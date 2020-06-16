Ameliyatsız Burun Şekillendirme

Tabi ki bunun takıntı haline gelip normalin çok çok gerisinde küçük görünmesinden veya çok fazla kaldırılmasından bahsetmiyorum.

Ufak dokunuşlar ile ufak farklar çok daha narin ve uyumlu bir burun hattı oluşturmamızı sağlıyor.

Botoks ve dolgu maddeleri kullanılarak ameliyat şartları gerektirmeden yapılan uygulamalar ile istenilen kemersiz ve kalkık bir burna kavuşmak mümkün.

İşlem öncesi uygulanan lokal anestezik krem ve sonrasındaki uygulama ortalama yarım saat sürüyor. Ağrısız acısız ve sonrasında normal hayata devam edebilme konforu sağlaması açısından, son zamanlarda ilgi odağı haline gelen ameliyatsız burun uygulamaları için işlemdeki uygulama noktaları en büyük önemi arz ediyor.

Burun ucunun zamanla veya yapısal olarak düşmesinden yakınan kişi için bazen botoks yeterli olsa da, zaman zaman, adeta bir kolon gibi kullandığımız dolgu maddeleri ile burun ucunu yükseltmek mümkün oluyor.

En çok tedirgin olunan konu ise burnum daha çok büyür mü? Aksine, doğru dokunuşlar burnun daha küçük ve kemersiz görünmesini sağlıyor. Bu da kişinin konforlu bir biçimde istediği görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Buruna yapılan botoks işlemi 4-6 ay sürüyor. Dolgu işlemi ise 1-1,5 sene kişiye sağladığı görünümü devam ettiriyor.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Ezgi Eryılmaz