2 Ocak hangi burç ve burcu ne? 2 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Astroloji ile burçlar geçmişten bu yana insanların en çok rağbet gösterdiği alanlardan bir tanesi olmuştur. Tarihte, astroloji ve burçlar ile ilgili olan çok eski nitelikteki kayıtlarda da bilgiler mevcut halde bulunmaktadır. Günümüzde burçlar on iki tane grupta yer almaktadır. Bireylerin doğum tarihlerine göre ise burçlar belirlenebilmektedir. 2 Ocak tarihinin hangi burca ait olduğunu, bu burcun taşıdığı özellikleri sizler için derledik."
Yükselen burç durumuna bakıldığında güneş burcundan farklı olmaktadır. Yükselen burç bireylerin doğum saati baz alınarak hesap edilen bir tekniktir. Bu sebeple bir bireyin yükselen burcunun belirlenebilmesi için doğum saatinin bilinmesi gerekmektedir.
2 Ocak Tarihinde Doğan Kişiler Hangi Burçtur?
2 Ocak tarihinde doğan bireylerin burcu "Oğlak Burcu" şeklinde isimlendirilmektedir. 22 Aralık ile 20 Ocak arasındaki tarihleri kapsayan bir dönem ifade etmektedir. Bu tarihler arasında doğan kişiler oğlak burcu olmaktadır. Astroloji içerisinde on iki tane ayrı burç bulunmaktadır. İnsanların güneş burçlarıysa doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Oğlak burcu toprak grubu olan bir burç çeşididir. Simgesi de oğlaktır.
Oğlak Burcunun Genel Özelikleri Nelerdir?
Oğlak burcu kişilerinin bazı fiziksel fonksiyonları dikkat çekmektedir. Örnek olarak verilirse, bacak boyları genelde daha uzun olmaktadır. Oğlak burcu olan kişilerin yüzleri genel olarak daha belirgin hatlara sahip olmaktadır. Oğlak burcunun yönetici olan gezegeni ise Satürn'dür. Karşıt burcu ise yengeç olmaktadır. Oğlak burcunun çok sayıda niteliği bulunmaktadır. Bu fonksiyonların birkaç tanesi şu şekilde sıralanmaktadır:
Oğlak burcu analitik olan bir kafa yapısına sahiptir.
Oğlak burcu oldukça disiplinli olan bir burç çeşididir.
Oğlak burcu kişileri dürüst olmaktadır.
Oğlak burcu insanlarında ahde vefa vardır.
Oğlak burcu olan kişiler lider vasıflarına sahiptir.
Oğlak burcu insanı yüksek düzeyde çalışkandır.
Oğlak burcunun olumsuz fonksiyonlarına bakıldığında ise kıskançlığı, kuşkuculuğu ve güvensizliği görülmektedir.
Oğlak Burcu Olan Türk Ünlüler Kimdir?
Oğlak burcu olan Türk ünlüler çok sayıda bulunmaktadır. Bu ünlülerden birkaç tanesi şu şekilde sıralanmaktadır:
Erkan Petekkaya
Demet Akbağ
Deniz Çakır
Burak Özçivit
Ömür Gedik
Çağla Şikel
Ebru Şallı
Mert Fırat
Ceza
Cansu Dere
Şener Şen
Öykü Karayel
Keremcem
Barış Manço
Filiz Akın
Seda Sayan
Özgü Namal
Melis Babadağ
Erkan Kolçak Köstengil
Şeklinde sıralanmaktadır.
Oğlak Burcu Olan Yabancı Ünlüler Kimlerdir?
Türk ünlülerde olduğu gibi oğlak burcu olan çok sayıda yabancı ünlü de bulunmaktadır. Bu ünlülerden birkaç tanesi ise şu şekildeş sıralanmaktadır:
Irina Shayk
Kate Moss
Jim Carrey
David Bowie
Patrick Dempsey
Ricky Martin
Karen Elson
Bradley Cooper
Kate Middleton
John Legend
Orlando Bloom
Henry Miller
Benjamin Franklin
Elvis Presley
Moliere
Federico Fellini
Richard Nixon
Rudyard Kipling
Simone De Beauvoir
Mao Tsetung
Joan Baez
Martin Luther King
Ava Gardner
Marlene Diet Rich
Oğlak Burcu Erkeğinin Özellikleri Nasıl Olur?
Oğlak burcu erkeği kendisine her fırsatta güven duymaktadır. Bununla birlikte oğlak burcu erkekleri genel olarak dik başlıdır ve inatçı bir yapıya sahiplerdir. Aynı zamanda da içine kapanık olan çok sayıda oğlak burcu erkeği bulunmaktadır. İçine kapanık olan oğlak burcu erkekleri otoriter ve disiplinli olmaktadırlar. Bu burcun erkekleri bir hayli çalışkandır. İş hayatı oğlak burcu erkeği için bir hayli önem taşımaktadır. Oğlak burcu erkeğinin olumsuz tarafı ise işkolik olup etrafındaki kişilere karşı ilgisiz olmalarıdır.
Oğlak Burcu Kadını Nasıl Olur
Güçlü kişilikleri bulunan oğlak burcu kadınları bu durumun farkında olmaktadır. Olumlu veya olumsuz olarak, uç maceralara atılmayı fazla sevmeyen oğlak kadınları, yaşamda en fazla gerçek aşkı istemektedirler. Oğlak burcu kadınları, aşk hayatının söz konusu olması durumunda heveslerden bir hayli uzak durmaktadır