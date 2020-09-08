Konserve yaparken hijyene dikkat! Aksi takdirde çok tehlikeli

Diyetisyen Fatma Uçan, konservede kullanılacak olan meyve ve sebzelerin taze olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Konserve yaparken hijyen kurallarına uymanın da önemli olduğuna işaret eden Uçan, "Meyvelerin toplanmasından tüketilmesine kadarki tüm süreçlerde hijyen oldukça önemli. İkinci kural olarak mutlaka cam kavanozların tercih edilmesi gerekir. Üçüncü kural olarak cam kavanozlar 15-20 dakika kadar kaynatılarak sterilize edilmelidir. Kavanoz kapakları da paslı olmamalı ve kavanoza tam oturmalıdır. Meyve ve sebzeler de asitlik derecesine göre kaynatılmalıdır. Domates gibi asitli yiyecekler 15-20 dakika kadar, diğer meyve ve sebzeler daha kısa sürelerde kaynatılmalıdır" dedi.

YAPIMI KADAR SAKLANMASI DA ÖNEMLİ



Konservelerin yapımı kadar saklanma koşullarının da önemli olduğuna dikkat çeken Uçan, "Konservelerin açıldıktan çok kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Konservenin saklanma biçimleri de önemli; ne çok sıcak ne de çok soğuk ortamda bekletilmemeli. Çok sıcak ortamda bozulma, derin dondurucu gibi ortamlarda da tat ve renk olarak kayıplar yaşanabilir. Açılmadan önce oda sıcaklığında, açıldıktan sonra da kısa sürede tüketmek kaydıyla normal buzdolabında saklanmalıdır" diye konuştu.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ 12 VE 72 SAAT ARASINDA GÖRÜLÜYOR



Konserve yapımı ve saklanması sürecindeki kurallara dikkat edilmediği takdirde besin zehirlenmelerinin görülebileceğini kaydeden Uçan, "Besin zehirlenmesi yaklaşık 12 ve 72 saat arasında mide bulantısı, sindirim sistemindeki fonksiyon bozuklukları ile kendini gösterebilir. Bazı çok ağır durumlarda kişilerde nörolojik etkiler de görülebilir. Bu belirtilerle karşılaşan kişi en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı ve kesinlikle kusturulmamalıdır" ifadelerini kullandı.