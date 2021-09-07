22 Ocak hangi burç ve burcu ne? 22 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 12 tane burç, belirli bir tarih aralığında doğmaya bağlı olarak hesap edilmektedir. Astrolojide kişinin burcu, Güneş burcunun saptanması ile ortaya çıkmaktadır. 22 Ocak tarihinde doğan kişiler, doğum tarihlerine göre hangi burç grubunda yer aldıklarını ve güneş burçlarını öğrenerek günlük, haftalık, aylık ve yıllık burç yorumlarını takip edebilir. Astrologlara yıldız haritalarını çıkartarak haritaları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatını da böylelikle yakalayabilirler.

22 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Ocak tarihinde doğan kişiler kova burcuna mensuptur. Kova burcu; ikizler ve terazi burçları ile birlikte hava grubunun önemli burçları arasında bulunmaktadır. Klasik Zodyak takviminin en akılcı burçlarından biri olan kovalar 22 Ocak ile 19 Şubat tarihleri arasındaki mevcut dilimde 22 Ocak tarihi ve 19 Şubat tarihi de dahil olmak üzere yer almaktadırlar.

22 Ocak Yükseleni

Güneş burcu hesabında ay burçlarının aksine doğum saati dikkate alınarak hesaplamalar yapılır. Burcuna ilişkin daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin ay burçlarını ve özellikle yükselen burçlarını bilmelerinin önemi astrologlar tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır. En sağlıklı sonuçların bu verilerin bilinmesi akabinde edinilebileceği ortaya çıkmaktadır. 22 Ocakta doğanlarda dahil olmak üzere yükselen burcunu merak edenlerin doğum saatine göre ilgili hesaplamalar yapılır.

22 Ocakta Doğanların Özellikleri

22 Ocakta doğan kova burçları, özgürlüklerine düşkün ve entelektüel kişilerdir. Geleneksel ve muhafazakar düşünce yapısına yatkın olmayıp modern düşünen insanlardır. Sevecen tavırları ile ilgi çeken kovalar, bazen de mesafeli davranmaktan kaçınmazlar. Mantıklı davranmak onların yaşam arzının bir parçasıdır. Dış görünüşleri ile de beğeni kazanan kişilerdir. Yaşamın getirdiği sürprizlere açık kişilerdir. Bencil davranmaktan hoşlanmayan kovalar, insanların eşit haklara sahip olmasını savunur ve isterler.

22 Ocakta Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

Kova burcunda olan Türk ve yabancı pek çok ünlü bulunmaktadır. Kova burcu Türk ünlüleri arasında Tuncel Kurtiz, Ajda Pekkan, Mazhar Alanson, Candan Erçetin, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Hande Soral, İrem Sak, Aslıhan Gürbüz, Cansu Tosun, Tuğba Özay, Türkü Turan, Emre Aydın, İbrahim Çelikkol, Engin Günaydın gibi başarılı ve değerli isimler yer almaktadır.

Yabancı ünlüler arasında kova burcu olduğu bilinen bazı ünlü isimler ise şöyledir: Amy Winehouse, Shakira, Justin Timberlake, James Dean, Paul Newman, Federico Fellini, Cristiano Ronaldo, Taylor Lautner, Harry Styles.