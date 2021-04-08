Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla Ramazan şerbeti tarifi

Ramazan şerbeti, iftar saatinde susuzluğunuzu giderecek nefis bir alternatif. Osmanlı'dan günümüze gelen Ramazan şerbeti de sofralarınızı süsleyecek. Yapılışı çok pratik olan bu ferahlatıcı içeceği reyhanlı olarak da hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER:

1, 5 litre su

Yarım bardaktan biraz fazla şeker

250 gram vişne

200 gram kuru üzüm

10 adet kuru erik

1 adet çubuk tarçın

1 tutam karanfil

NASIL YAPILIR?

Derin bir tencereyi ocağa alın ve suyu aktarın. Karanfil ve çubuk tarçını da ekleyip kaynatın. Şerbetinizin suyu kaynadıktan sonra şekeri ilave edip karıştırın. Üzüm ve eriklerin de sap kısımlarını ayıklayıp tencereye ekleyin ve 5 dakika kaynatın. Daha sonra vişneleri de atıp birkaç dakika daha kaynatın.

Şerbetinizi ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Karanfil ve çubuk tarçınları da içinden alın. Ilındıktan sonra şerbetinizi süzüp uygun bir şişe veya sürahiye doldurun. Buzdolabında soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.