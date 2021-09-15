20 Ekim hangi burç ve burcu ne? 20 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

20 Ekim Dünya osteoporoz günüdür.

20 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Eylül ile 23 Ekim arasında kalan tarihler terazi burcuna aittir. 20 Ekim tarihinde doğan insanlar terazi burcunda olmaktadır.

20 Ekim Yükseleni

20 Ekim gününün yükselenleri kişilerin doğduğu konuma ve doğduğu saate göre belirlenmektedir. Doğduğunuz konum ve doğduğunuz saatte gezegenlerin konumuna bakılarak yükselen burcu belirlenmektedir.

20 Ekim’de Doğanların Özellikleri

20 Ekim terazi burcunda yer aldığı için 20 Ekim günü doğan insanların özellikleri için Terazi Burcu’nun özelliklerine bakmak gereklidir. Terazi burçlarının insanları kendine çeken bir yapısı vardır. Terazi burçları her konuda dengeyi çok iyi korumaktadır. Korudukları denge sayesinde birçok konuda başarılı olurlar. Terazi burçları yaptıkları işlerde onay almayı beklerler. Terazi burçları oldukça zor insanlardır.

20 Ekim Özel Bir Gün müdür? 20 Ekim Ne Günü?

20 Ekim dünya istatistik günü olarak kutlanmaktadır.

20 Ekim dünya osteoporoz günüdür. Osteoporoz kemik erimesi demektir.

20 Ekim Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1827- Navarin Baskını.

1921- Fransızlar'ın Anadolu'dan çekilmesi.

1927- Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı 15 - 20 Ekim 1927 tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kongresinde otuz altı buçuk saat süren tarihi konuşması

1940- Nüfus sayımı.

1941- Kragujevac katliamı.

1942- Ekmek karneleri dağıtılmaya başladı.

1944- Sovyet Kızıl Ordu Belgrad'a girdi.

1945- Yahudilere karşı Arap Cemiyeti'ni kurdu.

1951- Birinci Akdeniz Oyunları sona erdi.

1954- Dünya Bankası Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi.

1954- Büyük Britanya'da 51 bin liman işçisi greve giit.

1968- Meksiko Olimpiyatları'nda serbest güreşte 78 kiloda Mahmut Atalay ve 97 kiloda Ahmet Ayık altın madalya kazandılar.

1980- Yunanistan, NATO askeri kanadına yeniden girdi.

1984- Bilkent Üniversitesi kuruldu.

1985- 12. Nüfus sayımı.

1992- Bingöl’de PKK militanları 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

1998- Türkiye ile Suriye arasında Adana Mutabakatı imzalandı.

2002- Sırbistan ile birlikte Yugoslavya'yı oluşturan Karadağ'da yapılan genel seçimlerde, Devlet Başkanı Milo Cukanoviç'in bağımsızlık yanlısı partisi meclis çoğunluğunu elde etti.

2008- Ergenekon Davası’nın ilk duruşması görülmeye başlandı.

20 Ekim’de Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular

1912- Ruhi Su, halk müziği sanatçısı

1948- Melih Gökçek, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

1962- Ece Yörenç, Senarist

1970- Hüseyin Aygün, Siyasetçi

1974- Hasan Yalnızoğlu, Dansçı, manken, oyuncu ve profesyonel güreşçi

1975- Sevinç Erbulak, Aktris

1976- Hasan Karacadağ, Film yönetmeni

1979- Deniz Doğan, Futbolcu

1984- Kaan Yılmaz, Oyuncu

1990- Ruhi Çenet, İnternet fenomeni

1992- Ferhat Yazgan, Futbolcu

20 Ekim’de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1616- Thomas Bartholin, İlahiyatçı ve matematikçi

1632- Christopher Wren, Gök bilimci

1677- Stanisław Leszczyńsk, Polonya kralı

1711- Laura Bassi, akademisyen

1740- Isabelle de Charrière, Oyun Yazarı

1819- Seyyid Ali Muhammed, Babilik inancının kurucusu

1854- Arthur Rimbaud, Şair

1859- John Dewey, Düşünür

1882- Bela Lugosi, Oyuncu

1891- James Chadwick, Fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1917- Jean-Pierre Melville, Film yönetmeni

1928- Li Peng, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Başbakanı

1938- César Isella, Müzisyen ve gazeteci

1941- Philipp Vandenberg, Yazar

1942- Christiane Nüsslein-Volhard, Biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi

1946- Elfriede Jelinek, Yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

1949- Roger Kitter, Oyuncu

1951- Alma Muriel, Oyuncu

1956- Danny Boyle, Film yönetmeni

1957- Anouar Brahem, Besteci

1958- Viggo Mortensen, Oyuncu ve fotoğraf sanatçısı

1961- Kate Mosse, Yazar

1966- Ebu Musab ez-Zerkavi, Irak el-Kaidesi lider

1966- Stefan Raab, Oyuncu

1969- Lambros Papakostas, Yüksek atlayıcı

1971- Snoop Dogg, Rap müzisyeni

1971- Dannii Minogue, Şarkıcı

1975- Eirik Glambek Bøe, Müzisyen

1988- Candice Swanepoel, Model

1989- Jessica Hannah Glynne, Şarkıcı

20 Ekim’de Doğan Anime Karakterleri

20 Ekim’de doğan anime karakter bulunmamaktadır.