16 Ocak hangi burç ve burcu ne? 16 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yıldızlara göre 16 Ocak günü doğan kişiler, oğlak burcudur ve toprak grubuna sahiptir. 22 Aralık – 21 Ocak tarihleri arasında doğan kişilerin burcu oğlak burcudur. Ama oğlak burcunun bazı özellikleri, yükselen ya da alçalan burcuna göre değişiklik gösterebilir.

16 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

Yıldızlara ve hareketlerine göre 16 Ocak tarihinde doğan kişiler oğlak burcuna sahiptir. Bu kişiler, oğlak burcu özelliklerini taşır. Bu nedenle de gezegeni Satürn olan oğlak burçları, iş hayatına çok odaklı, inatçı ve başarılı bir kişiliğe sahiptir.

16 Ocak Yükseleni

16 Ocak yükseleni, kişinin doğduğu güne ve saate göre değişiklik gösterir. 16 Ocak tarihinde doğan kişilerin yükselen burcunun belirlenmesinde yükselen burcun belirlenmesinde kişinin hangi tarih ve saat aralığında doğduğu aralığında doğduğu çok önemlidir. Bu aralıklar içinde yay, oğlak ve balık olma ihtimali çok yüksektir. Yükselenlerin belirlenmesinde 16 Ocak tarihinde doğan bir kişi için 00:00 le 01:30 arasında terazi burcu olur. Sonrasında ise, akrep ve yay burcu oluyor. 07:30 saatinden sonra doğan oğlak burçları, oğlak ve yay yükselenlerine sahiptir.

16 Ocakta Doğanların Özellikleri

Oğlak burçları, yılın ilk ayı ve yılın son ayları içinde doğarak genellikle başarılı bir hayata sahip olur. Oğlak burçları, hayatlarında başarı sağlanmasında kendi becerilerini ve disiplinlerini kullanır. Aynı zamanda oğlak burçları, özgüvenli ve çalışkan bir karaktere sahip olması gerekir. Bu özellikleri sayesinde hayatında çok önemli başarılara imza atar.

16 Ocak Özel Bir Gün Müdür? 16 Ocak Ne Günü?

16 Ocak, Miladi takvimin 16. günüdür. Aynı zamanda bu gün Dünya Hijyen Günü ve Basın Günü olarak bilinir.

16 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1595 yılında Padişah III. Murat, henüz 48 yaşındayken vefat etti. Yerine ise, III. Mehmet tahta çıktı.

1846 yılında ilk Ziraat Bakanlığı (Nazırlığı) kuruldu.

1920 yılında Milletler Cemiyeti, ilk toplantısını Paris'te düzenledi.

1983 yılında Türk Hava Yolları'nın "Afyon" uçağı Ankara'ya düştü ve kaza sonucunda 47 kişi öldü.

16 Ocakta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

16 Ocak’ta doğan ünlüler Kate Moss ve Craig Jones'tır. 16 Ocak doğumlu olan Türkler ise, Tuncay Şanlı, Halit Çapın ve Gökhan Ertan'dır. 1906 yılında Abdullah Ziya Kozanoğlu, Türk müteahhit, mimar, çizgi-roman yazarı, romancı spor yöneticisi olan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 11. Başkanıdır.

16 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

16 Ocak tarihinde doğmuş olan bir anime karakteri yoktur.