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Haber GiriÅŸ: 15.03.2021 - 09:23 | Son GÃ¼ncelleme:

Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif

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Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif
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Pratik ve lezzetli atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klar herkesi motive eder! Ders molasÄ± verildiÄŸinde, gÃ¼n iÃ§inde mide kazÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, akÅŸamlarÄ± en sevilen dizi reklama girdiÄŸinde herkesin gÃ¶zÃ¼ atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klarÄ± arar. Sizin iÃ§in kolay bir ÅŸekilde hazÄ±rlayabileceÄŸiniz motive eden 4 atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k tarif hazÄ±rladÄ±k!

Ä°ÅŸte nefis aromatik biberiyeli kraker, atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klarÄ±n en gÃ¶zdesi Ã§ikolatalÄ± kurabiye, son zamanlarÄ±n popÃ¼leri muzlu kek ve susamlÄ± kurabiye tarifi...

Biberiyeli Tuzlu Kraker Tarifi

Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif
Malzemeler:

  • 125 gr tereyaÄŸÄ±
  • 1 su bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ
  • YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± sirke
  • 1,5 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker
  • 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kavrulmuÅŸ susam
  • 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± biberiye
  • 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mahlep
  • 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± silme tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 adet yumurta beyazÄ±
  • AlabildiÄŸi kadar un

Tarif:

Derin bir karÄ±ÅŸtÄ±rma kabÄ±nÄ±n iÃ§erisine tÃ¼m malzemeyi koyun ve yoÄŸurmaya baÅŸlayÄ±n.

Unu azar azar ekleyip kulak memesi yumuÅŸaklÄ±ÄŸÄ±nda bir hamur haline getirin.

HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hamuru merdane ile aÃ§Ä±n ve dikdÃ¶rtgen kalÄ±plarla kesip yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serili fÄ±rÄ±n tepsisine dizin.

Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 170Â° derecedekiÂ  fÄ±rÄ±nda renkleri dÃ¶nene kadar piÅŸirin.

Tuzlu atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!

TARÄ°FLER TAMAMSA, O ZAMAN C VÄ°TAMÄ°NLÄ° FANTA!

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Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif

Ã‡ikolatalÄ± Kurabiye TarifiÂ 

Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif
Malzemeler:

  • 170 gr oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda tereyaÄŸÄ±
  • 1/2 su bardaÄŸÄ± ÅŸeker
  • 2 adet yumurta sarÄ±sÄ±
  • 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kabartma tozu
  • 300 gr un
  • 1 su bardaÄŸÄ± ceviz iÃ§i
  • 100 gr damla Ã§ikolata

Tarif:

Derin bir kap iÃ§erisinde tereyaÄŸÄ± ve ÅŸekeri krema kÄ±vamÄ±na gelene kadar Ã§Ä±rpÄ±n.

Yumurta sarÄ±sÄ± ve kabartma tozunu da ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Unu azar azar ilave edip ele yapÄ±ÅŸmayan bir hamur elde edene kadar yoÄŸurun.

Hamura ince Ã§ekilmiÅŸ ceviz iÃ§i ve damla Ã§ikolatalarÄ± ekletyip yeniden yoÄŸurun ve buzdolabÄ±nda 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurudan dondurma kaÅŸÄ±ÄŸÄ± ile parÃ§alar alÄ±p yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serdiÄŸiniz fÄ±rÄ±n tepsisine dizin.

Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 180 derecelik fÄ±rÄ±nda 15-20 dakika kontrollÃ¼ olarak piÅŸirin.

TatlÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!

Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif

Muzlu Kek Tarifi

Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif
Malzemeler:

  • 120 gr tereyaÄŸÄ±
  • 150 gr esmer ÅŸeker
  • 2 adet yumurta
  • 1/4 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t
  • 4 adet olgun muz
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardaÄŸÄ± un
  • 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karbonat
  • 1 tutam tuz
  • YarÄ±m su bardaÄŸÄ± ceviz
  • YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± damla Ã§ikolata

Tarif:

Olgun muzlarÄ± Ã§atal yardÄ±mÄ±yla iyice ezin.

TereyaÄŸÄ± ve ÅŸekeri ocakta bir tavada eritin ve Ã¼zerine ezdiÄŸiniz muzlarÄ± ekleyin.

Ã‡Ä±rpÄ±cÄ± yardÄ±mÄ±yla iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve bir kaba alÄ±p buzdolabÄ±nda soÄŸutun.

Ä°nce ince kÄ±ydÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ceviz ve damla Ã§ikolatalarÄ±n Ã¼zerine un, karbonat, tuz ve vanilyayÄ± ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

BuzdolabÄ±nda soÄŸuttuÄŸunuz muzlu karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n Ã¼zerine yumurtalarÄ± kÄ±rÄ±n ve Ã§Ä±rpÄ±cÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Son olarak unlu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± da ilave edip spatulayla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve yaÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z baton kek kalÄ±bÄ±na dÃ¶kÃ¼n.

Ã–nceden Ä±sÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 180 derecelik fÄ±rÄ±nda 45-50 dakika piÅŸirin.

TatlÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!

Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif

SusamlÄ± Kurabiye Tarifi

Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif
Malzemeler:

  • 120 gr oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda tereyaÄŸÄ±
  • YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸ
  • 1 adet yumurta sarÄ±sÄ±
  • 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± elma sirkesi
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± mahlep
  • 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± toz ÅŸeker
  • YarÄ±m Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
  • 3 su bardaÄŸÄ± un

Ãœzeri iÃ§in;

  • 1 adet yumurta akÄ±
  • Susam

Tarif:

Derin bir karÄ±ÅŸtÄ±rma kabÄ±nda; tereyaÄŸÄ±, sÄ±vÄ± yaÄŸ ve yumurta sarÄ±sÄ±nÄ± koyup karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Ãœzerine kabartma tozu, elma sirkesi, toz ÅŸeker, tuz ve mahlepi ilave edip karÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam edin.

Unu azar azarÂ  ilave edip yoÄŸurmaya baÅŸlayÄ±n.

Ele yapÄ±ÅŸmayan yumuÅŸak bir hamur elde edinceye kadar yoÄŸurun.

Hamur hazÄ±r olunca tezgahta merdane yardÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±n ve kurabiye kalÄ±plarÄ±yla kesip yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serdiÄŸiniz fÄ±rÄ±n tepsisine dizin.

Kurabiyelerin Ã¼zerine yumurta akÄ± sÃ¼rÃ¼n ve susam serpin.

Ã–nceden Ä±sÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 170 derecelik fÄ±rÄ±nda 30-35 dakika kadar piÅŸirin.

TatlÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± C vitaminli Fanta ile servis edin!

Afiyet olsun!

TARÄ°FLER TAMAMSA, O ZAMAN C VÄ°TAMÄ°NLÄ° FANTA!

Motive Eden 4 AtÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Tarif

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