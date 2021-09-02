10 Ocak hangi burç ve burcu ne? 10 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 10 Ocak tarihinde doğan kişilerin güneş burcu oğlak burcudur.

10 Ocak Hangi Burç ve Burcu Nedir?

Astrolojide bazı kriterlere göre burçlar sınıflandırılmaktadır. Buna göre 10 Ocak doğumlu insanların güneş burcu "Oğlak Burcu" olmaktadır.

10 Ocak Yükseleni

Yükselen burç olarak bilinen ay burcu ise tamamen kişinin doğum saatine göre saptanır. Bu sebeple herkesin yükselen burcu ayrı ayrı belirlenir.

10 Ocak Doğanları Özellikleri

10 Ocak tarihinde doğmuş olan insanların burcu oğlaktır. Bu kişiler oğlak burcunun özelliklerini taşırlar. Oğlak burcu insanı kararlı ve çalışkandır. Mantıkları ile ön planda olan oğlak burcu insanları bazen de gereksiz inatları ile dikkat çekerler. Oğlak burçları sevdiklerine düşkündürler ve onları rahat ettirmek için ellerinden geleni yaparlar.

10 Ocak Özel Bir Gün müdür? 10 Ocak Ne Günü?

10 Ocak tüm dünyada "Dünya Ziraat Mühendisleri Günü"dür. Ayrıca 10 Ocak Türkiye Çalışan Gazeteciler günü olarak kutlanır.

10 Ocak Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Tarihte 10 Ocak günü yaşanmış bazı olaylar aşağıdadır:

10 Ocak 1810 tarihinde Napolyon ile Josephine evlenmiştir.

10 Ocak 1863 tarihinde dünyanın ilke metrosu Londra'da faaliyete başlamıştır.

Bağdat, Britanyalılar tarafından 10 Ocak 1919 tarihinde işgal edilmiştir.

Milletler Cemiyeti 10 Ocak 1920 tarihinde kurulmuştur.

Dünyaca ünlü karikatür "Tenten" kitabı ilk kez 10 Ocak 1929 tarihinde yayımlanmıştır.

10 Ocak 1975 tarihinde yeni İmar Kanunu yürürlüğe girmiştir.

10 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

10 Ocak tarihinde dünyaya gelmiş ünlü Türkler ve ünlü Türk futbolculardan bazıları şunlardır:

Ünlü Türk oyuncu Akil Öztuna 10 Ocak 1905 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk yönetmen, yapımcı ve senarist Orhan Aksoy ise 10 Ocak 1930 tarihinde doğmuştur.

Suphi Tekniker senaryo yazarı ve oyuncu, 10 Ocak 1940 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk opera sanatçısı ve tenor olan Hakan Aysev ise 10 Ocak 1968 tarihinde doğmuştur.

Türk iktisatçı Kemal Derviş ise 1949 yılında dünyaya gelmiştir.

10 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

10 Ocak tarihinde dünyaya gelen yabancı ünlüler ve yabancı futbolculardan bazıları şunlardır:

Amerikalı şarkıcı Pat Benatar 10 Ocak 1953 tarihinde doğmuştur.

Alman anatomist Gunther von Hagens 10 Ocak 1945 tarihinde doğmuştur.

Amerikalı fizikçi, astronom ve Nobel Fizik Ödülü sahibi Robert Woodrow Wilson 10 Ocak 1936 tarihinde doğmuştur.

Ünlü Rus yazar Aleksey Nikolayeviç Tolstoy 10 Ocak 1883 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Faslı futbolcu Chamakh 1984 yılında doğmuştur.

Paraguaylı futbolcu Nelson Cuevas 10 Ocak 1980 tarihinde doğmuştur.

10 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

10 Ocak tarihinde doğmuş anime karakteri bulunmamaktadır. Ama bir sonraki gün doğan anime karakterleri vardır.