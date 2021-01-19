02:02 Ne Demek? 02:02 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

Gün içerisinde çift saatlere 24 kere denk gelebilme şansına sahibiz. Saatlerin anlamlarını bilmek hem içimize su serper hem de bazı durumlarda saatlerin anlamlarına göre hayatımıza bir düzen getirebiliriz.

02:02 Saat Anlamı Nedir?

Saatler 02:02’yi gösterdiğinde belli ki siz de uyuyamayanlardansınız ve o kadar şanslısınız ki bu saati görme ayrıcalığına erişebildiniz. Saat 02:02’nin genel anlamına baktığımızda gizli bir hayranınız olduğunu söylemek mümkün. Bu hayranın kim olduğunu aslında siz de çok iyi biliyorsunuz ama nedense ona yanaşmaktan biraz çekiniyorsunuz.

Bu hayran, sizden bir karşılık alamayacağını düşündüğü için sadece sosyal mecralar üzerinden sizi gizliden gizliye takip etmekle yetiniyor. Size açılmaktan, sizinle konuşmaktan çekiniyor ama sizin neden çekindiğinizi anlamak pek mümkün değil. Sonuçta onun sizden hoşlandığını biliyorsunuz ve açılamadığının da farkındasınız. O halde bir sohbet bahanesi bulup neden önce siz ona yazmıyorsunuz?

Saat 02:02, Hayranlığını Dile Getirmenin Vakti mi?

Saat 02:02 ve hayran olduğunuz, sosyal mecralardan takip ettiğiniz biri olduğu kesin. Hadi ama bizden bunu saklayabilirsiniz, peki kendinizden nasıl saklayacaksınız? Vakit geldi! Artık sadece bir hayran olarak kalmaktan vazgeçmelisiniz. Ona yaklaşma bahaneniz hazır ve sağlam ama neden çekiniyorsunuz? Aklınızı ve mantığınızı çalıştırabilir ya da kalbinizi gerçekten o insana açarak, onun hayatında bir hayrandan daha fazlası olabilirsiniz. 02:02 saatleri size bunun sinyallerini veriyor.

Kendinizi açığa çıkarma niyetiniz varsa bizce, saçma sapan bahanelerin ardına sığınmadan direkt olarak halini hatırını sorup, onu bir kahve içmeye davet etmeli ve hislerinizi çok açıkça olmasa da belli etmeye başlamalısınız. Oyunlara kapılmadan, bahanelerin ardına sığınmadan açık olmayı denerseniz, hayatı boyunca hislerini açık etmeyen kimselerin bir adım önüne geçerek onu kalbini çalacaksınız. Belki başlarda biraz sizi tanımak isteyebilir. Buna saygı göstermelisiniz. Çünkü aslında sizi test ediyor. Bakalım hemen ondan vazgeçecek ve egolarına yenik düşecek tiplerden misiniz? Yoksa aşkı için savaşan ve başkalarına benzemeyen gayet olgun ve anlayışlı biri misiniz?

Saat 02:02, Artık Onu Takip Etmeyi Bırakın

Saat 02:02, ilişkisi olanlar için de ayrı bir anlam ifade eder. Sevgiliniz ya da eşiniz olan kişinin sizi aldatmasından korkmayın artık. Gizli gizli onun neler yaptığını araştırmaktan, sosyal medya hesaplarında kaç kadın var ya da kaç erkek var diye merak etmekten, arkadaşlarıyla geçirdiği vakitleri burnundan getirmekten ve onu sıkmaktan vazgeçmelisiniz. O sizi seviyor ve bu sevgi onu bunalttığınız için giderek azalıyor. Bunun önüne geçmekse sizin elinizde. Kendinizi kontrol etmeli ve bu tip gereksiz davranışlardan bir an önce kaçınmalısınız.

O sizinle ve sizin kıymetinizi biliyor. Fakat bu arkadaşlarına ve ailesine vakit ayırmayacağı, sürekli sizin yanınızda olması gerektiği anlamına gelmez. Her insan hayatını birleştirir fakat yapışık ikizler gibi sürekli vakit geçiremez. Onun özel hayatına; kendiyle, arkadaşlarıyla, ailesiyle vakit geçirmesine izin vermeli ve sürekli “Neredesin, ne yapıyorsun?” gibi sorular sorup, sorgulamaktan uzak durmalısınız. Onun seni aldatmasından korkmanın nedeni, senin kendine olan güvensizliğinden kaynaklanıyor. Artık kendine güvenmeli ve aldatılmayacağının farkına varmalısın. Zaten aldatsa da bunu engelleyemezsin. Artık bu konuda rahat olmalı ve onunla kavga etmek yerine güzel vakit geçirmenin yollarını aramalısın.

Çift Saatlerin Anlamı

Her çift saatin bir anlamı vardır. Tüm çift saatlerin ayrıntılı anlamlarını ve vereceği işaretleri sizler için araştırdık ve her birini bir araya getirdik. Saatlerin anlamları acaba gerçek mi? diye düşünmeden önce çift saatlerin anlamlarına bir göz atın deriz.