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GeriKişisel Bakım Ameliyatsız Eros Yayı Estetiği Nedir?
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Ameliyatsız Eros Yayı Estetiği Nedir?
Kişisel Bakım

Ameliyatsız Eros Yayı Estetiği Nedir?

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Ameliyatsız Eros Yayı Estetiği Nedir?
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"Kadın güzelliğinde burun-dudak arası mesafe çok önemli. Hatta üst dudağın orta kısmındaki kıvrımların olduğu bölgeye Aşk Tanrısı Eros’un Yayı (Cupid’ s Bow) denir. Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran ameliyatsız Eros Yayı Estetiğihakkında bilgi verdi."

Efsaneye göre Aşk Tanrısı Eros yayıyla gezermiş, Eros yayını attıktan sonra da karşınıza ilk çıkan kişiye aşık olurmuşsunuz.Hatta bazen Eros gözünü kapatıp okunu atarmış, o zamanda yanlış kişilere aşık olurmuşuz ki bu yüzden “aşkın göz kördür” derler....

Estetikte elbette kurallar var. Da Vinci’ den Michalengelo’ya ve biz estetik hekimleri de bu estetik oranlara dikkat ederiz.

Dudaktaki Eros Yayı doğal olarak sadece 1000 kişiden 4’ünde var. Bu 4 şanslı kişi, diğerlerinden daha çekici ve daha seksi görünüyor. 

Dudakla burun mesafesinin uzun olması biraz erkeksi bir görüntü verirken, bu mesafenin kısalması yüzü çekici kılar. Bunun için Eros yayını belirginleştirmenin yanında ip, dolgu malzemeleriyle özel teknikler kullanılıyor.

Bu işlem için hastaların ameliyat olması gerekmiyor, özel tekniklerle bu oranları elde etmeniz mümkün. En doğru estetik yaklaşımın uluslararası trendleri takip edip, kişinin genetiğine uygun şekilde uygulamalar daha doğal ve güzel sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 

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