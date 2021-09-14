16 Ekim hangi burç ve burcu ne? 16 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

16 Ekim dünya gıda günü olarak kutlanmaktadır.

16 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Eylül ile 22 Ekim tarihlerinde ve tarihler arasında doğanlar terazi burcudur. 16 Ekim tarihinde dünyaya gelen insanlarda terazi burcu olmaktadır.

16 Ekim Yükseleni

16 Ekim terazi burcunda yer alsa da 16 Ekimde doğan insanların yükselen burçları farklılık göstermektedir. Yükselen burçlarının belirlenmesinde doğulan gün dışında doğulan konum ve doğum saati önemli etkenlerdir.

16 Ekim’de Doğanların Özellikleri

16 Ekim terazi burcunda yer aldığı için terazi burcunun özellikleri 16 Ekim tarihinde doğan insanların özellikler için terazi burcunun özelliklerine bakılmalıdır. Terazi burçları oldukça meraklı olmalarıyla bilinmektedir. Terazi burçları oldukça kıskançtır. Bu burçta yer alan kişilerin adalet duygusu oldukça yüksektir. Terazi burçları hak ettiği değeri görmek isterler.

16 Ekim Özel Bir Gün Müdür? 16 Ekim Ne Günü?

16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır.

16 Ekim Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1793- Marie Antoinette giyotinle idam edildi.

1529 – Osmanlı Viyana Kuşatması'nı kaldırdı.

1730- Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa boğduruldu.

1916- İlk doğum kontrol kliniğini kurdu.

1924- Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.

1940- Varşova gettosu Nazi SS birlikleri tarafından kuruldu.

1945- Ankara Cinayeti gerçekleşti.

1949- Yunan İç Savaşı sona erdi.

1951- Liyakat Ali Han Pakistan’ın ilk başbakanı suikast sonucu öldürüldü.

1964- Çin, ilk atom bombasını patlatarak dünyanın 4. nükleer gücü oldu.

1990- Sovyetler Birliği serbest piyasa ekonomisi ‘ne geçileceğini açıkladı.

1992- Türk Silahlı Kuvvetleri, Haftanin bölgesinde sınır ötesi harekât başlattı.

1995- Garry Kasparov, bir ay süren satranç turnuvasında rakibi Viswanathan Anand'ı yendi.

2002- Saddam Hüseyin, yeni görev için yapılan oylamada halk oyların tamamını aldı.

2002- George W. Bush, Irak'a savaş açma yetkisi veren kararı imzaladı.

16 Ekim’de Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular

1891- Behzat Butak, Tiyatro sanatçısı

1952- Coşkun Sabah, Müzisyen

1961- Konca Kuriş, Yazar

1962- Umut Oran, Siyasetçi

1978- Ahmet Kutalmış Türkeş, Siyasetçi

1979- İlker Ayrık, Oyuncu

1982- Gamze Karaman, Hentbolcu, model ve oyuncu

16 Ekim’de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1714- Giovanni Arduino, Jeolog

1854- Karl Kautsky, Sosyalist lider

1854- Oscar Wilde, Yazar

1884- Rembrandt Bugatti, Heykeltıraş

1886- David Ben-Gurion, İsrail devletinin kurucusu

1888- Eugene O'Neill, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi oyun yazarı

1890- Paul Strand, Fotoğraf sanatçısı

1898- Othmar Pferschy, Fotoğrafçı

1908- Enver Hoca, Arnavutluk Devlet Başkanı

1918- Louis Althusser, Marksist düşünür

1925- Angela Lansbury, Oyuncu

1927- Günter Grass, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Yazar

1930- Patricia Jones, Atlet

1936- Andrey Çikatilo, Seri katil

1953- Giuliano Terraneo, Futbolcu

1953- Paulo Roberto Falcão, Futbolcu

1958- Tim Robbins, Oyuncu

1968- Randall Batinkoff, Oyuncu

1983- Loreen, Şarkıcı ve 2012 Eurovision 1.si

1986- Bart Buysse, Futbolcu

1986- Inna, Şarkıcı

1997- Charles Leclerc, Formula 1 pilotu

16 Ekim’de Doğan Anime Karakterleri

Owari no Seraph animesinde ki Yuuichirou Hyakuya karakteri 16 Ekim doğumludur.