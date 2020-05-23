Ramazanın son gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Farklı bir çorba tarifi arıyorsanız, Osmanlı mutfağından çeşm-i nigar çorbası akşam yemeklerinizde size eşlik edebilir. Mercimek çorbasına benzeyen bu nefis tarif içine eklenen terbiye ile lezzetini katlıyor. Gönlünüzü fethedecek çeşm-i nigar çorbasını denemek isterseniz, malzeme listesi ve yapılış aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Kebap yapmak için usta olmak gerekmiyor. Kendi mutfağınızda enfes kebaplar hazırlayabilirsiniz. Bu yüzden evde denemek isteyenler için tarifimiz hemen aşağıda. Kars mutfağının yöresel lezzetlerinden biri olan tencerede çöp şiş sizi asla pişman etmeyecek. Şimdiden afiyet olsun...

Neredeyse her sokağın başında bulabileceğiniz enfes bir sokak lezzeti nohutlu pilav. Hazırlanması da oldukça pratik olan bu sokak lezzetini evine taşımak isteyenler için leziz nohutlu pilav tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

Tahinli tarator yapılışı oldukça kolay ve lezzetli bir meze. Her evde bulunabilecek birkaç temel malzemeyle yapılabilen tahinli tarator her damak zevkine hitap edebilir. Sıkıştığınız zamanlarda sofranızın kurtarıcısı olacak tahinli taratorun malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

Süt böreği Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı şekillerde karşımıza çıkabilen bir lezzet. Ancak adında “börek” kelimesinin geçtiğine bakmayın. Bu tarif de tıpkı Laz böreği gibi sütlü ve hamurlu bir tatlı. Bu tarifimizde Bayburt usulü bir süt böreği hazırladık. Denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını hemen aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…