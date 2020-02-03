Lezzeti ve görünümüyle sofranızı şenlendirecek nefis tarifler

Ezogelin çorbası, Anadolu’nun en geleneksel çorbalarından biridir. Evde de yapılabilir ama nedense özellikle esnaf lokantalarında içilen ezogelin çorbasının lezzetine doyum olmaz. Sizin için bu tarifimizde lokanta çorbasıyla ev çorbasının iyi taraflarını bir araya getiren bir tarif hazırladık. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi…

Oruk, Türkiye’nin güney bölgelerindeki mutfaklarda sık sık karşımıza çıkan bir köfte çeşidi. Bu tarifimizde Kilis mutfağının oruğunu mercek altına alıyoruz. Kıymalı ve bulgurlu olan oruğun yapılışı başlangıçta zor gibi görünebilir ancak bir kez öğrendikten sonra oldukça pratik. Denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

Dövme pilavını duymuşsunuzdur. Bu lezzeti dillere destan yemeğimiz Mersin mutfağına özel bir pilav ama bu pilav pirinçten değil buğday ve nohuttan yapılıyor. Yapılışı da oldukça kolay. Tüm malzemeleri haşlayıp servis tabağına alıyorsunuz ve etleri de üstüne ekliyorsunuz. "Akşama ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız bu tarifimiz size yardımcı olabilir. Şimdiden afiyet olsun.

Salatalar, birbirinden güzel yemeklerle donatılmış sofraların en önemli detaylarından biri. Sofraları renklendirmenin yanı sıra yemeklerin tadına tat katar. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz domates salatası da onlardan biri. Oldukça hafif olan bu salata da sofranızdaki yerini alsın. Lafı fazla uzatmadan, sizi mutfağa alalım. İşte domates salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Kadayıf sarması, Erzurum mutfağının en sevilen tatlılarından biri. Lezzetiyle olduğu kadar görünümüyle de sofraları süsleyen bu güzel tatlının hazırlanışı da çok pratik. Yaş kadayıfı cevizle sarın, yumurtaya bulayıp kızartın. Ardından da şerbete bulayıp servis edin. Hepsi bu kadar. Çıtır çıtır nefis bir tatlı sizi bekliyor. İşte kadayıf sarma tarifi...