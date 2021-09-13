11 Haziran hangi burç ve burcu ne? 11 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

11 Haziran tarihinde birçok ünlü insan doğmuştur. Bunlar arasında yazarlar, ressamlar ve daha pek çok alandan insan bulunur. 11 Haziranda doğan çok sayıda futbolcu bulunmaktadır.

11 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

11 Haziran tarihinde doğan kişilerin burçları 'İkizler' olarak tanımlanır. İkizler burcu olan kişilerin doğum tarih aralıkları, 21 Mayıs ile 21 Haziran arasıdır. 11 Haziran doğumlu olanlar bu tarih aralığında yer aldığından ikizler burcudurlar.

11 Haziran Yükseleni

11 Haziran ikizler burcu olan kişilerin yükselenlerini hesaplamak için doğum tarihi ve saati bilgisi gereklidir. Bugün doğanlar, doğum tarih ve saatleriyle hesaplama işlemlerini kolaylıkla yapabilirler.

11 Haziranda Doğanların Özellikleri

İkizler burcu olan kişiler etraflarıyla uyum içerisindedirler.

Kadın ya da erkek fark etmeksizin ikizler burcu olanlar oldukça esnek yapıdadırlar.

Bu burçta olanlar konuşkan yapıdadırlar. Çevik olabilirler.

İkizler burcu kişiler arkadaş canlısı oldukları kadar, bulundukları çevreyi sorgulayacak kadar meraklıdırlar.

İkizler burcu erkekleri sevimli ve cana yakınken, kadınlar ise modayı dikkatle takip etmeyi severler.

11 Haziran Özel Bir Gün müdür?

11 Haziran 1184 tarihinde Truva savaşı yaşanmıştır. Bu tarihte Truva şehri yağmalanarak yok edilmiştir. Ülkemiz açısından önemi ise 11 Haziran 1930'daTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açılacağına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir.

11 Haziran Ne Günü?

11 Haziran tarihi dünya çapında herhangi bir özel gün olarak kutlanmaz. Bu tarihte yaşanan birçok olay olmasına rağmen dünya üzerinde bugün özel gün değildir.

11 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1184 Truva savaşıyla Truva yıkıldı.

1898'de Çin devletinde liberal olanlar imparator davetiyle devlet yönetimine geçtiler.

1913 yılında 31 Mart olaylarını bastıran Mahmut Şevket Paşa'ya suikast yapıldı. Mahmut Şevket Paşa suikast sonucu öldü.

1919'da Mustafa Kemal, Vahdettin'e İstanbul'a gelmeyeceğini söyledi.

1933 İller Bankası kuruldu.

11 Haziranda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Ünlüler

Özdemir Asaf

Marsel İlhan

Mehmet Öz

Ayhan Şahenk

Futbolcular

11 Haziran tarihinde doğan ünlü Türk futbolcular bulunmamaktadır.

11 Haziranda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Ünlüler

Karl Von Linde

Jackie Stewert

Hugh Laurie

Marco Arment

Gonzalo Castro

Lynsey De Paul

Yasunari Kavabata

Futbolcular

Emiliano Moretti

Vagner Love

Gonzalo Castro

Marcos Antonio Nascimento Santos

Lorenzo Auiado

Kai Havertz

11 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

11 Haziran tarihinde doğan anime karakteri Kurenai Yuhi - Naruto isimlidir. Bu tarihte doğan tek anime karakteri de aynı zamanda bu isimdir.