Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif
Pratik ve lezzetli atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klar herkesi motive eder! Ders molasÄ± verildiÄŸinde, gÃ¼n iÃ§inde mide kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, akÅŸamlarÄ± en sevilen dizi reklama girdiÄŸinde herkesin gÃ¶zÃ¼ atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klarÄ± arar. Sizin iÃ§in kolay bir ÅŸekilde hazÄ±rlayabileceÄŸiniz motive eden 4 atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k tarif hazÄ±rladÄ±k!
Ä°ÅŸte nefis aromatik biberiyeli kraker, atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klarÄ±n en gÃ¶zdesi Ã§ikolatalÄ± kurabiye, son zamanlarÄ±n popÃ¼leri muzlu kek ve susamlÄ± kurabiye tarifi...
Biberiyeli Tuzlu Kraker Tarifi
Malzemeler:
- 125 gr tereyaÄŸÄ±
- 1 su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ
- YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± sirke
- 1,5 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker
- 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kavrulmuÅŸ susam
- 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± biberiye
- 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mahlep
- 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± silme tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 1 adet yumurta beyazÄ±
- AlabildiÄŸi kadar un
Tarif:
Derin bir karÄ±ÅŸtÄ±rma kabÄ±nÄ±n iÃ§erisine tÃ¼m malzemeyi koyun ve yoÄŸurmaya baÅŸlayÄ±n.
Unu azar azar ekleyip kulak memesi yumuÅŸaklÄ±ÄŸÄ±nda bir hamur haline getirin.
HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hamuru merdane ile aÃ§Ä±n ve dikdÃ¶rtgen kalÄ±plarla kesip yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serili fÄ±rÄ±n tepsisine dizin.
Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 170Â° derecedekiÂ fÄ±rÄ±nda renkleri dÃ¶nene kadar piÅŸirin.
Tuzlu atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!
Afiyet olsun!
TARÄ°FLER TAMAMSA, O ZAMAN C VÄ°TAMÄ°NLÄ° FANTA!
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Ã‡ikolatalÄ± Kurabiye TarifiÂ
Malzemeler:
- 170 gr oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda tereyaÄŸÄ±
- 1/2 su bardaÄŸÄ± ÅŸeker
- 2 adet yumurta sarÄ±sÄ±
- 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kabartma tozu
- 300 gr un
- 1 su bardaÄŸÄ± ceviz iÃ§i
- 100 gr damla Ã§ikolata
Tarif:
Derin bir kap iÃ§erisinde tereyaÄŸÄ± ve ÅŸekeri krema kÄ±vamÄ±na gelene kadar Ã§Ä±rpÄ±n.
Yumurta sarÄ±sÄ± ve kabartma tozunu da ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
Unu azar azar ilave edip ele yapÄ±ÅŸmayan bir hamur elde edene kadar yoÄŸurun.
Hamura ince Ã§ekilmiÅŸ ceviz iÃ§i ve damla Ã§ikolatalarÄ± ekletyip yeniden yoÄŸurun ve buzdolabÄ±nda 30 dakika dinlendirin.
Dinlenen hamurudan dondurma kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ile parÃ§alar alÄ±p yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serdiÄŸiniz fÄ±rÄ±n tepsisine dizin.
Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 derecelik fÄ±rÄ±nda 15-20 dakika kontrollÃ¼ olarak piÅŸirin.
TatlÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!
Afiyet olsun!
Muzlu Kek Tarifi
Malzemeler:
- 120 gr tereyaÄŸÄ±
- 150 gr esmer ÅŸeker
- 2 adet yumurta
- 1/4 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t
- 4 adet olgun muz
- 1 paket vanilya
- 2 su bardaÄŸÄ± un
- 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karbonat
- 1 tutam tuz
- YarÄ±m su bardaÄŸÄ± ceviz
- YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± damla Ã§ikolata
Tarif:
Olgun muzlarÄ± Ã§atal yardÄ±mÄ±yla iyice ezin.
TereyaÄŸÄ± ve ÅŸekeri ocakta bir tavada eritin ve Ã¼zerine ezdiÄŸiniz muzlarÄ± ekleyin.
Ã‡Ä±rpÄ±cÄ± yardÄ±mÄ±yla iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve bir kaba alÄ±p buzdolabÄ±nda soÄŸutun.
Ä°nce ince kÄ±ydÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ceviz ve damla Ã§ikolatalarÄ±n Ã¼zerine un, karbonat, tuz ve vanilyayÄ± ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
BuzdolabÄ±nda soÄŸuttuÄŸunuz muzlu karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n Ã¼zerine yumurtalarÄ± kÄ±rÄ±n ve Ã§Ä±rpÄ±cÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
Son olarak unlu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± da ilave edip spatulayla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve yaÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z baton kek kalÄ±bÄ±na dÃ¶kÃ¼n.
Ã–nceden Ä±sÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 180 derecelik fÄ±rÄ±nda 45-50 dakika piÅŸirin.
TatlÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!
Afiyet olsun!
SusamlÄ± Kurabiye Tarifi
Malzemeler:
- 120 gr oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda tereyaÄŸÄ±
- YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ
- 1 adet yumurta sarÄ±sÄ±
- 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± elma sirkesi
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mahlep
- 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker
- YarÄ±m Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
- 3 su bardaÄŸÄ± un
Ãœzeri iÃ§in;
- 1 adet yumurta akÄ±
- Susam
Tarif:
Derin bir karÄ±ÅŸtÄ±rma kabÄ±nda; tereyaÄŸÄ±, sÄ±vÄ± yaÄŸ ve yumurta sarÄ±sÄ±nÄ± koyup karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
Ãœzerine kabartma tozu, elma sirkesi, toz ÅŸeker, tuz ve mahlepi ilave edip karÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam edin.
Unu azar azarÂ ilave edip yoÄŸurmaya baÅŸlayÄ±n.
Ele yapÄ±ÅŸmayan yumuÅŸak bir hamur elde edinceye kadar yoÄŸurun.
Hamur hazÄ±r olunca tezgahta merdane yardÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±n ve kurabiye kalÄ±plarÄ±yla kesip yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serdiÄŸiniz fÄ±rÄ±n tepsisine dizin.
Kurabiyelerin Ã¼zerine yumurta akÄ± sÃ¼rÃ¼n ve susam serpin.
Ã–nceden Ä±sÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 170 derecelik fÄ±rÄ±nda 30-35 dakika kadar piÅŸirin.
TatlÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!
Afiyet olsun!
TARÄ°FLER TAMAMSA, O ZAMAN C VÄ°TAMÄ°NLÄ° FANTA!
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