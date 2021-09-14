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Haberler >Mahmure >Astroloji>16 Ekim hangi burç ve burcu ne? 16 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
Burçlar

16 Ekim hangi burç ve burcu ne? 16 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

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16 Ekim hangi burç ve burcu ne? 16 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

"İnsanlar kendileri için özel günlerin diğer insanlar içinde ne ifade ettiğini öğrenmek istemektedir. 16 Ekimde bazı insanlar için oldukça özel bir gündür. 16 Ekim ne günü? 16 Ekimde doğan ünlüler kimler? 16 Ekim gününde yaşanan tarihi olaylar neler? 16 Ekim hangi burçtur? 16 Ekim yükseleni nedir? Sizler için 16 Ekim günü ile ilgili tüm detayları derledik."

16 Ekim dünya gıda günü olarak kutlanmaktadır.

 16 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

 23 Eylül ile 22 Ekim tarihlerinde ve tarihler arasında doğanlar terazi burcudur. 16 Ekim tarihinde dünyaya gelen insanlarda terazi burcu olmaktadır.

 16 Ekim Yükseleni

 16 Ekim terazi burcunda yer alsa da 16 Ekimde doğan insanların yükselen burçları farklılık göstermektedir. Yükselen burçlarının belirlenmesinde doğulan gün dışında doğulan konum ve doğum saati önemli etkenlerdir.

 16 Ekim’de Doğanların Özellikleri

 16 Ekim terazi burcunda yer aldığı için terazi burcunun özellikleri 16 Ekim tarihinde doğan insanların özellikler için terazi burcunun özelliklerine bakılmalıdır. Terazi burçları oldukça meraklı olmalarıyla bilinmektedir. Terazi burçları oldukça kıskançtır. Bu burçta yer alan kişilerin adalet duygusu oldukça yüksektir. Terazi burçları hak ettiği değeri görmek isterler.

 16 Ekim Özel Bir Gün Müdür? 16 Ekim Ne Günü?

 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır.

 16 Ekim Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

 1793- Marie Antoinette giyotinle idam edildi.

 1529 – Osmanlı Viyana Kuşatması'nı kaldırdı.

 1730- Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa boğduruldu.

 1916- İlk doğum kontrol kliniğini kurdu.

 1924- Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.

 1940- Varşova gettosu Nazi SS birlikleri tarafından kuruldu.

 1945- Ankara Cinayeti gerçekleşti.

 1949- Yunan İç Savaşı sona erdi.

 1951- Liyakat Ali Han Pakistan’ın ilk başbakanı suikast sonucu öldürüldü.

 1964- Çin, ilk atom bombasını patlatarak dünyanın 4. nükleer gücü oldu.

 1990- Sovyetler Birliği serbest piyasa ekonomisi ‘ne geçileceğini açıkladı.

 1992- Türk Silahlı Kuvvetleri, Haftanin bölgesinde sınır ötesi harekât başlattı.

 1995- Garry Kasparov, bir ay süren satranç turnuvasında rakibi Viswanathan Anand'ı yendi.

 2002- Saddam Hüseyin, yeni görev için yapılan oylamada halk oyların tamamını aldı.

 2002- George W. Bush, Irak'a savaş açma yetkisi veren kararı imzaladı.

 16 Ekim’de Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular

 1891- Behzat Butak, Tiyatro sanatçısı

 1952- Coşkun Sabah, Müzisyen

 1961- Konca Kuriş, Yazar

 1962- Umut Oran, Siyasetçi

 1978- Ahmet Kutalmış Türkeş, Siyasetçi

 1979- İlker Ayrık, Oyuncu

 1982- Gamze Karaman, Hentbolcu, model ve oyuncu

 16 Ekim’de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

 1714- Giovanni Arduino, Jeolog

 1854- Karl Kautsky, Sosyalist lider

 1854- Oscar Wilde, Yazar

 1884- Rembrandt Bugatti, Heykeltıraş

 1886- David Ben-Gurion, İsrail devletinin kurucusu

 1888- Eugene O'Neill, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi oyun yazarı

 1890- Paul Strand, Fotoğraf sanatçısı

 1898- Othmar Pferschy, Fotoğrafçı

 1908- Enver Hoca, Arnavutluk Devlet Başkanı

 1918- Louis Althusser, Marksist düşünür

 1925- Angela Lansbury, Oyuncu

 1927- Günter Grass, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Yazar

 1930- Patricia Jones, Atlet

 1936- Andrey Çikatilo, Seri katil

 1953- Giuliano Terraneo, Futbolcu

 1953- Paulo Roberto Falcão, Futbolcu

 1958- Tim Robbins, Oyuncu

 1968- Randall Batinkoff, Oyuncu

 1983- Loreen, Şarkıcı ve 2012 Eurovision 1.si

 1986- Bart Buysse, Futbolcu

 1986- Inna, Şarkıcı

 1997- Charles Leclerc, Formula 1 pilotu

 16 Ekim’de Doğan Anime Karakterleri

 Owari no Seraph animesinde ki Yuuichirou Hyakuya karakteri 16 Ekim doğumludur.

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