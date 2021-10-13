Kültür mantarı nasıl pişirilir? Kültür mantar sote nasıl yapılır?

Kültür mantarı; şapka bölümünün yuvarlak görünüme sahip olmasıyla birlikte, gövde bölümü kısa yapılı bir besindir. Kültür mantarı; ökaryotik canlı olmasının yanı sıra etrafında zar bulunan bir çeşittir. Aynı zamanda heterotrof ve klorofil taşımayan mantar şeklinde bilinir. Kolayca bulunacak mantar türleri içerisinde bulunmaktadır. Kültür mantarı; ilkbahar ve yaz mevsimlerinde, sıcak ve nemli yerlerde bulunmaktadır. Yüksek alanlarda yetişmesiyle birlikte orman, otlak veya tarla gibi ortamlarda da bulmak mümkün olmaktadır. Hem tek başına hem de grup olarak yetişen mantar çeşitleri içerisinde bulunmaktadır. Özel şekilde yetiştirilmesinin yanı sıra pazar ve marketlerde de bulunabilmektedir.

Kültür Mantarı Nasıl Pişirilir?

Kültür mantarı hakkında bilgi almak isteyen pek çok kişi, İnternete başvurmaktadır. Bunun yanı sıra kültür mantarının nasıl pişirildiğine dair bilgi sahibi olmak isteyenler, bu konuyu iyice araştırmaktadırlar. Kültür mantarı; yıkandığı zaman süngerde olduğu gibi su çekmektedir. Bu yüzden kültür mantarı pişirilirken; çekmiş olduğu suyu iyice salıp kavrulması sağlanmaz ise tadı çok lezzetli olmaz.

Kültür mantarlarının üzerinin temiz olmasıyla beraber nemli bezle silmek ve daha sonra mantarların üzerindeki ince kısmı bıçak desteğiyle soymak yeterli olacaktır. Ancak kültür mantarlarının çok kirli ve çok çamurlu olması durumunda, hızlı bir şekilde suyun altından geçirip soymak yeterlidir.

Kültür mantarı pişirilirken dikkat edilmesi bir diğer konu ise; mantarı ve kullanılması durumunda başka sebzelerin iyice kavrulması gerektiğidir. Kültür mantarı, suyunu salacaktır. Ardından ise saldığı su buharlaşacaktır. Bu yüzden hafifçe yıkanan kültür mantarlarının, suyu çekmişse kavurma kısmında o sudan kurtulacağı belirtilebilir. Mantar sote yapılırken en mühim konu; sebzeleri ve mantarları bolca kavurmaktır. Kültür mantarları, devamlı karıştırılmalı ve orta ısıdaki ocakta kavrulmalıdır. Bu şekilde kültür mantarı oldukça lezzetli bir şekilde kavrulacaktır.

Kültür Mantar Sote Nasıl Yapılır?

Kültür mantarlı sote tarifi; pek çok kişi tarafından sevilen ve çok beğenilen mantarlar içerisinde bulunmaktadır. Bu yüzden kültür mantarı sote tarifi, İnternet çapında çok araştırılan tarifler içerisindedir. Kültür mantar sote için gerekli malzemeler ve tarif aşağıdaki gibi olacaktır;

- Yarım kilo kültür mantarı,

- 1 tane çarliston biberi,

- 1 tane kırmızı biber,

- 1 tane sarı biber,

- 1 diş sarımsak,

- 1 tane soğan,

- 4 çorba kaşığı zeytinyağı,

- 10 adet çeri domates,

- Tuz,

- Karabiber.

Kültür mantarı yapımı ise;

- İlk önce soğan ve sarımsak normal şekilde yemeklik olarak doğranmalıdır. Daha sonra paketten çıkarılan mantarlar; parçalara ayrılmadan önce suda hafif şekilde yıkanmalıdır. Mantarların üzerindeki ince tabaka soyularak, parçalara ayrılmalıdır. Parçalara bölünen kültür mantarları bir kenarda bekletilmelidir.

- Biberlerin sapları alınarak, tüm biberler boydan iki parça olarak ayrılmalıdır. Çekirdekli kısım alındıktan sonra arzu edilen büyüklükte doğranmalıdır.

- Tavaya zeytinyağı dökülmelidir. Daha sonra doğranan soğan, sarımsak ve biberler ilave edildikten sonra 3 dakika kadar yüksek ateş üzerinde karıştırmak gerekmektedir. Tavadaki biberler ise tabağa alınmalıdır. Tavaya biraz daha yağ ekleyerek, kenarda bekletilen mantarlar aktarılmalıdır.

- Kültür mantarları; 4 dakika kadar kavrulduktan sonra üzerine biberli malzeme eklenmelidir. Son olarak karabiber ve tuzla tatlandırarak 2 dakika boyunca sotelemek yeterli olacaktır.