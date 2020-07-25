25 Temmuz Cumartesi Günlük Burç Yorumları

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. İsteklerinize ters düşen bir durumla karşılaşırsanız hemen moralinizi bozmayın. İsteklerinizi söyleyebilirseniz daha kolay anlaşılabilirsiniz. Aşk hayatınızda ortak kararlar alma zamanı içindesiniz. Bunun yanında hayatınızdaki kişi ile maddi hedeflerinizi planlayabilirsiniz. İkili ilişkilerde yeni kararlar almanın eşiğinde olabilirsiniz. Vereceğiniz kararların doğruluğu konusunda bazı kaygılar yaşıyor olsanız da mantıklı olanı seçmeniz doğru olacaktır. Çevrenizdeki insanların duygularına göre empati yaparak hareket etmeyi seçin.

25 Temmuz Koç burcu yorumu

Uzun bir zamandır çözülemeyen bazı konular hayatınızda iyiden iyiye sorun olarak kendini gösterebilir. Bu yüzden artık önünüze gelen sorunları çözüme taşıyın.

25 Temmuz Boğa burcu yorumu

Bugün kendinizi savunmak ya da duygularınızı anlatmak için çok doğru bir gün olmayabilir. Sosyal çevreniz ve aşk hayatınızla ilgili konular gündem yaratabilir.

25 Temmuz İkizler burcu yorumu

Yakın çevrenizle bağlarınızı güçlendirebileceğiniz bir olay yaşayabilirsiniz. Geçmişte verdiğiniz kararlardan geri dönüş yapabilirsiniz.

25 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili yoğun bir iletişim süreci içerisinde olabilirsiniz. Beklediğiniz teklifleri ve haberleri bugün alabilirsiniz.

25 Temmuz Aslan burcu yorumu

Kaybettiğiniz maddi sonuçlanmalar bugün sonuç vermeye açık. Belki de alınan bir hak yeniden size iade edilebilir. Bunun için sizler de hakkınızı aramak noktasında olabilirsiniz.

25 Temmuz Başak burcu yorumu

Aşk hayatınıza dair beklentileriniz bugün gerçekleşiyor olabilir. Maddi konularda yolunda gitmeyen olaylar artık bir düzene girmeye başlıyor.

25 Temmuz Terazi burcu yorumu

Verilen sözlerden dönmemeye özen göstermelisiniz. İlişkilerinizde bazı yol ayrımları belki de yeni başlangıçlar getiriyordur. Bakış açınızı daha pozitif yönde değerlendirmelisiniz.

25 Temmuz Akrep burcu yorumu

Yaşamınızda kariyerinizde sabrettiğiniz konularda haklılığınızın anlaşılabileceği bir gün genelindesiniz. Yeni bir başlangıç size yepyeni başarılara hazırlıyor olacaktır.

25 Temmuz Yay burcu yorumu

Sosyal çevre bağlantılarınız da ummadığınız problemler karşısında sizden beklenmeyen davranışlar sergileyebilirsiniz. Daha kontrollü olmalısınız.

25 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Alacağınız bir haber sizleri heyecanlandırabilir ve arkadaşlarınıza hemen haber vermek isteyebilirsiniz. Bu coşkunuzu iyi kontrol etmelisiniz.

25 Temmuz Kova burcu yorumu

Kariyeriniz ile ilgili bir konuda partnerinizle ya da ortağınızla aynı fikirde olmayabilirsiniz. Kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz ve fikirlerinizi sürekli savunmamalısınız.

25 Temmuz Balık burcu yorumu

Eğitim ya da iletişim alanında meşgul olduğunuz konularda önemli bir gelişme yakalayabilirsiniz. Bir projenin sorumluluğunu üstlenebilirsiniz.