2 Ocak hangi burç ve burcu ne? 2 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yükselen burç durumuna bakıldığında güneş burcundan farklı olmaktadır. Yükselen burç bireylerin doğum saati baz alınarak hesap edilen bir tekniktir. Bu sebeple bir bireyin yükselen burcunun belirlenebilmesi için doğum saatinin bilinmesi gerekmektedir.

2 Ocak Tarihinde Doğan Kişiler Hangi Burçtur?

2 Ocak tarihinde doğan bireylerin burcu "Oğlak Burcu" şeklinde isimlendirilmektedir. 22 Aralık ile 20 Ocak arasındaki tarihleri kapsayan bir dönem ifade etmektedir. Bu tarihler arasında doğan kişiler oğlak burcu olmaktadır. Astroloji içerisinde on iki tane ayrı burç bulunmaktadır. İnsanların güneş burçlarıysa doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Oğlak burcu toprak grubu olan bir burç çeşididir. Simgesi de oğlaktır.

Oğlak Burcunun Genel Özelikleri Nelerdir?

Oğlak burcu kişilerinin bazı fiziksel fonksiyonları dikkat çekmektedir. Örnek olarak verilirse, bacak boyları genelde daha uzun olmaktadır. Oğlak burcu olan kişilerin yüzleri genel olarak daha belirgin hatlara sahip olmaktadır. Oğlak burcunun yönetici olan gezegeni ise Satürn'dür. Karşıt burcu ise yengeç olmaktadır. Oğlak burcunun çok sayıda niteliği bulunmaktadır. Bu fonksiyonların birkaç tanesi şu şekilde sıralanmaktadır:

Oğlak burcu analitik olan bir kafa yapısına sahiptir.

Oğlak burcu oldukça disiplinli olan bir burç çeşididir.

Oğlak burcu kişileri dürüst olmaktadır.

Oğlak burcu insanlarında ahde vefa vardır.

Oğlak burcu olan kişiler lider vasıflarına sahiptir.

Oğlak burcu insanı yüksek düzeyde çalışkandır.

Oğlak burcunun olumsuz fonksiyonlarına bakıldığında ise kıskançlığı, kuşkuculuğu ve güvensizliği görülmektedir.

Oğlak Burcu Olan Türk Ünlüler Kimdir?

Oğlak burcu olan Türk ünlüler çok sayıda bulunmaktadır. Bu ünlülerden birkaç tanesi şu şekilde sıralanmaktadır:

Erkan Petekkaya

Demet Akbağ

Deniz Çakır

Burak Özçivit

Ömür Gedik

Çağla Şikel

Ebru Şallı

Mert Fırat

Ceza

Cansu Dere

Şener Şen

Öykü Karayel

Keremcem

Barış Manço

Filiz Akın

Seda Sayan

Özgü Namal

Melis Babadağ

Erkan Kolçak Köstengil

Şeklinde sıralanmaktadır.

Oğlak Burcu Olan Yabancı Ünlüler Kimlerdir?

Türk ünlülerde olduğu gibi oğlak burcu olan çok sayıda yabancı ünlü de bulunmaktadır. Bu ünlülerden birkaç tanesi ise şu şekildeş sıralanmaktadır:

Irina Shayk

Kate Moss

Jim Carrey

David Bowie

Patrick Dempsey

Ricky Martin

Karen Elson

Bradley Cooper

Kate Middleton

John Legend

Orlando Bloom

Henry Miller

Benjamin Franklin

Elvis Presley

Moliere

Federico Fellini

Richard Nixon

Rudyard Kipling

Simone De Beauvoir

Mao Tsetung

Joan Baez

Martin Luther King

Ava Gardner

Marlene Diet Rich

Oğlak Burcu Erkeğinin Özellikleri Nasıl Olur?

Oğlak burcu erkeği kendisine her fırsatta güven duymaktadır. Bununla birlikte oğlak burcu erkekleri genel olarak dik başlıdır ve inatçı bir yapıya sahiplerdir. Aynı zamanda da içine kapanık olan çok sayıda oğlak burcu erkeği bulunmaktadır. İçine kapanık olan oğlak burcu erkekleri otoriter ve disiplinli olmaktadırlar. Bu burcun erkekleri bir hayli çalışkandır. İş hayatı oğlak burcu erkeği için bir hayli önem taşımaktadır. Oğlak burcu erkeğinin olumsuz tarafı ise işkolik olup etrafındaki kişilere karşı ilgisiz olmalarıdır.

Oğlak Burcu Kadını Nasıl Olur

Güçlü kişilikleri bulunan oğlak burcu kadınları bu durumun farkında olmaktadır. Olumlu veya olumsuz olarak, uç maceralara atılmayı fazla sevmeyen oğlak kadınları, yaşamda en fazla gerçek aşkı istemektedirler. Oğlak burcu kadınları, aşk hayatının söz konusu olması durumunda heveslerden bir hayli uzak durmaktadır