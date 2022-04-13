KÖMBE TARİFİ: Hatay kömbesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kömbe, tarifi ve uygulaması kolay olmakla birlikte baharat ayarı oldukça zor bir unlu mamuldür. Doğru baharat oranlarının bir araya gelmesiyle birlikte damak çatlatan bir lezzete ulaşan kömbe, Hatay yöresinde her yıl ramazan ayı içerisinde yapılmaktadır. İşte, Hürriyet Lezizz yazarı Belgin Ekmen Yenilmez'in kolay ve lezzetli kömbe tarifi

Malzemeler:

2 kilogram irmik altı unu veya pastalık un

1 kilogram susuz margarin yağı

1 kilogramdan 2 su bardağı az toz şeker

2 yemek kaşığı kömbe baharatı (Aktarlarda ve marketlerde bulunur.)

2 paket vanilin

2 paket kabartma tozu

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Susam

Tercihen kömbe kalıbı

Yapılışı:

Süt ve su ısıtılır, içine toz şekeri koyulup eriyene kadar karıştırılır.

Genişçe bir yoğurma kabına önce un ardından oda sıcaklığında eriyen yağ, eriyen şekerli karışım ve diğer malzemelerle birlikte hırpalamadan yoğrulur.

Hamur kıvam alınca yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirilir.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır. Önce susama ardından kalıplara koyup şekillendirilir (Kalıp bulamazsanız elinizle de yapabilirsiniz).

Tepsiye dizip 170 derece fanlı fırında kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun