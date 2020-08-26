Araştırma Sonuçları Açıklandı: Bal Antibiyotikten Daha Etkili!

Zengin içeriğiyle insan vücuduna birçok faydası bulunan balın sağlığa katkısı dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford tarafından kanıtlandı. İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, bir kaşık balın piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden çok daha faydalı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, balın üst solunum yolu hastalıklarına karşı antibiyotik ve ağrı kesicilerden ortalama yüzde 36 daha fazla etkili olduğunu ortaya koydu. Ayrıca gene araştırmalara göre balın iyileşme sürecini kimi durumlarda 2 güne düşürdüğünü ve öksürüğü yüzde 50'i azalttığı saptandı.

Rapora göre bal antibiyotiklerden daha etkili

British Medical Journal'da yayımlanan çalışmanın sonuçları gıda terörü yaşadığımız bu çağda doğru beslenme açısından çok değerli. Bal ve arı ürünleri biz insanların doğada tüketebileceği içeriği en zengin gıdaların başında geliyor. Bu değerli rapor balın öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığına karşı antibiyotiklerden daha etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Her bal değil, katkısız ham bal etkili olur

Farklı yaşlardan bin 700'den fazla katılımcının klinik deneylere tabi tutulduğu araştırmada hastaların yüzde 36'sının öksürme sıklığının azaldığı ve yüzde 44’ünde öksürük şiddetinin zayıfladığı sonuçları paylaşıldı. Bal ve arı ürünleri çok eski yıllardan beri insanlar tarafından tedavi amaçlı kullanılıyor. Yalnızca bal değil diğer arı ürünleri polen, propolis ve arı sütü gibi değerli ürünler de insan için faydalıdır.

Bu ürünler katkısız ham bal ile doğru ölçülerde karıştırılarak ihtiyaç doğrultusunda tüketilmelidir. Ama hangi bal tüketilmelidir? Her bal değil, katkısız ham bal antibiyotiklerden daha etkili olur. Araştırmada belirtilen bal piyasadaki ucuz ve merdiven altı olarak tabir ettiğimiz ürünler değildir. Araştırmacılar hemen hemen hiçbir yan etkisi olmayan balın, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı için reçete edilen antibiyotiklere alternatif olarak önerilebileceği görüşünde birleşti. Çalışmalarda ayrıca, bal ile tedavi olanların semptomlarının iki gün daha az sürdüğü görüldü.