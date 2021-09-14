16 Ekim hangi burç ve burcu ne? 16 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"İnsanlar kendileri için özel günlerin diğer insanlar içinde ne ifade ettiğini öğrenmek istemektedir. 16 Ekimde bazı insanlar için oldukça özel bir gündür. 16 Ekim ne günü? 16 Ekimde doğan ünlüler kimler? 16 Ekim gününde yaşanan tarihi olaylar neler? 16 Ekim hangi burçtur? 16 Ekim yükseleni nedir? Sizler için 16 Ekim günü ile ilgili tüm detayları derledik."
16 Ekim dünya gıda günü olarak kutlanmaktadır.
16 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?
23 Eylül ile 22 Ekim tarihlerinde ve tarihler arasında doğanlar terazi burcudur. 16 Ekim tarihinde dünyaya gelen insanlarda terazi burcu olmaktadır.
16 Ekim Yükseleni
16 Ekim terazi burcunda yer alsa da 16 Ekimde doğan insanların yükselen burçları farklılık göstermektedir. Yükselen burçlarının belirlenmesinde doğulan gün dışında doğulan konum ve doğum saati önemli etkenlerdir.
16 Ekim’de Doğanların Özellikleri
16 Ekim terazi burcunda yer aldığı için terazi burcunun özellikleri 16 Ekim tarihinde doğan insanların özellikler için terazi burcunun özelliklerine bakılmalıdır. Terazi burçları oldukça meraklı olmalarıyla bilinmektedir. Terazi burçları oldukça kıskançtır. Bu burçta yer alan kişilerin adalet duygusu oldukça yüksektir. Terazi burçları hak ettiği değeri görmek isterler.
16 Ekim Özel Bir Gün Müdür? 16 Ekim Ne Günü?
16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır.
16 Ekim Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1793- Marie Antoinette giyotinle idam edildi.
1529 – Osmanlı Viyana Kuşatması'nı kaldırdı.
1730- Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa boğduruldu.
1916- İlk doğum kontrol kliniğini kurdu.
1924- Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.
1940- Varşova gettosu Nazi SS birlikleri tarafından kuruldu.
1945- Ankara Cinayeti gerçekleşti.
1949- Yunan İç Savaşı sona erdi.
1951- Liyakat Ali Han Pakistan’ın ilk başbakanı suikast sonucu öldürüldü.
1964- Çin, ilk atom bombasını patlatarak dünyanın 4. nükleer gücü oldu.
1990- Sovyetler Birliği serbest piyasa ekonomisi ‘ne geçileceğini açıkladı.
1992- Türk Silahlı Kuvvetleri, Haftanin bölgesinde sınır ötesi harekât başlattı.
1995- Garry Kasparov, bir ay süren satranç turnuvasında rakibi Viswanathan Anand'ı yendi.
2002- Saddam Hüseyin, yeni görev için yapılan oylamada halk oyların tamamını aldı.
2002- George W. Bush, Irak'a savaş açma yetkisi veren kararı imzaladı.
16 Ekim’de Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular
1891- Behzat Butak, Tiyatro sanatçısı
1952- Coşkun Sabah, Müzisyen
1961- Konca Kuriş, Yazar
1962- Umut Oran, Siyasetçi
1978- Ahmet Kutalmış Türkeş, Siyasetçi
1979- İlker Ayrık, Oyuncu
1982- Gamze Karaman, Hentbolcu, model ve oyuncu
16 Ekim’de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1714- Giovanni Arduino, Jeolog
1854- Karl Kautsky, Sosyalist lider
1854- Oscar Wilde, Yazar
1884- Rembrandt Bugatti, Heykeltıraş
1886- David Ben-Gurion, İsrail devletinin kurucusu
1888- Eugene O'Neill, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi oyun yazarı
1890- Paul Strand, Fotoğraf sanatçısı
1898- Othmar Pferschy, Fotoğrafçı
1908- Enver Hoca, Arnavutluk Devlet Başkanı
1918- Louis Althusser, Marksist düşünür
1925- Angela Lansbury, Oyuncu
1927- Günter Grass, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Yazar
1930- Patricia Jones, Atlet
1936- Andrey Çikatilo, Seri katil
1953- Giuliano Terraneo, Futbolcu
1953- Paulo Roberto Falcão, Futbolcu
1958- Tim Robbins, Oyuncu
1968- Randall Batinkoff, Oyuncu
1983- Loreen, Şarkıcı ve 2012 Eurovision 1.si
1986- Bart Buysse, Futbolcu
1986- Inna, Şarkıcı
1997- Charles Leclerc, Formula 1 pilotu
16 Ekim’de Doğan Anime Karakterleri
Owari no Seraph animesinde ki Yuuichirou Hyakuya karakteri 16 Ekim doğumludur.