre medistasyonda olduğu için o tabağı bile bitiremez çünkü metabolizma çok yavaşlar, beden bir nevi uykuda olur. 3 günden kısa kalanlar ise oruç tutar, bir şey yemez. Sadece su içebilirler.

İÇERİDE UZANAMIYORSUN

- Çağla Şıkel 11 saat uyumuştur herhalde...

Sanmam. İçeride ayağa kalkamazsın, uzanmak da mümkün değil. 1.5 metrekare alan. Sen de girdin. Sadece meditasyon pozisyonunda oturabilirsin. Üşümesinler diye battaniye ve olumsuz durumlara karşı rahatça haberleşmek için telsiz veriyoruz, o kadar. İlla şu kadar saat kalacaksın diye de bir şey yok istedikleri zaman çıkabilirler.

YARIN: YOGA HER DERDE DEVA MI? ÇETİNTAŞ YENİ NESİL TARİKAT LİDERİ Mİ?