20 Ekim hangi burç ve burcu ne? 20 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"İnsanlar kendileri için olan özel günlerin dünya içinde ne ifade etmek istediğini merak edebiliriler. Bazı insanlar için 20 Ekim günü oldukça özel bir gündür. 20 Ekim ne günü? 20 Ekim’de doğan ünlüler kimler? 20 Ekim’de doğan anime karakterler kimler? 20 Ekimde yaşanan tarihi olaylar nelerdir? 20 Ekim hangi burç? 20 Ekim gününün yükseleni nedir? Sizler için 20 Ekim ile ilgili merak edilenleri detayları ile derledik."
20 Ekim Dünya osteoporoz günüdür.
20 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?
23 Eylül ile 23 Ekim arasında kalan tarihler terazi burcuna aittir. 20 Ekim tarihinde doğan insanlar terazi burcunda olmaktadır.
20 Ekim Yükseleni
20 Ekim gününün yükselenleri kişilerin doğduğu konuma ve doğduğu saate göre belirlenmektedir. Doğduğunuz konum ve doğduğunuz saatte gezegenlerin konumuna bakılarak yükselen burcu belirlenmektedir.
20 Ekim’de Doğanların Özellikleri
20 Ekim terazi burcunda yer aldığı için 20 Ekim günü doğan insanların özellikleri için Terazi Burcu’nun özelliklerine bakmak gereklidir. Terazi burçlarının insanları kendine çeken bir yapısı vardır. Terazi burçları her konuda dengeyi çok iyi korumaktadır. Korudukları denge sayesinde birçok konuda başarılı olurlar. Terazi burçları yaptıkları işlerde onay almayı beklerler. Terazi burçları oldukça zor insanlardır.
20 Ekim Özel Bir Gün müdür? 20 Ekim Ne Günü?
20 Ekim dünya istatistik günü olarak kutlanmaktadır.
20 Ekim dünya osteoporoz günüdür. Osteoporoz kemik erimesi demektir.
20 Ekim Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1827- Navarin Baskını.
1921- Fransızlar'ın Anadolu'dan çekilmesi.
1927- Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı 15 - 20 Ekim 1927 tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kongresinde otuz altı buçuk saat süren tarihi konuşması
1940- Nüfus sayımı.
1941- Kragujevac katliamı.
1942- Ekmek karneleri dağıtılmaya başladı.
1944- Sovyet Kızıl Ordu Belgrad'a girdi.
1945- Yahudilere karşı Arap Cemiyeti'ni kurdu.
1951- Birinci Akdeniz Oyunları sona erdi.
1954- Dünya Bankası Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi.
1954- Büyük Britanya'da 51 bin liman işçisi greve giit.
1968- Meksiko Olimpiyatları'nda serbest güreşte 78 kiloda Mahmut Atalay ve 97 kiloda Ahmet Ayık altın madalya kazandılar.
1980- Yunanistan, NATO askeri kanadına yeniden girdi.
1984- Bilkent Üniversitesi kuruldu.
1985- 12. Nüfus sayımı.
1992- Bingöl’de PKK militanları 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.
1998- Türkiye ile Suriye arasında Adana Mutabakatı imzalandı.
2002- Sırbistan ile birlikte Yugoslavya'yı oluşturan Karadağ'da yapılan genel seçimlerde, Devlet Başkanı Milo Cukanoviç'in bağımsızlık yanlısı partisi meclis çoğunluğunu elde etti.
2008- Ergenekon Davası’nın ilk duruşması görülmeye başlandı.
20 Ekim’de Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular
1912- Ruhi Su, halk müziği sanatçısı
1948- Melih Gökçek, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
1962- Ece Yörenç, Senarist
1970- Hüseyin Aygün, Siyasetçi
1974- Hasan Yalnızoğlu, Dansçı, manken, oyuncu ve profesyonel güreşçi
1975- Sevinç Erbulak, Aktris
1976- Hasan Karacadağ, Film yönetmeni
1979- Deniz Doğan, Futbolcu
1984- Kaan Yılmaz, Oyuncu
1990- Ruhi Çenet, İnternet fenomeni
1992- Ferhat Yazgan, Futbolcu
20 Ekim’de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1616- Thomas Bartholin, İlahiyatçı ve matematikçi
1632- Christopher Wren, Gök bilimci
1677- Stanisław Leszczyńsk, Polonya kralı
1711- Laura Bassi, akademisyen
1740- Isabelle de Charrière, Oyun Yazarı
1819- Seyyid Ali Muhammed, Babilik inancının kurucusu
1854- Arthur Rimbaud, Şair
1859- John Dewey, Düşünür
1882- Bela Lugosi, Oyuncu
1891- James Chadwick, Fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi
1917- Jean-Pierre Melville, Film yönetmeni
1928- Li Peng, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Başbakanı
1938- César Isella, Müzisyen ve gazeteci
1941- Philipp Vandenberg, Yazar
1942- Christiane Nüsslein-Volhard, Biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi
1946- Elfriede Jelinek, Yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi
1949- Roger Kitter, Oyuncu
1951- Alma Muriel, Oyuncu
1956- Danny Boyle, Film yönetmeni
1957- Anouar Brahem, Besteci
1958- Viggo Mortensen, Oyuncu ve fotoğraf sanatçısı
1961- Kate Mosse, Yazar
1966- Ebu Musab ez-Zerkavi, Irak el-Kaidesi lider
1966- Stefan Raab, Oyuncu
1969- Lambros Papakostas, Yüksek atlayıcı
1971- Snoop Dogg, Rap müzisyeni
1971- Dannii Minogue, Şarkıcı
1975- Eirik Glambek Bøe, Müzisyen
1988- Candice Swanepoel, Model
1989- Jessica Hannah Glynne, Şarkıcı
20 Ekim’de Doğan Anime Karakterleri
20 Ekim’de doğan anime karakter bulunmamaktadır.