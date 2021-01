14.14 Ne Demek? 14.14 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

İnsan sevgiyi ve şefkati zaman içerisinde ilişkilendirir ve saatlerin anlamları hepsi için oldukça değerlidir. Sadece aşka dair değil, saatler ilişkilere dair de çok şey anlatır.



14:14 Saat Anlamı Nedir?



14 sayısı uyumu ve dengeyi sembolize etmektedir. Bu yüzden oldukça önemli bir sayıdır. Saate baktığınızda 14:14 ile karşılaşmanız herhalde sadece bir tesadüften ibaret olamaz. Sayı, saatle birlikte size bir şey anlatmak, bir işaret göndermek istiyor olabilir. 14 sayısı sadece saatler ele alındığında değil, bir rakam olarak da sizin hedeflerinize ve isteklerinize kavuşmanız anlamına gelmektedir. Peki, bu rakam ve bu saat size ne gibi bir işaret vermek istiyor?



Sevgiliniz varsa, 14 rakamı ile 14:14 saati artık bazı şeylerin zamanının geldiğini size göstermektedir. Zaman geçiyor ve her geçen gün ömür tükeniyor. Artık beklemekten vazgeçin. Siz ne kadar kabul etmek istemeseniz de aslında mantığınız ve kalbiniz bunu çoktan kabul etti. Onu seviyorsunuz ve bir ömrü onunla beraber geçirmek istiyorsunuz. Onun eşsiz ve benzersiz olduğunu biliyorsunuz ama korkularınız ağır basıyor. Korkmaktan ne zaman vazgeçecek ve artık bir ömür mutlu olmayı kendinizden uzaklaştıracaksınız?



Saat 14:14, Doğru Yoldasınız!



Hoşlandığın ya da sevdiğin kişinin o kişi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten 14:14 size bunun bir işaret olduğunu defalarca anlattı. Kaç kere bu saate denk geldiniz? Üç, dört, hatta beş; neyi bekliyorsunuz o halde? Huyu huyunuza, suyu suyunuza uygun biriyle evlilik hayalleri kurduğunuzu ta buradan görebiliyoruz. Siz ne kadar bunu kabul etmiyormuş gibi görünseniz de aslında içten içe ne kadar da istiyorsunuz, bir ilişkiniz olmasını, mutlu olmayı, evlenmeyi ve beklide çocuk sahibi olmayı.



Acaba o mu? Demekten vazgeçin. Saat 14:14, o olduğunu size söylüyor. Evet, hayatınız boyunca beklediğiniz, sevmek istediğiniz, arzuladığınız insan o! Onu tanımaktan ileriye gitmelisiniz. İleriyi birlikte görmelisiniz. Ona açılın ve aynı zamanda mutluluğun da kapılarını açın. Bekleme yapmak sadece sizin zamanınızı çalmaktan başka bir işe yaramıyor. Bekledikçe hem onu kendinizden uzaklaştırıyorsunuz hem de bir daha bu kadar iyi anlaşabileceğiniz birini bulmanız mümkün olmayacak.



Saat 14:14, Vakit Geldi!



Saat 14:14’e denk gelen erkekler, artık sevgilinize evlenme teklifi etmenin vakti geldi. Evlilikten kaçmanız için ortada hiçbir sebep yok. Daha olgun ve daha mantıklı davranmalı ve büyümelisiniz. Gezdiniz, dolaştınız, eğlendiniz ve o zamanlar geride kaldı. Zaten isteseniz de bunları yapamıyorsunuz çünkü sıkıldınız. İçten içe bir yuvanın özlemini çekiyorsunuz ve nedendir bilinmez bunu kabullenmekte güçlük çekiyorsunuz. Peki, daha ne kadar gezip, eğlenmeyi planlıyorsunuz? Sevgilinizin sizi bekleyeceğini mi zannediyorsunuz?



Bugüne dek size katlandı, vaktini ve zamanını size harcadı diye hala buna devam edeceğini düşünmeyin. Sonuçta zararın neresinden dönersem kardır diyerek, bir süre sonra zamanını sizinle kaybetmekten bıkacaktır. Bu bıkkınlık vakti, çok geç değil haberiniz olsun. O yüzden sevgilinizi daha fazla oyalamayın diyoruz. Çünkü muhtemelen onu kaybetmenin eşiğindesiniz.



Saat 14:14’e denk gelen sevgilisi olan kadınlar, aslında sevgilinizin kafasını bulandırmaktan vazgeçseniz evlenme teklifini çoktan alırdınız. Size evlenme teklifi etmeyi düşünmüyor değil ama bir bakıma da evlendikten sonra değişmenizden ve onu eve hapsetmeye çalışmanızdan korkuyor. Kendi özel hayatını yaşayamamaktan, arkadaşlarıyla görüşememekten, pek çok hobisinden onu uzaklaştıracağınızı düşünüyor. Bunu yapmaktan vazgeçtiğinizde teklif gelecek, fakat yapmaya devam ederseniz sonsuza dek bitecek.



Çift Saatlerin Anlamı



Her çift saatin bir anlamı vardır. Tüm çift saatlerin ayrıntılı anlamlarını ve vereceği işaretleri sizler için araştırdık ve her birini bir araya getirdik. Saatlerin anlamları acaba gerçek mi? diye düşünmeden önce çift saatlerin anlamlarına bir göz atın deriz.



