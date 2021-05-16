Tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır? Gerçek tavuk göğsü tatlısı tarifi

En sevilen sütlü tatlılardan olan tavuk göğsü, gerçek ve yalancı olmak üzere iki şekilde hazırlanıyor. Gerçek tavuk göğsü tatlısının yapımı biraz uzun sürse de lezzeti buna değer. Dilimlenerek servis edilen bu nefis tatlı tarçınla da ayrı güzel oluyor. Denemek isterseniz, gerçek tavuk göğsü tatlısının malzemeleri ve tarifi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

1 adet tavuğun göğsü

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 adet damla sakızı

1 paket vanilya

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavuğun göğsünü haşlayın ve suyunu da bir kenara ayırın. Etiniz soğuduktan sonran didikleyin ve lif lif olacak şekilde ayırın. Daha sonra da bir kase suyun içine koyun. Bu sırada suyunu sık sık değiştirin. Böylece hem tavuğun kokusunun çıkmasını hem de etlerin yumuşayarak erimesini sağlamış olursunuz.

Diğer taraftan da tatlınızı hazırlayın. Bunun için pirinç unu, nişasta, şeker, vanilya ve damla sakızını bir tencerede karıştırın. Ardından sütü de ilave edip güzelce çırpın. Tencereyi ocağa alıp harcınızı karıştırın ve muhallebi kıvamına geline kadar pişirin. Muhallebiniz hazır olunca da altını kapatıp mikserle 5 dakika daha çırpın. Daha sonra tavukların suyunu süzüp iyice sıkın. Muhallebiye ekleyip karıştırın. Karışımı bir tepsiye döküp soğumasını bekleyin. Daha sonra dilimleyerek tarçınla servis edebilirsiniz.