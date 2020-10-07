5 Adımda Doğru Koşu Ayakkabılarını Bulun

Konunun marka ile ilgisi yok

Koşu ayakkabısı alırken öncelikle markalara göre hareket etmemelisiniz. İlk adımınız bu olmalı. Evet, ayakkabınızın yanında lüks bir logo çok hoş duruyor ancak bunun doğru ayakkabıyı bulmakla bir ilgisi yok.

Koşu formunuz nedir?

Koşu formunuz ve adımınızın uzunluğu, seçtiğiniz koşu ayakkabılarını etkileyebilir. Koşu formunuzun ne olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Yürüyüşünüzü analiz ettirmek için bir koşu mağazasına gidip uzmandan yardım alabilirsiniz.

Ne sıklıkta koşarsınız?



Haftada 50 km rakamlarında bir koşu performansınız varsa muhtemelen hafif ayakkabılar yeterli olmayacaktır. Sizin için en iyi ayakkabı, yüksek kilometre ile gelen darbeleri hafifletmek için bir daha ağır ve özellikli bir ayakkabıdır.

Hangi yüzeyde koşuyorsunuz?

Koştuğunuz yüzey de ayakkabı seçimini belirleyen etkenlerden biridir. Parkurda koşmak ile asfaltta koşmak arasında fark vardır. Ayakkabılarınızı buna göre seçmelisiniz. Mesela patikada koşuyorsanız ayakkabılarınızın iyi çekiş gücüne sahip olması gerekir.



Doğru ayakkabı olduğu nasıl anlaşılır?

Yeni bir ayakkabı aldığınızda işe yarayıp yaramadığını görmenin en net yolu onunla bir an önce koşuya çıkmaktır. Spor ayakkabılarında doğru seçimi yapıp yapmadığınızı belirlemek için koşarken nasıl hissettiğinize ve sonrasında ayaklarınızın nasıl hissettiğine bakın.