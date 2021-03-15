Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif

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Ä°ÅŸte nefis aromatik biberiyeli kraker, atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klarÄ±n en gÃ¶zdesi Ã§ikolatalÄ± kurabiye, son zamanlarÄ±n popÃ¼leri muzlu kek ve susamlÄ± kurabiye tarifi...

Biberiyeli Tuzlu Kraker Tarifi

Malzemeler:

125 gr tereyaÄŸÄ±

1 su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ

YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± sirke

1,5 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker

2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kavrulmuÅŸ susam

2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± biberiye

1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mahlep

1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± silme tuz

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta beyazÄ±

AlabildiÄŸi kadar un

Tarif:

Derin bir karÄ±ÅŸtÄ±rma kabÄ±nÄ±n iÃ§erisine tÃ¼m malzemeyi koyun ve yoÄŸurmaya baÅŸlayÄ±n.

Unu azar azar ekleyip kulak memesi yumuÅŸaklÄ±ÄŸÄ±nda bir hamur haline getirin.

HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hamuru merdane ile aÃ§Ä±n ve dikdÃ¶rtgen kalÄ±plarla kesip yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serili fÄ±rÄ±n tepsisine dizin.

Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 170Â° derecedekiÂ fÄ±rÄ±nda renkleri dÃ¶nene kadar piÅŸirin.

Tuzlu atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!

TARÄ°FLER TAMAMSA, O ZAMAN C VÄ°TAMÄ°NLÄ° FANTA!

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Ã‡ikolatalÄ± Kurabiye TarifiÂ

Malzemeler:

170 gr oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda tereyaÄŸÄ±

1/2 su bardaÄŸÄ± ÅŸeker

2 adet yumurta sarÄ±sÄ±

2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kabartma tozu

300 gr un

1 su bardaÄŸÄ± ceviz iÃ§i

100 gr damla Ã§ikolata

Tarif:

Derin bir kap iÃ§erisinde tereyaÄŸÄ± ve ÅŸekeri krema kÄ±vamÄ±na gelene kadar Ã§Ä±rpÄ±n.

Yumurta sarÄ±sÄ± ve kabartma tozunu da ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Unu azar azar ilave edip ele yapÄ±ÅŸmayan bir hamur elde edene kadar yoÄŸurun.

Hamura ince Ã§ekilmiÅŸ ceviz iÃ§i ve damla Ã§ikolatalarÄ± ekletyip yeniden yoÄŸurun ve buzdolabÄ±nda 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurudan dondurma kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ile parÃ§alar alÄ±p yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serdiÄŸiniz fÄ±rÄ±n tepsisine dizin.

Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 derecelik fÄ±rÄ±nda 15-20 dakika kontrollÃ¼ olarak piÅŸirin.

TatlÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!



Muzlu Kek Tarifi

Malzemeler:

120 gr tereyaÄŸÄ±

150 gr esmer ÅŸeker

2 adet yumurta

1/4 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t

4 adet olgun muz

1 paket vanilya

2 su bardaÄŸÄ± un

1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karbonat

1 tutam tuz

YarÄ±m su bardaÄŸÄ± ceviz

YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± damla Ã§ikolata

Tarif:

Olgun muzlarÄ± Ã§atal yardÄ±mÄ±yla iyice ezin.

TereyaÄŸÄ± ve ÅŸekeri ocakta bir tavada eritin ve Ã¼zerine ezdiÄŸiniz muzlarÄ± ekleyin.

Ã‡Ä±rpÄ±cÄ± yardÄ±mÄ±yla iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve bir kaba alÄ±p buzdolabÄ±nda soÄŸutun.

Ä°nce ince kÄ±ydÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ceviz ve damla Ã§ikolatalarÄ±n Ã¼zerine un, karbonat, tuz ve vanilyayÄ± ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

BuzdolabÄ±nda soÄŸuttuÄŸunuz muzlu karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n Ã¼zerine yumurtalarÄ± kÄ±rÄ±n ve Ã§Ä±rpÄ±cÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Son olarak unlu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± da ilave edip spatulayla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve yaÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z baton kek kalÄ±bÄ±na dÃ¶kÃ¼n.

Ã–nceden Ä±sÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 180 derecelik fÄ±rÄ±nda 45-50 dakika piÅŸirin.

TatlÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!



SusamlÄ± Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

120 gr oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda tereyaÄŸÄ±

YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ

1 adet yumurta sarÄ±sÄ±

1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± elma sirkesi

1 paket kabartma tozu

1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mahlep

1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker

YarÄ±m Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

3 su bardaÄŸÄ± un

Ãœzeri iÃ§in;

1 adet yumurta akÄ±

Susam

Tarif:

Derin bir karÄ±ÅŸtÄ±rma kabÄ±nda; tereyaÄŸÄ±, sÄ±vÄ± yaÄŸ ve yumurta sarÄ±sÄ±nÄ± koyup karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Ãœzerine kabartma tozu, elma sirkesi, toz ÅŸeker, tuz ve mahlepi ilave edip karÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam edin.

Unu azar azarÂ ilave edip yoÄŸurmaya baÅŸlayÄ±n.

Ele yapÄ±ÅŸmayan yumuÅŸak bir hamur elde edinceye kadar yoÄŸurun.

Hamur hazÄ±r olunca tezgahta merdane yardÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±n ve kurabiye kalÄ±plarÄ±yla kesip yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serdiÄŸiniz fÄ±rÄ±n tepsisine dizin.

Kurabiyelerin Ã¼zerine yumurta akÄ± sÃ¼rÃ¼n ve susam serpin.

Ã–nceden Ä±sÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 170 derecelik fÄ±rÄ±nda 30-35 dakika kadar piÅŸirin.

TatlÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!

TARÄ°FLER TAMAMSA, O ZAMAN C VÄ°TAMÄ°NLÄ° FANTA!





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