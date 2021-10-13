Patates nasıl haşlanır? Patates suda kaç dakika haşlanır, haşlarken kapak kapatılır mı?

Patates birçok şekilde tüketilebilen bir sebze olduğu için çok sık kullanılmaktadır. ​​​​Patates haşlama ise her zaman çok tercih edilmektedir. Patatesi bu şekilde direk yiyebilir veya yemeklerde kullanabilirsiniz. Patates haşlamak için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Zaten patates haşlamak zor bir iş değildir. Burada önemli olan patates haşlama süresini ayarlamaktır.

Patates Nasıl Haşlanır?

Patates haşlamak için öncelikle haşlama nedeninizi belirlemeniz lazımdır. Bu sayede kaç adet patates kullanmanız ortaya çıkacaktır. Çünkü patates haşlandıktan sonra birçok yemekte rahatça kullanılabiliyor. Yemekte kullanmayacak olanlar ise patatesi haşlanmış şekilde direk olarak tüketebilir.

Patatesi Bütün Halde Haşlamak

Patatesi haşlamadan önce iyice yıkamanız gerekmektedir. Bazı patateslerin üzerinde toprak kalıntıları olabilir. Patates temiz gibi bile dursa sudan geçirmeniz yararlı olacaktır. İyice yıkanmış olan patatesi haşlamak için su ve tencereye ihtiyaç vardır. Tencereye su ekledikten sonra ocağa alın ve altını açın. Daha sonra ise patatesleri bütün halde soymadan suya atın. Tenceredeki su miktarının patateslerin üzerinde olduğundan emin olun.

Patatesi bütün halde ve kabuklarını soymadan haşlamak mümkündür. Ancak bu yöntem ile patatesler daha geç haşlanabilir. Bu yüzden patatesi daha erken haşlamak için farklı yöntemler kullanabilirsiniz.

Patatesi Kabuklu ve Parçalara Ayırarak Haşlamak

Patatesi kabuklu halde haşlayacaksanız eğer en azından parçalara bölmeniz gerekecektir. Parçalara bölünen patates daha kısa bir sürede haşlanabilir.

Patatesi Soyarak Haşlamak

Patatesi kolay bir şekilde haşlamak istiyorsanız eğer kabuklarını soymanız çok yararlı olacaktır. Kabukları soyulan patatesin haşlama süreside azalacaktır. Bu şekilde kolaylıkla patates haşlayabilirsiniz. Haşlamak için seçilen patatesleri mümkün olduğunca küçük seçebilirsiniz.

Patatesi Soyarak ve Parçalara Ayırarak Haşlamak

Patatesi soyarak haşlayacağınız zaman parçalara ayırmanızda çok işe yarayabilir. Bu yöntemle çok kısa bir zamanda patates haşlama şansınız bulunmaktadır. Soyulan ve parçalara ayrılan patates kısa bir zaman sonra yumuşamaya başlar. İstediğiniz haşlama kıvamına geldiği zaman patatesleri çıkarabilirsiniz.

Patates Haşlama Ne İşe Yarar?

Patates haşlamayı birçok kişi baharat ekleyerek tüketmektedir. Oldukça lezzetli olan haşlanmış patates baharatlar ile daha lezzetli bir hale gelmektedir. Ayrıca patates haşlaması ile patates püresi, patates salatası, kahvaltılık tereyağlı patates, patatesli gözleme ve patatesli börek gibi daha birçok çeşit yapabilirsiniz.

Patates Suda Kaç Dakika Haşlanır, Haşlarken Kapak Kapatılır mı?

Patatesi suda haşlamak oldukça kolaydır. Tabi bunun için kullandığınız haşlama yöntemi çok önemlidir. Seçtiğiniz haşlama şekline göre haşlama süresi ortaya çıkmaktadır. Patatesi attığınız haşlama suyuna az miktar tuz atmanızda faydalı olabilir. Patatesleri bir süre sonra haşlanmışlar mı diye kontrol ederek çıkarmalısınız. Patatesler iyice haşlanmadan ocaktan almayın.

Patatesi bütün ve kabuklu halde haşlarsanız eğer yaklaşık olarak 40-50 dakika bir süre gerekmektedir. Bu süre sonrasında patatesler haşlanmış olacaktır. Tabi bu süre doldukça uzundur. Bu yüzden öncelikle patatesin kabuğunu soymak ve gerekirse parçala ayırmak daha yararlıdır. İkiye ayrılmış ve kabuğu soyulmuş olan patatesi 20-25 dakika civarında haşlayabilirsiniz.

Patatesi haşlarken patateslerin boyutları da süre konusunda çok etkili olmaktadır. Küçük boyutlu patatesler daha rahat bir şekilde haşlanmaktadır. Patatesi düdüklüde haşlamakta mümkündür. Bu şekilde yapılan haşlamada 10 dakika kadar sürebilir. Patatesi düdüklüde haşlarken kapağını kapatmalısınız. Tencerede patatesi haşlarken ise su kaynamaya başlayınca ocağın ateşi kısılmalı ve kapak kapatılmalıdır.