Dünya mutfaklarında önemli bir yeri bulunan ”levrek marin” Güney Amerika'nın batısında yer alan Peru’ya ait bir balık yemeğidir. Bölgede ceviche olarak bilinen tarif, ülkemizde levrek marin adıyla bilinir. Fileto yapılmış ‘kemiksiz lop etten elde edilen ince dilim) balıklar, limon ve sirke ile aside edildikten sonra pişirilir, soğuk olarak servis edilir. Peki, Levrek marin (ceviche) nasıl yapılır? Levrek marin tarifi...

GEREKLİ MALZEMELER

1 adet levrek

2 çay kaşığı hardal

Yarım çay bardağı elma sirkesi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limon suyu

1 baş soğan

YAPILIŞI

Levrekler fileto şeklinde çıkartılıp, temizlenen levrek eşit büyüklüklerde yan yan kesilir.



Piyazlık doğranan soğan ovulur.

Soğana bir limon suyu, 2 çay kaşığı hardal ile karıştırılır. İçine yarım çay bardağı elma sirkesi ilave edilir.



Sonra bu karışıma yavaş yavaş zeytinyağı ilave edilir ve harmanlanır.

Boza kıvamına gelen karışıma doğradığımız soğanlar ve balıklar eklenerek sosun işlemesi sağlanır.

Karışım 1 gece buzdolabında bekletilir.

Ertesi gün servis tabağında sunuma hazırdır.

CEVİCHE ORJİNAL TARİFİ

Ceviche, ayrıca cebiche, seviche veya sebiche, Peru menşeli bir Güney Amerika deniz ürünleri yemeğidir. Genellikle limon veya limon gibi taze narenciye sularında sertleştirilmiş taze çiğ balıktan yapılır ve ají, acı biber veya diğer baharatlarla baharatlanır. doğranmış soğan, tuz ve kişniş dahil.