Portakal nasıl kurutulur? Evde güneşte ve fırında portakal ile kabuğunu kurutma ipuçları

Turunçgiller ailesinden gelen portakal ülkemizde daha çok Mersin, Adana, Antalya ve Dörtyol gibi olan Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü şehirlerde yetişmektedir. Ayrıca bir hayli sulu bir meyve özelliğine sahip olan portakalın aynı zamanda da kabuğu reçel ve marmelat yapımında kullanılmaktadır. Kozmetik sektörü içerisinde parfüm ve kolonya yapımında da faydalanılmaktadır.

Portakal ve Kabukları Fırında Nasıl Kurutulur?

İlk olarak portakallar güzel bir şekilde yıkanarak işe başlanır. Portakalı kabuklu bir biçimde kurutmak arzu edildiği için iyi bir şekilde temizlenmesi önem arz etmektedir. İyice yıkadıktan sonra bir bez veya kağıt havlu ile portakallar kurutulur. Ardından da ince ince dilimlenir.

Dilimleme işleminden sonra tel ızgaraya veya yağlı kağıt serili olan bir fırın tepsisin üstüne portakal dilimleri dizilir. Daha sonra fırınına ızgara teli veya fırın tepsisi yerleştirilir. Aynı biçimde başka meyveler de dizilebilmektedir. 60 derecelik bir fırında, altlı üstlü yanacak biçimde portakallar kurumaya bırakılır. Ara sıra fırının kapağı yarım bir biçimde bırakılarak havanın da çıkması sağlanır. Bu şekilde 4 ile 6 saat arasında portakallar kuruyacaktır.

Portakal ve Kabukları Güneşte Nasıl Kurutulur?

Bir diğer teknik ise portakalları güneşte kurutmaktır. Güneşte kurutma yöntemi en çok kullanılan tekniktir. Nemli bölgeler de veya güneşi uzun süre boyunca alamayan alanlarda bu yöntem biraz daha zor olmaktadır. Ancak ev güneş alıyorsa veya böyle bir imkan var ise, portakallar bir ızgara telinin üstünde ya da ipe dizerek güneşte 10 ile 15 günde kurutulabilmektedir.

Kuruyan portakallar, cam kavanozların içinde veya hava almayan kapların içinde saklanabilmektedir. Bu şekilde daha uzun süre taze kalabilmektedir. Gün ışığını direkt olarak alan bir yere koyulmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Atıştırmalık olarak tüketebileceği gibi, tatlıların üstünde dekoratif amaçlı olarak da kullanılabilmektedir. Bununla birlikte çaylara veya tatlıların içine de koku veya lezzet katması amacı ile koyulabilmektedir.

Portakalın Faydaları Nelerdir?

Portakalın çok sayıda faydası bulunmaktadır:

Kolesterol düzeyini düşürür.

Kan basıncını düzenler.

Kalp sağlığının teşvik edilmesini sağlar.

Diyabet tedavisine destek olur.

Cilt yaşlanmasını büyük ölçüde geciktirir.

Böbrek taşlarını engeller.

Anemi tedavisine yardımcı olur.