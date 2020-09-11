Yedekten geldi kaptan oldu... MasterChef'ten sonra ne yapacağını açıkladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden mezun olan, küçük yaştan bu yana babasının yanında aşçılığı mutfağında öğrenen Arem Yüce, MasterChef’te jüri karşısına çıktı. Yarışmaya yedeklerden katılan ve girer girmez takım kaptanı unvanını alan Yüce, aynı zamanda takımına üst üste iki kez dokunulmazlık kazandırdı.

Finale kadar yükselmeyi ve masterchef olmayı hedeflediğini anlatan Yüce, "Takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir sinerji yakaladık. Son iki yarışta güzel başarılar elde ederek dokunulmazlığı kazandık ve elemelere girmedik. Yarışma benim için bir deneyim aslında. Gelecekte Youtube kanalı açıp, yaptığım yemekleri online mutfak tutkunlarıyla paylaşmak istiyorum" dedi.





Her şey yolunda giderse beş ay sonra final gerçekleşeceğini sözlerine ekleyen Yüce, "Birçok aşçıya oranla şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben mesleğimi küçük yaştan bu yana babamın yanında, ocağın önünde öğrendim. Ardından akademik eğitim de alıp, kendimi yetiştirdim. Hayalim, gelecekte Türkiye’nin bahsettiği bir şef olmak" diye konuştu.