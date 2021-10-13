Levrek tavada nasıl pişirilir? Tavada levrek balığı en güzel nasıl yapılır?

Levreğin çok lezzetli bir balık olduğunu bilmeyen yoktur. Bu yüzden balık alırken levrek balığı sıkça tercih edilmektedir. Levreği fırında, ızgarada veya tavada pişirebilirsiniz. Bu balık türü her türlü pişirme yöntemi ile çok nefis olmaktadır. Tabi bu balığın genellikle tavada yapıldığını görmekteyiz. Tavada kızartılan levrek kesinlikle harika bir tada sahip olacaktır.

Levrek Tavada Nasıl Pişirilir?

Levreği tavada oldukça güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun için taze levreklerden seçerek temizletmeniz gerekir. Temizlenen balıkları iyice yıkayın ve berrak bir hale geldiğinden emin olun. Daha sonra ise balığın marine edilmesi gerekmektedir. Aldığınız levrekler küçük boyutlu ise tavada o şekilde kızartabilirsiniz. Ancak en doğru yöntem levreği parçalara bölerek tavada kızartmaktır.

Zeytinyağı ve limon suyunu iyice karıştırın. İçerisine tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyin. Bu karışımı iyice harmanlayın ve levreklere sürün. Levrekleri kapalı bir kaba alarak dinlendirin. Dinlenen levrekler tavada kızarmaya hazırdır.

Tavayı ocağa alın ve altını açın. Yap iyice kızgın bir hale gelmeden balıkları atmayın. Tavada yer alan yağ iyice kızgın bir hale gelince balıkları içerisine atın. Bu aşamada ocağın orta derecede yanması daha iyi olacaktır. Balıkların iki yüzünü de iyice kızartın. Zaten balıklar pişmeye yakın renk değiştirir ve nefis bir koku yaymaya başlarlar.

Tavada kızarmış olan balıkları tabağa alarak kalan balıkları da kızarmaya devam edin. Balıklar piştikten sonra yanına salata ve yeşillik ekleyerek servis edebilirsiniz. Tabi limon koymayı da unutmayın. Levrek balığı lezzetli olmasının yanında çokta faydalıdır. Bu yüzden zaman zaman levrek yemeyi sakın ihmal etmeyin.

Tavada Levrek Balığı En Güzel Nasıl Yapılır?

Levrek her hali ile insanların ilgisini çekmektedir. Bu balığı tavada pişirmek ise daha bir lezzetli olmasını sağlamaktadır. Tabi bu balığı tavada yaparken küçük ayrıntılara dikkat etmek gerekmektedir. Balık pişirmek kolay gibi görünse de bazı hususların gözden kaçmaması lazımdır.

Tavada levrek yapmadan önce bu balığın iyice temizlenip yıkanması lazımdır. Yıkanan levrek balığının suyunun süzülmesi için süzgece bırakılması daha uygun olacaktır. Balığın suyu süzülürken diğer işlemler yapılabilir. Balıkların suyunu iyice süzmeyi unutmayın. Gerekirse kağıt havlu ile balıkları kurulayabilirsiniz.

Levreği daha lezzetli bir hale getirmek için marine ve pişirim çok önemlidir. Bu yüzden balığı iyi bir şekilde marine etmek lazımdır. Levreği alırken boyutlarına dikkat etmelisiniz. Bu balığı tavada bütün halde yapacaksanız eğer tavaya uygun boyutlarda seçim yapmalısınız. Çok büyük olan levrekler tavada güzel pişmez.

Levreği parçalayıp tavada pişirmek daha lezzetli olmasına yardımcı olacaktır. Tabi burada herkes kendi damak zevkine göre hareket edebilir. Levreği güzel bir şekilde marine etmek için çeşitli malzemeler bulunmaktadır. Zeytinyağı, limon suyu, karabiber, pul biber, kekik ve tuz ile bir sos hazırlamanız gerekmektedir. Bu sosun tadını verense limon suyudur. Buna dikkat etmelisiniz.

Levrek için hazırlanan sosu balığa iyice bulayın ve dinlenmesi için buzdolabına kaldırın. Vaktiniz varsa eğer en az 2 saat dinlenmesi iyi olacaktır. Balığı tavaya atmadan önce yağın iyice kızgın olduğundan emin olun. Balıkları tavaya koyunca orta dereceli ateşi kullanmanız yararlı olacaktır. Balıklar çok kurumadan hafif sulu kalacak şekilde tavadan alabilirsiniz.