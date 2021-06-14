Mantı nasıl yapılır, nasıl pişirilir? Evde kolay Kayseri mantısı tarifi ve yapımı için püf noktaları

Evde Mantı Yapımı İçin Malzemeler

İç harcı için;

1 kilogram kıyma

2 adet soğan

Tuz

Pul biber

Karabiber

Nane

Hamuru için;

9-10 bardak un

3-4 bardak ılık su

Tuz

Mantı Nasıl Yapılır?

Un, su ve tuzu yoğurup çok sert bir hamur elde edin. Üzerini kapatıp dinlenmesi için bekletin.

Soğanları rendeleyip suyunu iyice sıkın. Baharatlarla beraber kıymayı iyice yoğurun.

Hamuru dinlendirdikten sonra bezelere ayırın.

Tezgahı unlayıp her bezeyi oklava ile açın.

Açtığınız hamurunuzu istediğiniz büyüklükte kare şeklinde kesin.

Her kareye de kıymalı harcı yerleştirip uçlarını birbirine yapıştırarak kapatın.

Kaynayan suya tuz ilave edin ve mantıları içine atıp pişirin.

Ara ara kontrol edin fazla yumuşamamasına özen gösterin.

Yoğurdu biraz suyla seyreltin. Dilerseniz yoğurdun içine ezilmiş sarımsak da ekleyebilirsiniz.

Tereyağını da tavada eritin. Üzerine salça ekleyip kavurun.

Az miktar su ile açın ve kaynatın.

Mantıyı süzüp üzerine önce yoğurdu ardından salçalı sosu dökün.

Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun.

Mantı Sosu Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve yağın yanmamasına özen gösterin. Sonrasında sırasıyla sıvı yağ, salça tuz ve nane ilave edin. Enfes lezzette pişmiş mantınıza önce yoğurdu sonrasında ise sosu ilave edebilirsiniz.

Mantı Nasıl Pişirilir? Mantı Yapmanın Püf Noktaları

Özellikle mantı hazırlanırken açılan hamurlar çok önemlidir. Mantı hamuru rahat bir şekilde açılabilmelidir. Mantı hamuru ne çok sert ne de çok yumuşak olmamalıdır. Mantı hamurunun kıvamı rahat açılabilir seviyede olmalıdır.

Mantılar haşlanırken açılmaması için mantılar iyi bir şekilde kapatılmalıdır. Bu şekilde mantılar iyice kapatılmalıdır.

Mantı yapıldıktan sonra fazla olanlar buzdolabı poşetine konularak buzlukta saklanabilir. Mantılar fırınlanmadan buzluğa konulacak ise mutlaka birbirine değmeyecek şekilde buzdolabına yerleştirilmelidir.

Mantının iç harcını lezzetlendiren kullanılan baharatlardır. Bu nedenle mantının iç harcına karabiber ve tuz da belli bir oranda eklenmelidir.

Mantıların çeşidine göre pişirme yöntemi de haşlama veya fırınlama olabilir.

Mantı Kaç Kalori?

Mantı genel olarak kalorisi yüksek besinler arasında yer almaktadır. Geleneksel Türk yemekleri arasında sayılan ve pek çok yöreye ait versiyonu olan mantının kalorisi yüksektir. Özellikle de doldurulmuş bir tabak mantı yaklaşık 509 kalori olarak bilinir. Mantının sunumunda kullanılan sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos miktarı da mantının kalorisini arttırmaktadır. O nedenle mantının kalorisi de oldukça yüksek olması ile bilinir.