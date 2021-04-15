Muhammara tarifi: Evde muhammara nasıl yapılır?

Muhammara, baharat, salça ve cevizin muhteşem uyumuyla kahvaltı sofranızın yıldızı olacak. Sosunuzu hazırlarken bayat etmek içi yerine galeta unu da tercih edebilirsiniz. Pek çok kişi Kafkas mutfağına özgü bu nefis lezzetin yapımını merak ediyor. İşte muhammara malzemeleri ve yapılışı...

MALZEMELER:

6 dilim bayat ekmek içi

5 yemek kaşığı acı biber salçası

5 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı limon suyu

3 yemek kaşığı su

Kimyon

Kişniş

Kırmızı pul biber

Tuz

NASIL YAPILIR?

Bayat ekmeklerin iç kısımlarını bir ufalayıp bir kaseye alın. Ekmek içlerini su ve limon suyuyla ıslatıp hafifçe ovun. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Hazırladığınız ekmek içlerini, domates salçası, acı biber salçası, zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Sosunuz hazır olunca dilerseniz kavanoza alıp buzdolabında servis edebilirsiniz.