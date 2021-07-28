Azurit Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Azurit Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Azurit Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Azurit taşı, kişilerdeki üçüncü göz çakrasını açarak aktifleştirmek için kullanılmaktadır. Azurit taşı, eski çağlardan beri bilinen bir taştır. Ayrıca farklı yerlerde de kullanılmaktadır.

Azurit Taşı Nedir?

Azurit taşı, doğada en kolay bulunan taşlardan biridir. Bir çeşit bakır cevheri olan azurit taşı kristal yapısı ile dikkat çekmektedir. Azurit taşı genellikle dik ama farklı uzunluklardaki eksenlerden oluşmaktadır. Azurit taşı çoğu zaman malakit ile birlikte bakır yataklarında bulunmaktadır.

Azurit Taşı Ne İşe Yarar?

Doğada sıklıkla bulunan Azurit taşı üçüncü çakranın açılmasında önem taşımaktadır. Kendini ifade etmekte zorlanan kişiler için de azurit taş doğru bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sayede kişiler duygu ve düşüncelerini daha kolay ifade edebilirler. Azurit taşı aile içinde farklı nesi

Azurit Taşı Nerelerde Bulunur?

Doğada kolay bir şekilde bulunan azurit taşı Mısır, Rusya, Fransa ve Avustralya'dan çıkarılmaktadır. Bunun yanı sıra Peru, Şili ve Amerika da dahil olmak üzere çok sayıda yerde azurit taşı bulunur. Azurit güneşi olarak bilinen özel taş ise sadece Avustralya'dan çıkarılmaktadır. Bu taş dairesel bir oluşumda meydana gelmektedir.

Azurit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Hafızayı güçlendiren, sezgi ve psişik güçleri harekete geçiren azurit taşı beynin entellektüel işlevini geliştirir. Azurit taşları bakır temelli olan mavi renkli bir taştır. Azurit taşı hem fiziksel hem de duygusal boyutta önemli faydalar sağlamasının yanında çok güçlü ve güzel bir görünüme sahiptir.

Azurit Taşı Nasıl Kullanılır?

Azurit taşından küpe, yüzük bileklik gibi takılar yapılmaktadır. Azurit taşından yapılan takılar fiziksel rahatlama sağlar. Ayrıca azurit taşlar kişinin daha iyi hissetmesini sağlamaktadır. Özellikle Oğlak ve Yay burcu olanlar azurit taşından takılar kullandıklarında sağlık sorunlarında iyileşmeler de gözlemlenir.

Azurit Taşı Faydaları Nelerdir?

Azurit taşı üzüntü ve stresi azaltır. Düşünce ve duygular nedeniyle oluşan olumsuzlukları da iyileştirir. Ayrıca korkuları ve fobileri ortadan kaldıran azurit taşı güvensizlikten oluşan duyguların da üstesinden gelir. Azurit taşı takılar gerginliği de önemli ölçüde azaltmaktadır. Azurit taşı, aile içindeki gerilimi azaltır.

Azurit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Azurit taşı şeffaf ve opak renklerde bulunur. Bu taş bakır yataklarında ikincil minerallerden oluşmaktadır. Ayrıca ışıldamanın da olmadığı azurit taşı camsı toprak ve donuk bir parlaklığa sahip olabilir. Azurit taşının kristalografisi monoklinik olarak bilinmektedir. Azurit taşının kırılma indisi de 1730- 1836 olarak bilinmektedir.

Azurit Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir Mi?

Azurit taşı diğer taşlara göre daha yumuşak ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kolayca çizilebilir. Azurit taşını takıya dönüştürmek biraz zor olabilir. Ayrıca azurit taşından kolye, küpe, bileklik ve yüzük yapılabilir. Tesbih ve kolye ucu yapımında da kullanılan azurit taşını vücutta tutmak enerjiyi yükseltir. Ayrıca azurit taşından yapılan takıların kullanımı çok önemlidir.

Azurit Taşı Temizliği ve Bakımı

Azurit taşının bakım ve temizliği de çok önem taşımaktadır. Azurit taşını temizlerken nemli bir bez kullanılmalıdır. Soğuk sabunlu su ile azurit taşı itinalı bir şekilde temizlenir. Aşındırıcı ve kimyasal içeren temizleyiciler azurit taşına zarar verebilir. O nedenle azurit taşının bakımı yapılırken usta bir tamirciden de yardım alınabilir. Azurit taşı nemli bir bez ile silinebilir.