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GeriKadın Sağlığı Anti Aging Etkili ve Yaşlanma Karşıtı: Papatya Çayı
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Kadın Sağlığı

Anti Aging Etkili ve Yaşlanma Karşıtı: Papatya Çayı

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Anti Aging Etkili ve Yaşlanma Karşıtı: Papatya Çayı
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"Texas Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre papatya çayı ömrü uzatmaya yardımcı olabilmektedir. Çalışmanın sonuçları Gerontolog Dergisi’nde yayınlanmıştır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Cinsel Terapist Op. Dr. Miray Sekkin Eser papatya çayı hakkında bilgiler verdi."

Papatya Çayı Ölüm Riskini %29 oranında azaltmaktadır

Araştırmacılar 5 farklı eyalette yaşayan 1,677 Meksika kökenli Amerikalıların verilerini analiz etmişlerdir. Çalışma 65 yaş ve üstü bireylerde papatya çayı içilmesinin ölüm riski üzerindeki etkisi üzerinedir. Çalışmaya göre katılanların %14’ü papatya çayı içmektedir. İçmeyenlerle kıyaslandığında herhangi bir nedenden ötürü ölüm risklerinin %29 daha az olduğu saptanmıştır. Sonuçlar sadece kadınlar için geçerlidir.

Papatyanın Yaşlanma Karşıtı Özellikleri Vardır

Papatyada anti aging ve sağlığı destekleyici bir dizi besin öğesi vardır. En önemlileri luteolin, rutin, kafeik asit ve kuersetindir. Bunlara ek olarak apigenin adlı antioksidanı içerir, anti kanser ve anti inflamatuar (iltihap karşıtı) özellik gösterir.

Papatya kan şekeri ve kan basıncını düşürür, kan inceltici özelliği vardır, bu sayede kalp krizi ve felç riskini azaltabilmektedir. Papatya çok yönlü bir bitkidir, hazımsızlık, ülser, uykusuzluk, anksiyete, hemoroid ve egzema gibi çeşitli sağlık sorunlarının hafifletilmesinde kullanılmaktadır.

Papatya Çayının FaydalarıPapatya çayı, alternatif tıbbın favori ürünlerinden biri olarak biliniyor. Uzun yıllardır tedavi amaçlı kullanılan papatya çayının faydaları neler?Daha fazlası için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın:
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