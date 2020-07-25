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GeriAstro Gündem 25 Temmuz Cumartesi Günlük Burç Yorumları
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>25 Temmuz Cumartesi Günlük Burç Yorumları
Astro Gündem

25 Temmuz Cumartesi Günlük Burç Yorumları

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25 Temmuz Cumartesi Günlük Burç Yorumları
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"Uzman Astrolog Aygül Aydın 25 Temmuz günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 25 Temmuz Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 25 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü burç yorumlarınız..."

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. İsteklerinize ters düşen bir durumla karşılaşırsanız hemen moralinizi bozmayın. İsteklerinizi söyleyebilirseniz daha kolay anlaşılabilirsiniz. Aşk hayatınızda ortak kararlar alma zamanı içindesiniz. Bunun yanında hayatınızdaki kişi ile maddi hedeflerinizi planlayabilirsiniz. İkili ilişkilerde yeni kararlar almanın eşiğinde olabilirsiniz. Vereceğiniz kararların doğruluğu konusunda bazı kaygılar yaşıyor olsanız da mantıklı olanı seçmeniz doğru olacaktır. Çevrenizdeki insanların duygularına göre empati yaparak hareket etmeyi seçin.

25 Temmuz Koç burcu yorumu

Uzun bir zamandır çözülemeyen bazı konular hayatınızda iyiden iyiye sorun olarak kendini gösterebilir. Bu yüzden artık önünüze gelen sorunları çözüme taşıyın.

Koç Burcu - Cumartesi
Koç Burcu - Cumartesi

25 Temmuz Boğa burcu yorumu

Bugün kendinizi savunmak ya da duygularınızı anlatmak için çok doğru bir gün olmayabilir. Sosyal çevreniz ve aşk hayatınızla ilgili konular gündem yaratabilir.

Boğa Burcu - Cumartesi
Boğa Burcu - Cumartesi

25 Temmuz İkizler burcu yorumu

Yakın çevrenizle bağlarınızı güçlendirebileceğiniz bir olay yaşayabilirsiniz. Geçmişte verdiğiniz kararlardan geri dönüş yapabilirsiniz.

İkizler Burcu - Cumartesi
İkizler Burcu - Cumartesi

25 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Aşk hayatınızla ilgili yoğun bir iletişim süreci içerisinde olabilirsiniz. Beklediğiniz teklifleri ve haberleri bugün alabilirsiniz.

Yengeç Burcu - Cumartesi
Yengeç Burcu - Cumartesi

25 Temmuz Aslan burcu yorumu

Kaybettiğiniz maddi sonuçlanmalar bugün sonuç vermeye açık. Belki de alınan bir hak yeniden size iade edilebilir. Bunun için sizler de hakkınızı aramak noktasında olabilirsiniz.

Aslan Burcu - Cumartesi
Aslan Burcu - Cumartesi

25 Temmuz Başak burcu yorumu

Aşk hayatınıza dair beklentileriniz bugün gerçekleşiyor olabilir. Maddi konularda yolunda gitmeyen olaylar artık bir düzene girmeye başlıyor.

Başak Burcu - Cumartesi
Başak Burcu - Cumartesi

25 Temmuz Terazi burcu yorumu

Verilen sözlerden dönmemeye özen göstermelisiniz. İlişkilerinizde bazı yol ayrımları belki de yeni başlangıçlar getiriyordur. Bakış açınızı daha pozitif yönde değerlendirmelisiniz.

Terazi Burcu - Cumartesi
Terazi Burcu - Cumartesi

25 Temmuz Akrep burcu yorumu

Yaşamınızda kariyerinizde sabrettiğiniz konularda haklılığınızın anlaşılabileceği bir gün genelindesiniz. Yeni bir başlangıç size yepyeni başarılara hazırlıyor olacaktır.

Akrep Burcu - Cumartesi
Akrep Burcu - Cumartesi

25 Temmuz Yay burcu yorumu

Sosyal çevre bağlantılarınız da ummadığınız problemler karşısında sizden beklenmeyen davranışlar sergileyebilirsiniz. Daha kontrollü olmalısınız.

Yay Burcu - Cumartesi
Yay Burcu - Cumartesi

25 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Alacağınız bir haber sizleri heyecanlandırabilir ve arkadaşlarınıza hemen haber vermek isteyebilirsiniz. Bu coşkunuzu iyi kontrol etmelisiniz.

Oğlak Burcu - Cumartesi
Oğlak Burcu - Cumartesi

25 Temmuz Kova burcu yorumu

Kariyeriniz ile ilgili bir konuda partnerinizle ya da ortağınızla aynı fikirde olmayabilirsiniz. Kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz ve fikirlerinizi sürekli savunmamalısınız.

Kova Burcu - Cumartesi
Kova Burcu - Cumartesi

25 Temmuz Balık burcu yorumu

Eğitim ya da iletişim alanında meşgul olduğunuz konularda önemli bir gelişme yakalayabilirsiniz. Bir projenin sorumluluğunu üstlenebilirsiniz.

Balık Burcu - Cumartesi
Balık Burcu - Cumartesi
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