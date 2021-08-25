Pirpirim nedir? Pirpirim aşı nasıl yapılır?

Pirpirim Anadolu’da özellikle de Gaziantep’te semizotuna verilen isimdir. Semizotu ya da pirpirim (Portulaca oleracea), semizotugiller familyasından bir bitki olup yaprakları salata olarak, ya da ıspanak gibi pişirilerek yemeklerde kullanılan bir sebzedir. Kökeni Ortadoğu ve Hindistan olmakla birlikte dünyanın birçok bölgesinde bulunmaktadır.

PİRPİRİM AŞI NASIL YAPILIR?



Malzemeler



• 300 gr. kuru pirpirim (semizotu)

• 200 gr. tavla zarı büyüklüğünde doğranmış et

• 100 gr. mercimek • 50 gr. lolaz

• 2 adet kuru soğan

• 5 diş sarımsak

• 2 adet limonun suyu

• 1 yemek kaşığı biber salçası

• 100 gr. nohut

• 50 gr. bulgur

• Tuz, biber, biraz nane, yağ (zeytin veya ayçiçeği)

• Su



Hazırlanışı



Küçük küpler halinde doğranmış ve tencereye konmuş etlerin suyunu bırakması sağlanır. Bu ete yağ, ince kıyılmış soğan ilave edilir ve orta ateşte soğan biraz solunca domates ve biber salçaları konur. Bunlarla da biraz soldurulduktan sonra üzerine sıcak su koyup biraz kaynatılır. Ayrı kaplarda mercimek, nohut, lolaz ayrı ayrı haşlanır. Kurtulmuş pirpirim, suyu iyice koyulaşıncaya kadar haşlanır, suyu dökülür ve sıkılır. Kaynayan salçalı, kıymalı suyun içerisine haşlanmış pirpirm mercimek, nohut, bulgur lolaz ve dövülmüş sarımsak katıp tekrar pişirilir. Tuzu tamamlanır, ekşisi konur, ocağın altı kapatılır. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine yağ, kırmızıbiber ve nane ile süs yapılır. (aynı yemek taze semizotu, pancar veya ıspanakla da yapılır.