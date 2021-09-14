13 Eylül hangi burç ve burcu ne? 13 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Başar burcunun uğurlu renkleri sarı ve mor, uğurlu sayıları ise 1, 13 ve 21'dir.

13 Eylül Hangi Burç?

13 Eylül başak burcudur. Başak burcunun en önemli özelliklerinden biri pratik zekalı oluşudur. Pratik zekası sayesinde iş hayatında hedeflediklerini kısa sürede gerçekleştirirler. Başak burcu tutumludur ve kazandığı parayı günü kurtarmak için harcamak yerine geleceği için saklar. Hayallerini önce plana sonra gerçeğe dönüştürmek için var gücüyle çalışan başaklar, bu özellikleri ile çevresindeki insanlara iyi örnek olurlar.

Başak kadını, ikili ilişkilerinde güvene ve sadakate çok önem verir. Yalanını yakaladığı ve güvenmediği birinden hoşlanması ve onunla aile kurması neredeyse imkansızdır. Arkadaşlık ve aile ilişkilerine de önem veren başak kadınları, dostlarını seçerken seçici davranırlar.

Başak burcu erkekleri de evcimendir. Bu nedenle aile yaşamına büyük önem verirler. Özellikle belli bir yaştan sonra gelip geçici flörtler yerine aile kuracağı ciddi bir ilişki arar.

13 Eylülde doğanlar mala, mülke ve dış görünüşe hiç önem vermezler. Onlar için duygular ve karakter ön plandadır. İnsanlara kolay kolay güvenmeyen başak burçları, ketumdurlar. Çoğu zaman, sırlarını en yakın arkadaşlarıyla bile paylaşmazlar.

13 Eylül, Tarihte Bugün Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

1- Serra Yılmaz:

Karşı Pencere, Anayurt Oteli, Yedi Kocalı Hürmüz ve Toz Bezi filmlerinde baş rol oynayan Serra Yılmaz, 13 Eylül 1954 tarihinde doğdu.

2- İbrahim Şinasi:

''İlklerin yazarı'' olarak bilinen İbrahim Şinasi, Tanzimat edebiyatının en önemli ve üretken isimlerinden biridir. İlk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi ve Fatin Tezkiresi adlı eserleri kaleme alan İbrahim Şinasi'nin doğum tarihi: 13 Eylül 1871

3- Burcu Altın:

13 Eylül 1984 tarihinde doğan Burcu Altun'un rol aldığı yapımlar: Beni Böyle Sev, Sudan Bıkmış Balıklar, Düğün Salonu

4- Serkan Ercan:

Gişe Memuru, Bizim İçin Şampiyon, Bir Aile Hikayesi ve Yozgat Blues gibi filmleriyle tanınan Serkan Ercan, 13 Eylül 1975 tarihinde doğdu.

13 Eylül'de doğan diğer ünlü isimler: Metin Türel, Frank Marshall ve Norman Alden

13 Eylülde Doğanların Yükseleni ve Özellikleri

13 Eylülde doğanların yükselenini bulmaları için hangi saatte doğduklarını öğrenmeleri gerekiyor. Öğlen 12.00 ile 16.00 saatleri arasında doğan başak burçları hırslı ve çalışkan kişilikleriyle tanınırlar. Kariyer basamaklarını bir bir çıkarken birçok ödün veren başak burçları, hedeflerini gerçekleştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar.