Mantı nasıl kurutulur? Evde fırında içli ve etli kışlık mantı kurutma ipuçları

Mantı gibi sevilen lezzetleri evde yaparak ve saklamak büyük kolaylık ve ekonomik bir yol olarak tercih edilmektedir.

Mantı Nasıl Kurutulur?

Ev ortamında açılan mantıların uzun süre saklanması ve ihtiyaç olduğunda çıkarılarak yenilebilmesi için kurutma tercih edilmektedir. Belirli yöntemler kullanılarak yapılan kurutma işlemleri sonunda muhafaza edile mantılar kolaylıkla çıkarılıp pişirilerek servis yapılabilmektedir. Bununla beraber tazeliğini ve lezzetini de muhafaza edebilmektedir.

Mantı kurutmak için en kolay yöntem özellikle içli ve etli mantılarda fırınlama yöntemi olmaktadır. Mantılar belirli aralıklarla fırın tesisinin altına yapışmaması için fırın kağıdı konulduktan sonra belirli aralıklarla yerleştirilir. Önceden ısıtılmış fırında hamurlar hafif şekilde sararana kadar bekletilerek pişirme yapılmaktadır. Burada amaç mantıların tam pişmesi olmadığı için sadece fırında hafif şekilde kurumaları sağlanmalıdır.

Mantı saklama koşulları evde hazırlanan mantının uzun süre taze kalması ve besin değerini kaybetmemesi için yapılmaktadır.

Evde Fırında İçli ve Etli Kışlık Mantı Kurutma İpuçları

Evde yapılan içilir veya etli mantıları kışlık olarak saklamak ve ideal yöntemler kullanarak uzun süre tüketmek mümkün olmaktadır. Özellikle etli ve içilir mantıların saklanamasında dikkat edimesi gereken konu mantı içinde bulunan etlerin veya diğer iç malzemenin korunması ve mantıların parçalanmasının önüne geçilmesidir.

Kışlık mantı yapımında saklama koşulları için özellikle kurutma işlemi yapılması tavsiye edilmektedir.

Fırında kurutma yöntemi en ideal yöntem olarak bilinmektedir. Hazırlanmış mantıların fırın tepsisine fırın kağıdı serildikten sonra yerleştirilerek tane tane olacak şekilde fırınlanması ve fırınlandıktan sonra kuru bir beze serilerek soğumaya bırakılması gerekmektedir.

Fırından çıkarılmış ve soğumaya bırakılmış mantılar daha sonra belirli kaplara veya poşetlere konularak dondurucuda saklanmalıdır.

Mantıların etli ve içli olmasından dolayı fırınlama işleminden sonra uzun süre sağlıklı koşullarda muhafa edilebilmesi için dondurucuya yerleştirilerek saklamak gerekmektedir.

Dondurucuya yerleştirmek istenen mantıların şekillerinin bozulmaması için düzgün ve kırılma yapmayacak şekilde saklanmaları gerekmektedir.

Evde yapılmış içli ve etli mantı çeşitlerinin saklama koşulları arasında fırınlama yapmadan dondurucuda saklama yapmak da mümkündür. Bu muhafaza şekli diğer fırınlama şeklinde olduğu gibi uzun süre dayanmamaktadır. Daha kısa sürede tüketilmesi istenen mantı çeşitlerinde direk dondurucuya yerleştirme yöntemi uygulanmaktadır.

Hazırlanan mantılar belirli aralıklarla fırın kağıdına yerleştirilerek bir kap içerisinde saklanarak dondurulur. Bazı mantı şekillerinde özellikle üçgen mantı şekillerinde donudurulmak istenen mantılar aralarına yağlı kağıt serilerek üst üste sıralanarak da saklanabilmektedir.

Mantı çeşitleri arasında sadece hamur olarak üçgen şeklinde yapılan mantılarda ise fırınlama ve güneşlendirme şeklinde kurutma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tür mantıların içlerinde et veya farklı içler bulunmadığı için fırınlama ve güneşlendirme şeklinde muhafaza edilmeleri daha kolay olmaktadır.

Önce fırınlanmış sonra da dondurucuda saklanmış mantıların pişirilmesinde erimesini beklemeye gerek bulunmamaktadır. Kaynayan suya direk atılarak pişirme yapılabilmektedir.

Sadece dondurucuda saklanmış mantılarda da kaynayan suya hemen atılarak pişirme yapılması mümkündür.

Mantı kurutma içinde fırında kurutma esnasında 200 derece ısınmış bir fırında mantılarda hafif renk değiştirmek ve kuruma görmek yeterli olmaktadır. Özellikle içerisinde et bulunan mantıların içlerinin belirginleşmesi de kuruduğunu göstermektedir.

Mantı kurutma koşullarının doğru yapılışı sağlanmaz ise mantılarda küf ve bozulma çok çabuk oluşabilmektedir. Mantı kurutmak dikkat edilmesi gereken bir yöntemdir.