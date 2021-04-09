Ay Çekirdeği Nedir Ve Neye İyi Gelir? Ay Çekirdeği Faydaları

Ay çekirdeği, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan karotenoidler ve antioksidanlar içerir. Aynı zamanda içinde yeteri kadar sodyum, tiamin, selenyum, magnezyum, manganez ve fosfor da yer alır. Bunların yanında az miktarda çinko, bakır ve demir de içerir.



Ay Çekirdeği Nedir?



Ay çekirdeği, ay çekirdeği bitkisinin tohumlarıdır. Çekirdek olarak da yenebilen bu tohumlar, içinde çok sayıda faydalı besinleri içerir. Ay çiçeği sağlık açısından oldukça faydalı bir besindir. İçinde bulunan E vitamini, kan dolaşımını düzenler ve cilt için antioksidan görevi görür. Aynı zamanda kırışıklıkların azalmasına da yardımcı olur.



Ay Çekirdeği Neye İyi Gelir?



Ay çekirdeği, cildi gençleştirirken kan dolaşımını hızlandırır ve beyin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Ay çekirdeğinin ruh sağlığını düzeltmeye yardımcı olduğu da biliniyor. Bunun nedeni ise, ay çiçeğinin tohumlarında bol miktarda triptofan bulunmasından kaynaklanıyor.



Triptofan içeren besinler tükettiğiniz zaman, beyniniz bir nörotransmitter olan serotonin üretimini önemli bir şekilde arttırır. Serotonin aynı zamanda gerilimi ve stresi azaltmaya yardımcı olur ve ay çekirdeği tüketen kişileri rahatlatır. Ay çekirdeğinde bulunan kolin içeriği hafıza ve görme fonksiyonları üzerinde hayati bir rol oynar.



Ay Çekirdeği Faydaları

-Ay çekirdeği, cildin gençleşmesine yardımcı olur.

-Ay çekirdeğinin içinde bulunan E vitamini, kan dolaşımını hızlandırır ve ciltteki kırışıklık oluşumunu önler.

-Ay çekirdeğinin içinde bulunan lifler sindirim sisteminin düzenli çalışmasına önemli ölçüde yardımcı olur.

-Kolesterol seviyesini dengede tutar.

-Damar tıkanıklığının önlenmesine yardımcı olur.

-Kalp ve damar hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

-Kilo vermeyi kolaylaştırır.

-İçinde bulunan E vitamini, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır.

-Tırnak kırılmasını ve saç dökülmesini önler.

-Depresyon ve panik atak gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

-Yüksek tansiyonun normal seviyeye gelmesini sağlar.

-Günlük E vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

-Kalp krizi riskini en aza indirir.

-Hücre zararını önler.

Ay Çekirdeği Zararları Var mıdır?



Ay çekirdeği gereğinden fazla tüketildiği zaman vücutta sodyum birikimine ve obeziteye neden olabilir. Aynı zamanda aşırı çekirdek tüketimi, sivilce oluşumuna neden olabilir. Cildin aşırı yağlanmasına yol açarak cilt yapısını bozabilir. Bu nedenle bir avuçtan fazla çekirdek tüketiminden uzak durmak gerekir. Tüketimde aşırıya kaçmak, ağız sorunlarına da yol açabilir. Alerjen besin grupları içinde yer alan çekirdek, hassas bünyeye sahip olan kişilerde göz yaşarması, egzama, ciltte kaşıntı ve hapşırık gibi alerjik sorunlara neden olabilir. Fazla çekirdek tüketimi fosfor fazlalığına neden olduğu için iskelet dokularında kireçlenme sorunları yaşanmasına neden olur.



Ay Çekirdeği Yutulur mu? Ay Çekirdeği Yutmak



Ay çekirdeği küçük bir yapıya sahip olduğu için yutulabilir. Fakat ay çekirdeğinin çiğnenerek tüketilmesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor. Atıştırmalık olarak tüketilen ay çekirdeğini günde bir avuçtan fazla tüketmemeye özen göstermeniz gerekir.



Ay Çekirdeği Yenir mi ya da Nasıl Yenir?



Ay çekirdeği, atıştırmalık olarak tüketilen bir besindir. Günde bir avuçtan fazla ay çekirdeği tüketmek, obeziteye ve vücutta sodyum birikmesine neden olabilir. Ay çekirdeği, çoklu doymamış yağ içerdiği için diyabet hastalarının dikkatli bir şekilde tüketmesi gerekir. Aynı zamanda ay çekirdeğini aşırı tüketmek sivilce oluşumuna neden olabileceği için gün içinde yeterli miktarda tüketmek gerekir.