5 Aralık hangi burç ve burcu ne? 5 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

5 Aralık, en önemli burçlardan birine dahil olan bir tarihtir. Bu burcun en önemli özellikleri arasında özgürlükçü bir ruha sahip olması ve iyimserlik duygusu vardır. Burç yorumcularının da yakından takip ettikleri bu tarih diğer burçlardan farklı olarak hem güçlü hem de başarılı bir kişiliği temsil eder.

5 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

5 Aralık tarihinde doğan kişiler, yay burcuna mensuptur. 22 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında kalan zaman diliminde bulunan kişiler, ateş grubundan olan Yay burcuna dahildir.

5 Aralık Yükseleni

5 Aralık tarihinde doğan kişilerin yükseleni doğum saatine göre değişiklik gösterir. Yükselen burçlar, her iki saatte bir değişir. Bu nedenle genel bir yükselen burcundan söz edilemez.

5 Aralık’ta Doğanların Özellikleri

5 Aralık tarihinde doğan kişiler, genellikle hayat dolu kişilikleri ile bilinir. Bu kişiler, iyimser yapıları ve yenilikçi tarzları ile dikkat çeker. Yay Burcu, çevresinde bulunan herkese güzel enerji vermeye çalışır. Enerjisini de gittiği her yere taşır. Yay burcu, herkesi mutlu etmeye çalışırken bazen istemeden de olsa kendinden ödün verebilir. Yay burçları, her zaman dengeleyici bir özelliğe sahiptir.

5 Aralık Özel Bir Gün müdür? 5 Aralık Ne Günü?

5 Aralık, Miladi takvime göre yılın 339. günü artık yıllarda ise, 340. günüdür. Aynı zamanda 5 Aralık;

Dünya Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Gönüllüleri Günü

Dünya Kadın Hakları Günü

Dünya Gönüllüler Günü

Dünya kahve günü

Tayland: Ulusal Gün, Babalar Günü

5 Aralık Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1492 yılında Kristof Kolomb, Hispanyola adasını keşfetti.

1904 yılında Japonlar, Port Arthur’da Rus donanmasını yok etti.

1927 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Vaşington Büyükelçisi, Ahmet Muhtar Mollaoğlu güven mektubunu sundu.

1920 yılında TBMM'de "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu" kuruldu. Mustafa Kemal ise, Grup Başkanlığına seçildi.

1932 yılında Almanya doğumlu olan İsviçreli fizikçi, Albert Einstein Amerikan vizesi aldı.

1933 yılında Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.

1945 yılında Bermuda Şeytan Üçgeni'nde uçak kayboldu.

1978 yılında Sovyetler Birliği, Afganistan’la 20 yıllık bir dostluk anlaşması imzaladı.

2016 yılında Türkiye'ye ait olan Göktürk-1 uydusu, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.

1987 yılında Cibali Tütün Fabrikası yandı.

5 Aralık Tarihinde doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

5 Aralık tarihinde doğan ünlüler Werner Heisenberg, Walt Disney ve Sheldon Lee Glashow’dur. 5 Aralık doğumlu olan Türkler ise, Vasfi Rıza Zobu, Demet Sağıroğlu, Mehmet Akan ve Saba Tümer’dir.