10 Ekim hangi burç ve burcu ne? 10 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astroloji 10 Ekim tarihinde doğanların "Terazi Burcu" olduğunu söyler.

10 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

Güneş burcu Astrolojiye göre 12 adettir. Bunlardan birisi de terazi burcudur. 10 Ekim doğumlu insanların burcu terazi burcudur.

10 Ekim Yükseleni

Yükselen burç herkes içi ayrı ayrı tespit edilir. Çünkü kişilerin doğum saatine göre saptanmaktadır.

10 Ekimde Doğanların Özellikleri

Hava grubu burç olan terazi burcu insanı neşeli, dürüst, nazik ve dengelidir. Ancak olumsuz özellikleri pasif, bağımlı, bocalayan ve tembel yapısıdır.

10 Ekim Özel Bir Gün müdür? Ne Günü

10 Ekim "Dünya Ruh Sağlığı Günü", "Ahilik Kültür Haftası" ve "Esnaf Bayramı"dır.

10 Ekim Tarihinde Meydana Gelmiş ve Gerçekleşmiş Olaylar

Kerbela Olayı 10 Ekim 680 yılında yaşanmıştır. Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin, Kerbela'da başı kesilerek öldürülmüştür.

10 Ekim 1847 tarihinde İstanbul'da güneş tutulması izlenmiştir.

10 Ekim 1964 tarihine 18. Yaz Olimpiyatları Tokyo'da başlamıştır.

1975 yılında bugün Papua Yeni Gine BM'ye üye olmuştur.

1976 senesinde bugün DGM yani Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmıştır. Ancak 1982-2004 tarihler arasında tekrar kurulmuştur.

2002 yılında 10 Ekim tarihinde Macar yazar Imre Kertesz, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde 2 ayrı patlama meydana gelmiştir. "Emek, barış, demokrasi" mitinginde meydana gelen patlamalarda, ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını yitirdi, 48'i ağır 246 kişi yaralandı. Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi. Patlama, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçti.

10 Ekimde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

İngiliz besteci Giuseppe Verdi 10 Ekim 1813 tarihinde doğmuştur.

Amerikalı aktris Helen Hayes 10 Ekim 1900'da doğmuştur.

Claude Simon, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi de 10 Ekim 1913'de doğmuştur.

Amerikalı şarkıcı Davide Lee Roth da 1953 tarihinde bugün dünyaya gelmiştir.

Amerikalı gazeteci Daniel Pearl 10 Ekim 1963'de doğmuştu.

Chris Penn, Amerikalı aktör 1965

Yunan asıllı Galli şarkıcı Marina and the Diamonds 1985 doğumludur.

Boşnak futbolcu Elvir Bolic doğumu 10 Ekim 1971

Arjantinli futbolcu Julio Cruz doğumu 10 Ekim 1972

10 Ekimde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Osmanlı 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470'de doğmuştur.

Türk asker ve Osmanlı Hanedanı mensubu şehzade Yusuf İzzeddin Efendi 1857 doğumludur.

Türk opera santaçısı Leyla Gencer 10 Ekim 1928 tarihinde doğmuştur.

Taha Akyol, Türk gazeteci ve yazar 10 Ekim 1946'da doğdu.

Türk müzisyen Feridun Düzağaç 10 Ekim 1968 tarihinde doğmuştur.

Türk futbolcu Tolga Zengin, doğumu 10 Ekim 1983'dür.

10 Ekimde Doğan Anime Karakterleri

10 Ekim doğumlu anime karakterleri Naruto Uzumaki, Gintoki