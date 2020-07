Uzmanlar uyarıyor...Kuyruk yağından uzak durun

Hijyen koşulları, pişirme yöntemleri ve etin porsiyonunun beslenme hususunda büyük önem taşıdığını aktaran Diyetisyen Renan Güneş, “Özellikle bu dönemde kronik hastalığa sahip olanlar çok dikkat etmelidir. Hayvansal kaynaklı protein olan kırmızı etin aynı zamanda kolesterol ve doymuş yağ içeriği oldukça yüksektir. Çok fazla et tüketimi şeker hastalarında, kilo vermek isteyenlerde, kolesterolü ve trigliseridi yüksek olanlarda, böbrek hastaları ve karaciğer hastalıkları olanlarda sağlık problemlerine sebep olabilir” uyarısında bulunuyor. Ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağın, kandaki kolesterol seviyesini yükselttiğini ve bu nedenle koroner kalp hastalıklarına davetiye çıkarttığını belirten Renan Güneş, “Etin diğer besinlere oranla sindirimi zordur ve çok fazla et tüketimi sindirim problemleri yaratabilir. Özellikle diyabet, tansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde fazla et tüketimine bağlı olarak, kilo alımında artış, çarpıntı, tansiyon yükselmesi, şeker seviyesinde artış gibi belirtiler görülebilir” diyor.

Kuyruk yağından vazgeçin

Kurbanın kuyruk yağı ile iç yağlarının tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Renan Güneş, “Bu yağların içeriğinde doymuş yağ oranı yüksek olduğundan, etleri haşlayıp suyu tüketilmemeli ve yemeklerde kullanılmamalıdır. Kurbanlık hayvanların karaciğer akciğer gibi organ etleri de bu dönemde oldukça fazla tüketilmektedir. Kolesterol ve doymuş yağ içerikleri oldukça fazla olduğundan özellikle kalp damar hastalarının uzak durması gerekmektedir” hatırlatmasında bulunuyor.

Kendi suyunda ve kısık ateşte pişirin

Eti hazırlamada önce ellerin bol su ve sabun ile yıkanması gerektiğine dikkat çeken Renan Güneş, temiz olması için etin de yıkanması gerektiği söyledi. Pişirilme yönteminin de etin kolay hazmedilebilmesinde etken olduğunu aktaran Güneş, dikkat edilmesi gereken diğer hususları ise şöyle anlatıyor:

“Et kendi suyunda ve kısık ateşte pişirilmelidir. Etler küçük parçalar halinde daha iyi pişeceğinden o şekilde tercih edilebilir. Eğer kalan etler dondurulacaksa günlük pişirilecek miktarlarda bölünerek buzlukta saklanmalıdır. Et dondurucudan çıkarılınca, mikrodalga veya buzdolabında dinlendirilerek çözülmelidir. Eti pişirince oda ısısında fazla tutulmamalı ve buzdolabına kaldırılmalıdır.”

Et tüketimini bir öğün ile sınırlandırın

Etteki demir mineralinin kanda emiliminin artması için beraberinde yüksek C vitamini içeren sebzelerle tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca fazla et yemenin üre seviyesini de artıracağına işaret eden Beslenme ve Diye Uzmanı Renan Güneş, bu sorunun önüne geçilmesi içinde günde 2.5-3 litre su içilmesi önerisinde bulunuyor. Günde sadece bir öğün et tüketerek ve pişirme yöntemine dikkat ederek Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirmenin mümkün olduğunu kaydeden Renan Güneş ayrıca hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesini de önemle hatırlatıyor.