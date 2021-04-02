Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ev yapımı Ramazan pidesi tarifi

Yaklaşan Ramazan ayıyla birlikte ramazan hazırlıkları da başladı. Ramazan pidesi, elbette bu hazırlıkların en başında geliyor. Sizlere, Ramazan boyunca sevdiklerinize ikram edebileceğiniz nefis bir Ramazan pidesi tarifimiz var. İşte detaylar…

Ramazan Pidesi Tarifi

Malzemeler;

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

Üzeri için;

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı su

Susam

Çörekotu

Ramazan Pidesi Yapılışı

Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyin ve karıştırın.

Mayanın canlanması için birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin.

Unu ve tuzu da ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene kadar 10-15 dakika kadar yoğurun.

Hamurunuz istediğiniz kıvama gelince ikiye bölün.

Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalanmasına izin verin.

Ardından, yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın.

Fırın tepsinize yağlı kağıt serip hamuru tepsiye aktarın.

Elinizi yağlayıp hamuru kenarlarından çekerek büyütün.

Diğer hamurda da aynı işlemi tekrarlayın.

Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika daha tepside mayalandırın.

Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayarak ısıtmaya başlayın.

Mayalanan pidelerin üstlerini bıçağın ucuyla çizerek baklava deseni verin.

Hazırladığınız yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine sürün.

Son olarak zevkinize göre çörekotu ve susam serpin ve fırınlayın.

Pideleriniz kabarıp kızardığında pişmiş demektir.

Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz…