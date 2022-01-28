Açlık Otu Nedir, Zayıflatır Mı? Açlık Otu Faydaları ve Kullanımı

Afrika ve Asya gibi ülkelerde uzun yıllardır kilo ve bağırsak hareketlerinin kontrolü için kullanılan açlık otu, hızlı kilo vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Peki açlık otu zayıflatır mı, ne işe yarar? Açlık otu faydaları ve dikkat edilmesi gerekenleri paylaşıyoruz.

Açlık otu nedir?

Metabolizmayı hızlandıran bir bitki olan açlık otu vicutta müshil etkisi yaratır. Osmanlı Dönemi'nde de etkileri görülen açlık otu bitki çaylarında kullanılabiliyor. Ancak faydalarının yanında fazla kullanıldığında zararları da ortaya çıkan açlık otunu bilinçli tüketmek gerekiyor.

Açlık otu faydaları nelerdir?

Zayıflamaya yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırdığından kabızlığa iyi gelir.

Yağ yakımını hızlandırır.

Tansiyon dengeleyici özelliği vardır.

Alternatif tıpta mide hastalıklarında kullanılır.

Böbrek taşı ve kum dökenler için süreci hızlandırır.

Açlık otu zararları nelerdir?

Açlık otunun kaşıntı, ürtiker, spazm, karın ağrısı gibi birçok yan etkisi olabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Öznur Akgöz, "Müshil etkisi bağırsakların bir anda boşalmasına neden olmakta ve bununla birlikte sıvı kaybı gelişebilir. Yetersiz beslenme görülebilir. Hızlı kilo vermek çok sağlıklı değil ancak yeterli ve dengeli beslenmenin yanında isteyenler tarafından tüketilebilir" tavsiyelerinde bulunuyor.

Açlık otu ne kadar kullanılır?

Açlık otunun 1 haftadan fazla kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Akgöz, "1 hafta içerisinde de her gün değil 2 ya da 3 kez kullanılmalıdır. Bu tarz çayları günde 2 fincandan daha fazla tüketmemek gerekir. Tüketecek olan grup günde 1 fincan kaynamış suyun içerisine 5-6 adet bu ottan ilave edip, 5 dakika demledikten sonra tüketebilir" dedi.