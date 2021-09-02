10 Mart hangi burç ve burcu ne? 10 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Balık burcu, diğer kişilere göre biraz daha fazla duygusal olmaları ile bilinir. Duygusal olarak daha fazla hareket eden Balık burcu olan kişiler, değişken karakter yapısı ile de bilinir.

10 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

10 Mart tarihi, balık burcuna denk gelen bir tarihtir. Her balık burcu olan kişinin hassas ve duyarlı olduğu gözle görülüyor. Kişilerin burcu, doğduğu gün ve tarihe göre değişiklik gösterir. Burç özelliği olarak da kişi hangi burca aitse o burcun özelliklerini kapsar. Örneğin Balık burcu olan kişiler ise, Balık burcunun özelliklerini taşır.

10 Mart Yükseleni

00:00 Akrep, 02:00 Yay, 04:00 Oğlak, 06:00 Kova, 07:00 Balık, 08:00 Koç, 09:00 Boğa, 10:00 İkizler 12:00 Yengeç, 14:00 Aslan, 17:00 Başak, 20:00 Terazi, 23:00 Akrep olarak hesaplanabilir.

10 Martta Doğanların Özellikleri

Balık burcu kişilerin başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Empati seviyesi yüksek ve empati yeteneği çok gelişmiş olan bir burçtur. Bundan dolayı da çok anlayışlıdır.

Hassas, duygusal ve yardımsever bir burç olarak da bilinir.

Çok güçlü bir kişiliğe sahiptir.

Olayları kendi içinde yaşayan ve dışarı çok yansıtmayan bir burçtur. Yaşadığı konuları anlatmayı çok sevmez.

Balık, hayalperest bir burçtur. Aynı zamanda hayal kurmayı sever ve dünyadan biraz uzaklaşarak iç dünyasına dönmeyi seven bir burçtur.

10 Mart Özel Bir Gün müdür? 10 Mart Ne Günü?

10 Mart tarihi, Miladi takvime göre yılın 69. artık yıllarda ise, 70. günüdür. Aynı zamanda 10 Mart tarihi;

1918 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinin Ermeni ve Rus işgalinden kurtuluşudur.

1918 yılında Rize'nin Pazar ilçesinin Ermeni ve Rus işgalinden kurtuluşudur.

10 Mart Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1919 yılında Çin'de kölelik sistemi kaldırıldı.

1919 yılında Ali Fethi Okyar İngilizler tarafından tutuklandı.

1969 yılında Amerikalı siyahi lider Martin Luther King'in katili olan James Earl Ray, 99 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

1944 yılında Yunan İç Savaşı sırasında Ulusal Kurtuluş Siyasi Komitesi Ulusal Kurtuluş Cephesi tarafından kuruldu.

1876 yılında Graham Bell ile yardımcısı olan Thomas Watson, ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdiler.

10 Mart Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

10 Mart tarihinde doğan ünlüler Sharon Stone ve Usame bin Ladin doğdu. 10 Mart doğumlu olan Türkler ise, Kenan Pars ve Fikret Ünlü'dür.

10 Mart Doğan Anime Karakterleri

10 Mart tarihinde doğan bir anime karakteri bulunmuyor.