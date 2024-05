Haberin Devamı

Ağaçların en alımlı, en şık giyindiği, en renkli ve şıkır şıkır olduğu aydır mayıs. Yeşilin en parlak en göz alıcı tonu mayıs… Pembenin de, kırmızının, morun, menekşenin, erguvanın ve tabii leylakların da… Görebiliyorsak her rengin, her ağacın, her çiçeğin ve belki de aşkın… Ruhumuz aç, sevgiye, aşka muhtaç… İçimiz kıpır kıpır… Hatırlıyor musunuz? Neyi diye sormayın… Zira anladınız siz… Az önce ‘İçimiz kıpır kıpır’ dedim ya… Gerçek anlamda en son ne zaman öyle hissettiniz… Evet evet aşktan bahsediyorum… Eğer kaldıysa gerçeğinden… Sizin bizatihi hislerinizi soruyorum… Çekinmeyin ve itiraf edin lütfen… En son ne zaman aşık oldunuz… ‘Üstüme iyilik sağlık ne aşkı kuzum biz gençken olmuştuk çoook seneler geçti aşkı meşki unuttuk artık!’ diyenler olduysa ben de cevaben ‘Aşk Olsun!’ diyorum… Evet, bu karşı cinse duyduğunuz bir aşk olabileceği gibi yaptığınız işe de aşık olmak mümkün ki; bana kalırsa olmalısınız da. Yaşadığınız şehre, kasabaya, köye gönlünüzü kaptırabilir ve her gördüğünüzde ilk günkü gibi heyecanlanabilirsiniz. Evinizden baktığınızda gördüğünüz manzaraya, her gün yürüdüğünüz parkın ağaçlarına, kuşlarına vurulabilirsiniz… Pişirdiğiniz veya sizin için pişirilen bir yemeğe karşı beslediğiniz iştah açıcı duyguya da aşk denebilir. Dinlediğiniz bir şarkıya, baktığınız bir tabloya, dokunduğunuz bir heykele duyduğunuz hayranlık her seferinde aynı heyecanı veriyorsa bu durumu tarif ederken ‘Aşk’ kelimesini kullanmanız mümkün… Siz yeter ki aşkla bakmayı bilin... ‘Aşkım’ diye seslenmekle olmuyor… Yüreğiniz varsa hissedeceksiniz…

‘SEN UÇUŞU HATIRLA’ 27. UÇAN SÜPÜRGE KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ





‘9-16 Mayıs’ tarihlerini; eğer varsa lütfen ajandanıza not edin. Ajandanız yoksa bir postit üzerine bu tarihleri altına da büyük harflerle İranlı şair Füruğ Ferruhzad’ın ‘SEN UÇUŞU HATIRLA’ cümlesini yazarak buzdolabınızın üzerine yapıştırın ve hatta garanti olsun, gözden kaçmasın diye evin sokak kapısına bile olabilir. Senelerdir bıkmadan usanmadan ‘Daha fazlası, daha azı değil’ diyerek cinsiyet ayrımına eleştirel yaklaşımı ile takdir toplayan Uçan Süpürge Festivali, yıllar sonra ‘Kavaklıdere Sineması’nda yapılacak. Geçtiğimiz yıl yeniden açılan ve ‘Kült Kavaklıdere’ adını alan Tunalı’daki nostaljik sinemanın; kadınların sinema sektöründe daha görünür olması için yürüttüğü mücadeleye yapacağı ev sahipliği, Ankara’nın eski kültürel zenginliğine kavuşması açısından da çok anlamlı. Açılışı ve ödül töreni, 9 mayıs akşamı Devlet Opera ve Balesi’nde düzenlenecek festivalin; bu yılki onur ödülünü Ankaralı deneyimli sanatçı Hatice Aslan alacak. Genç Cadı Ödülü oyuncu Deniz İlhan, Bilge Olgaç başarı ödülleri ise, yönetmen Ayşe Polat, yapımcı Nida Karabol ve oyuncu Tülin Özen’e verilecek.

ŞIK, RAFİNE ‘GOOD INN’





Ankara’da benzerine daha önce rastlamadığım içinde cafe’si ile birlikte girdiğinizde size kimse gülümsemese bile teşhir edilen tüm ürünlerin size gülümseyerek göz kırptığı bir yaşam tarzı mağazası keşfettim. ‘Good-Inn’ ismi İngilizce olmasına rağmen Türkçe ferahlatan havasıyla keyifli alışverişin ve hatta içtiğiniz kahvenin keyfiyle katlanacağı vazgeçilmez mekânınız olacağını garanti edebilirim. Çok iddialı oldu değil mi… Evet biliyorum ancak ben bu garantiyi elbette ki kadınlara veriyorum. Beytepe Mahallesi, Plevne Caddesi’nde yaklaşık bir ay önce açılan mağaza-cafe’nin işletmecisinin kadın olduğu dokunuşlarından rahatlıkla anlaşılıyor. Sevgili ‘Nihan Tangil’, mağazaya koyduğu ürünlere Ankara’da rastlayamayacağınız gibi tamamen butik ve sofistike (özel) ürünler olmasına özen göstermiş. Neler var diye sorarsanız İstanbul, Bebek’ten butik çanta, cüzdan markası ‘Fonfique’den ürünler. İzmir, Urla’dan meşhur butik sabun, tütsü ve aksesuar markası ‘İllios’ var. Aslen Mardinli lokum üreticisi ‘Bakırkazan’ın lokumları, yoga tutkunu kadınların arayıp da bulamadığı yoga matı markası ‘Liforme’un ürünlerinin yanı sıra Antalya’dan avokado ve ananas dahi bulabiliyorsunuz. Bu arada kahve eşlikçileri Uma Padaria’nın Nata’sı ile Naz atölyenin çilekli turtaları da tezgâhta. İlk çıktığı zaman tadına bayılarak yazdığım sevgili Necla Tatlıdede’nin el emeği kırmızı et, beyaz et ve balık için hazırladığı nefis sosların markası ‘Freya’ da Good-Inn’in raflarında… Yazamadığım çok şey var gerisini gidip siz görün artık.. Yorulunca Americano iyi gidiyor, aklınızda bulunsun.