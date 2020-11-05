Akrep Burcunu 2021 Yılında Neler Bekliyor? Akrep Burcu 2021 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Akrep burcunu 2021'de neler bekliyor?

Bu yıl hayatınızda eksik bulduğunuz her şeyi tamamlıyorsunuz diyebiliriz. Belki daha fazla eksilterek belki daha fazla yok sayarak olabilir. Çevrenizde büyük bir elemeye gidiyorsunuz. Ne kadar daha eleyeceğiz demeyin. Sezgili insanlarsınız. Bu sezgilerinizi kişisel yaşamınızda iyiye ve hayatınızı yönlendirmek üzerine kullandığınızda başarıya sahip olacaksınız. Güvenli bir gelecek inşa etmek için oldukça çaba sarf edeceğiniz, finansal anlamda yeniden doğuş yaşayacağınız bir yıl.

Zihinsel olarak son derece yoğun ve dolu olan algılarınızı kontrol edip, her şeyin olacağına varacağına karşı bir farkındalık yaşayacaksınız. İlgi odağı olmayı çok seven biri değilsiniz. Daha arka planda işleri yoluna koymayı seviyorsunuz. Ama bu yıl biraz daha farklı olacak, artık bu yıl biraz daha sahne önünde ya da göz önünde bulunacaksınız. Bu şekilde olması sizin isteminiz olmayacak. Koşullar böyle gelişecek. Başarılarınız duyulacak yaptıklarınız öne çıkacak. İlişkiler anlamında yaşadığınız hareketli seneleri bu yıl geride bırakıyorsunuz gibi gözüküyor. Bu yıl daha ılımlı ve normal seyrinde ilerleyecek ilişkilere sahip olacaksınız. Güzel haberler alacaksınız ve sevgi dolu zamanlar geçireceksiniz.

Bazı, yeni ve sürpriz ortaklıklara, iş birliklerine karşı hazırlıklı olun. Beklemediğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz insanlardan hareketler görebilirsiniz. Daha güçlü, sakin ilişkiler kurarak bu yılı atlatırsanız, iç huzurunuzu kaybetmeden hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Bu sene ya güçlü ilişkiler kuracaksınız ya da güçlü bitişler yaşayacaksınız. Aslında bunu biraz da sizin tavırlarınız şekillendirecek. Yani neyi yaşayacağınızı siz seçeceksiniz.

Akrep burcunun 2021'de aşk hayatı nasıl olacak?

Eylül ayında Venüs burcunuzda. İlişkilerde parlayacaksınız! Venüs burcunuza girdiğinde kendinizi daha iyi ve rahat hissedeceğiniz bir dönemde başlıyor. Aşk ve ilişkilerde güçlü ilişkiler kuracağınız ve bu kurduğunuz ilişkileri sağlam temellerde oluşturursanız çok uzun soluklu bir şekilde ilerleteceğinizi gösterir. Bu sene çok kırgın olsanız da eşinize, partnerinize daha narin ve sakin davranmalısınız. Bu şekilde var olan ilişkinizi de zede almadan kurtarabilirsiniz. Hatayı sadece karşı tarafta aramayarak, ilişkilerde mutlu olmaya odaklanıp; gereksiz kıskançlıkları göz ardı ederek daha iyi noktalara geleceksiniz.

Akrep burcu için 2021 Nisan ayı içerisinde öne çıkanlar

26 Nisan’da burcunuzda dolunay! Bu dolunay ruhunuza dokunacak. İç dünyanızı derinden etkileyecek bir dolunay olduğunu söyleyebiliriz. Kendi duygularınızı ve zihninizi düzgün yönetebilmeniz bu dolunayda çok önemli olacak. Sizlerin de kendi kendinize desteği ve zihninize karşı yönlendirmeleriyle duygu durumunuzu kontrol edebilirsiniz. İyi yönetemezseniz melankolik bir ruh haliyle düşüş yaşayabilirsiniz. Bunu toparlamak kolay ve sizin elinizde olacaktır. Eşinizle yaşayabileceğiniz finansal sorunlara karşı daha dikkatli olmalısınız.

Akrep burcu için 2021 Mayıs ayı içerisinde öne çıkanlar

Mayıs ayında finansal durumlar, ortaklıklar ile ilgili durumlara dikkat! Bu yıl finansal anlamda iyi durumda olacaksınız. Kazandığınız para konusunda sıkıntı olmayacak, zaten bütçe hesabı yapabilen birisiniz. Bu anlamda şanslısınız. Fakat özellikle mayıs ayında olmak üzere iş birliği yaptığınız insanlara, ortaklıklarınıza çok dikkat etmeniz gereken bir dönem. Her şey güzel giderken ani değişimler olabilir. Bunun için herkese çok fazla güvenmeyin. Herkesten gözü kapalı bir şekilde emin olmayın. Her zaman ihtimallere mahal verin. Paranızı iyi kullanın, yatırım yapın, tasarruf edin. Bu yaptıklarınızın gelecek yıllarda çok büyük katkısını göreceksiniz.

Akrep burcu için 2021 Ekim-Kasım ayı içerisinde öne çıkanlar

23 Ekim’de güneş burcunuza geçtiği zaman, 7 gün sonra da Mars burcunuza geçiyor. Bu da sizi daha agresif, sabırsız ve gergin biri yapabilir. Bu yılın Ekim-kasım aylarını daha inzivada ve sakin geçirmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Bu zaman dilimi sizler için önemli çünkü aynı zaman da 4 Kasım'da burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ay Uranüs’e yani ani değişimlerden sorumlu gezegene karşıt açı yapıyor. Ve bu yeni ay Mars etkisinde bir yeni ay olduğu için oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Bu dönemde yeni girişimlere başlamayın. Kendinizi ani, beklenmedik olaylara; büyük durumlara, daha önce duymadığınız sözlere hazırlayın. Bu büyük değişimler sizin hayat yolunuzda büyük önem arz edecek.

Akrep burcunun 2021'de iş, para ve çalışma hayatı nasıl olacak?

Kariyer hayatınızda büyük gelişmeler gerçekleşecek! Kariyer anlamında sizler için çok olumlu bir yıl. Bu yıl kariyeriniz için önemli gelişmeler gerçekleştirebilirsiniz. Yurt dışı hakkında gelişmeler, hukuki meseleler de olumlu durumlar yaşayabilirsiniz. Belirli bir yükselme bekliyorsanız terfi olabilirsiniz. Hak ettiğiniz her şeyin karşılığını bir bir alacağınız bir yıla girdiniz. Bu yükselmelerle sorumluluklarınız artabilir. Bunların tadını çıkarmaya bakın. Üst düzey yöneticileriniz ya da iş arkadaşlarınız tarafından takdir edileceğiniz kadar önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Profesyonelleşebilirsiniz. Bunların hepsinin bağlı olduğu bir yol var o da sıkı çalışmak. Sıkı çalıştığınız sürece kariyer anlamında tüm güzellikler size açılacak! Güzelliklerin birden gelmesiyle gevşer ve rahatlarsanız sonuçları iyi olmayabilir.

Akrep burcunun 2021'de sağlık durumu nasıl olacak?

Satürn sağlık açısından sizi desteklerken, Mars fiziksel anlamda yorabilir! Sağlık anlamında da kariyer anlamında olduğu kadar şanslı olacağınız bir yıldasınız. Ancak sizin sağlığınız zihninizde başlıyor. Siz zihninizi boşaltabilirseniz, kendi içinizde bir şeyler kurmazsanız zaten sağlıklı olacaksınız. Satürn sağlığınızı desteklerken, Mars bu yıl biraz daha sizi yoracak gibi gözüküyor. Bu sebeple hayatın yoğun akışına kendinizi kaptırdığınız sıralarda biraz daha sakinleşmek için kendinize vakit ayırın ve ara verin. Sinir sorunları ve yorgunluk yaşamamaya dikkat edin.

Akrep burcunun 2021'de özellikleri nasıl olacak?

Merkür yani iletişim gezegeni burcunuzdayken, Akrep temalarını yansıtır. Daha sivri dilli, sır saklayan bir yapıya bürünebilirsiniz. Bu yapıdan kaçınmalısınız, 2021 yılında kendinizi değiştirmeye yönelik adımlar atmalısınız. Sözcüklerinizi iyi seçmelisiniz. Merkür akrepte gizli kalmış olaylar da gün yüzüne çıkabilir. Bu yılın Kasım ayının başına denk gelecek. Bu dönemde kendinizi oldukça güvene alın. İletişim bu dönemdeki anahtarınız olacak. İnsanları sözlerinizle incitmemeye çok dikkat edin. Ancak sinirlendiğinizde kendinizi düzgün bir dille ifade edebilirseniz, başka yollara başvurmazsanız kendiniz için en doğruyu yapmış olursunuz.

Bu yıl yaşanacak hiçbir şeyi aceleye getirmemek, her şeyin sakin sakin olmasını beklemek hayatınızın mottosu olmalı. Bu yıl hiçbir şey aceleye gelmemeli. Her şeyi sakin ve dingin bir şekilde çözümlemeniz gerekmekte. Panik yapmamak, olayları sakin karşılamak bu yılki en önemli temalarınızdan olacak. Bu yıl genel anlamda sizlere şans getirecek. Özellikle finansal anlamda ve kariyer ile alakalı konularda gerçekten şansın yüzünüze güleceği, kendinizi geride bıraktığımız yıla göre daha ferah ve rahat hissettiğiniz zamanlar yaşayacaksınız. Olduğunuz gibi olup, başka kimliklere rollere bürünmeden hayatı geldiği gibi karşılayın. Sakinliğin ve olayları bekleyip inceleyip öyle tepki vermenin önemini hiç unutmayın.