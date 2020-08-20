Kış hazırlıkları konservesiz olmaz! İşte çeşit çeşit konserve tarifleri ve püf noktaları

Konserve yapacağınız malzemeleri iyi seçin. Olgun ama taze, çürüksüz, eziksiz sebzeler tercih edin. Bozulmak üzere malzemeleri “Konserve yapayım da değerlendireyim” diye düşünmeyin. Böyle bir malzemeyle yapılan konserve sağlıklı ve uzun ömürlü olmaz.

Konserve sebzeyi koruyan şey tuz, meyveyi koruyan şey ise şeker şurubudur. Konservenizi uzun süre saklamak istiyorsanız tuzu ve şekeri bolca eklemeyi ihmal etmeyin.

Konservelerinizi mutlaka ısıya ve basınca dayanıklı cam kavanozlarda saklayın. Kavanozları ve kapaklarını kullanmadan önce gıda temizliğine uygun ürünlerle iyice yıkayıp dezenfekte edin. Kavanoz kapaklarını hem genleşmeleri hem de dezenfekte olmaları için kullanmadan önce mutlaka kaynatın.

Konservenizi hazırladıktan sonra kavanoza aktardığınızda üstten 2 santimetre kadar boşluk bırakmayı ihmal etmeyin. Kavanozları ağzına kadar doldurursanız patlayabilirler.

KONSERVE KAVANOZLARININ HAVA ALMAMASI ÇOK ÖNEMLİ

Haşladığınız malzemeleri sıcakken kavanozlara aktardıktan sonra ağızlarını sıkıca kapatın. Ardından kavanozları ters çevirip genişçe bir tencereye yerleştirin. Kavanozların arasına temiz bezler sıkıştırın. Tencereye kavanozların yarısına kadar gelecek şekilde su doldurun ve iyice kaynatın. Kavanozları tencereden çıkarınca kapaklarını bir daha sıkın.

Ardından kavanozları tencereden çıkarıp kapakları alta gelecek şekilde tezgahın üzerine dizip soğumasını bekleyin. Sıcağın etkisiyle genleşen kapaklar soyunca sıkışacak ve kavanozların ağzı hava almayacak şekilde kapanacak. Bunu kavanoz kapaklarının orta kısımlarının içeri doğru bombe yapmasından da anlayabilirsiniz.

Dışa doğru bombe yapan, kapağında şişkinlik oluşan kavanozların içindeki konserve tutmamış, bozulmuş demektir. Bu tür konserveleri tüketmekten kaçının. Aynı şekilde bir süre beklettiğiniz konserveleri tüketmeden önce de kapaklarını mutlaka kontrol edin. Kapağında kabarcık oluşan konserveleri tüketmeyin.

Konservelerinizi serin, kuru ve güneş görmeyen kilerlerde ya da dolaplarda saklamayı ihmal etmeyin.

DOMATES KONSERVESİ NASIL YAPILIR? EVDE DOMATES KONSERVESİ YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Domates konservesini çiğ ya da pişmiş halde saklayabilirsiniz.

Malzemeler:

1-2 kilogram domates

Tuz

Nasıl yapılır?

Çiğ domates konservesi için domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın. Etli kısımlarını küp küp doğrayın ya da robottan geçirin. Kavanozlara doldurup üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave edin. Ağızlarını sıkıca kapattıktan sonra ters vaziyette tencereye yerleştirdiğiniz kavanozları aralarına bezler sıkıştırarak 15-20 dakika kadar kaynatın.

Domates konservesini pişirdikten sonra saklamak için aynı şekilde doğrayıp kaynatın. Kaynamaya başladıkları noktada kavanozlara doldurun. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra kapaklarını sıkıca kapatın ve kavanozları kaynatma işlemini yapın.

TAZE FASULYE KONSERVESİ NASIL YAPILIR? EVDE FASULYE KONSERVESİ YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

1 kilogram taze fasulye

500 gram domates (arzu ederseniz domatessiz yapabilirsiniz)

1 yemek kaşığı tuz

Sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Fasulyeleri yemek yapar gibi ayıklayıp doğrayın ve bol suyla yıkayın. Domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın. Etli kısımlarını küp küp doğrayın. Sıvı yağı tencerede ısıttıktan sonra önce fasulyeleri ardından domatesleri ilave edip 25 dakika kadar pişirin. Altını kapattıktan tuzunu ekleyip karıştırın. Soğumadan hemen kavanozlara doldurun ve ağızlarını sıkıca kapatın. Ardından yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın.

BAMYA KONSERVESİ NASIL YAPILIR? EVDE BAMYA KONSERVESİ YAPIMI İÇİN KOLAY TARİFİ

Malzemeler:

1 kilogram bamya

1 kilogram domates

1 çay kaşığı limon tuzu

Nasıl yapılır?

Bamyaların tepelerini koni biçiminde kesip bol suyla yıkayın. Domatesleri soyup küp küp doğrayın ve geniş bir tencereye alın. Domatesleri suyunu bırakıncaya kadar pişirin. Bamyaları ekleyin. Bamyalar sararmaya başladığında limon tuzunu ekleyin. Bamyaların rengi dönünce ocağı kapatın ve kavanozlara doldurun. Üzerine su ekleyip sıcakken kapağını kapatın. Ardından yukarıda belirtilen işlemleri uygulayın.