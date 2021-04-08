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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 08.04.2021 - 17:51 | Son Güncelleme:

Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla Ramazan şerbeti tarifi

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Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla Ramazan şerbeti tarifi

İftar sofralarının olmazsa olmazlarından biri de Ramazan şerbeti... Ancak bu ferahlatan lezzetli içeceği Ramazan ayı dışında da hazırlayabilirsiniz. İster meyvelerle isterseniz de reyhanlı tercih edebilirsiniz. Peki Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla Ramazan şerbeti tarifi...

Ramazan şerbeti, iftar saatinde susuzluğunuzu giderecek nefis bir alternatif. Osmanlı'dan günümüze gelen Ramazan şerbeti de sofralarınızı süsleyecek. Yapılışı çok pratik olan bu ferahlatıcı içeceği reyhanlı olarak da hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER:

1, 5 litre su
Yarım bardaktan biraz fazla şeker
250 gram vişne
200 gram kuru üzüm
10 adet kuru erik
1 adet çubuk tarçın
1 tutam karanfil

NASIL YAPILIR?

Derin bir tencereyi ocağa alın ve suyu aktarın. Karanfil ve çubuk tarçını da ekleyip kaynatın. Şerbetinizin suyu kaynadıktan sonra şekeri ilave edip karıştırın. Üzüm ve eriklerin de sap kısımlarını ayıklayıp tencereye ekleyin ve 5 dakika kaynatın. Daha sonra vişneleri de atıp birkaç dakika daha kaynatın.

Şerbetinizi ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Karanfil ve çubuk tarçınları da içinden alın. Ilındıktan sonra şerbetinizi süzüp uygun bir şişe veya sürahiye doldurun. Buzdolabında soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

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