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İHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa Belediyesi'nden ödüllü isot yarışması geliyor

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Şanlıurfa Belediyesi'nden ödüllü isot yarışması geliyor
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Şanlıurfa’da dünyanın en lezzetli acısı 'Urfa isotu' yarışması düzenlenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Urfa isotu' etkinliği düzenleniyor.

"4. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali" kapsamında 19 Ekim 2020 Pazartesi Günü Saat 13:00'da Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde finali yapılacak olan ödüllü isot yarışmasına katılmak isteyen vatandaşların önceden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Çiğ köftelik ve yemeklik olarak 2 ayrı kategoride düzenlenecek olan yarışmada dereceye girenlere ödül olarak altın verilecek.

Şanlıurfa Belediyesinden ödüllü isot yarışması geliyor

Birinciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın verilecek olan ödüllü yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında 11 Nisan Kurtuluş Külliyesi altında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na yarışmaya katılacağı Urfa isot ile birlikte gelerek müracaat etmeleri gerekiyor.

Müracaatların ardından oluşturulacak olan jüri Urfa isotlarını 17 Ekim 2020'de bir ön elemeden geçirecek. Finale kalan isotlar 19 Ekim 2020'de yapılacak olan finalde ödül için yarışacak.

 

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