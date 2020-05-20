MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Belgin Ekmen Yenilmez YazılarıEvde yapılabilecek ramazan tatlısı: Hatay kömbesi
GeriBelgin Ekmen Yenilmez Evde yapılabilecek ramazan tatlısı: Hatay kömbesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 20.05.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Evde yapılabilecek ramazan tatlısı: Hatay kömbesi

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Evde yapılabilecek ramazan tatlısı: Hatay kömbesi
Abone Olgoogle-news

Bu yıl, o klişeleşen ‘Nerede o eski ramazanlar’ sözünü pratikte yaşadığımız bir dönem geçiriyoruz. Çekirdek ailemizle olabildiğince izole geçirdiğimiz ramazan ayını tamamlarken ümidimizi kaybetmeden, güzel günler göreceğimize inanarak geleneklerimizi de icra etmeye devam ediyoruz. Bu yazımda, birlik ve beraberliğin tat verdiği yöresel bayram tatlımız kömbenin tarifini sizlerle buluşturacağım.

Hatay yöresinin bayramlarda olmazsa olmazı, ramazan ayının sonlarına doğru konu komşu, eş, dost, akraba ile imece usulü yardımlaşarak hamuru hazırlanan ve tepsilere dizilerek sahur vakitlerine kadar odun fırınlarında pişirilen kömbe, tüm sokakları, caddeleri kokusu ile mest eder. İşte, evinizde de yapabileceğiniz Hatay yöresinin özel bayram ikramlığı kömbe tarifi…

Malzemeler:

2 kilogram irmik altı unu veya pastalık un

1 kilogram susuz margarin yağı

1 kilogramdan 2 su bardağı az toz şeker

2 yemek kaşığı kömbe baharatı (Aktarlarda ve marketlerde bulunur.)

2 paket vanilin

2 paket kabartma tozu

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Susam

Tercihen kömbe kalıbı

Evde yapılabilecek ramazan tatlısı: Hatay kömbesi

Yapılışı:

Süt ve su ısıtılır, içine toz şekeri koyulup eriyene kadar karıştırılır.

Genişçe bir yoğurma kabına önce un ardından oda sıcaklığında eriyen yağ, eriyen şekerli karışım ve diğer malzemelerle birlikte hırpalamadan yoğrulur.

Hamur kıvam alınca yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirilir.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır. Önce susama ardından kalıplara koyup şekillendirilir (Kalıp bulamazsanız elinizle de yapabilirsiniz).

Tepsiye dizip 170 derece fanlı fırında kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun 😊

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

False
Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Ortadoğu'nun 'tatlı' başkentinde ramazan bolluğu yaşanıyor
Dünya sadece 36 adet bulunuyor! 'Herkes evinde yapabilir'
Türk insanının lezzet beklentisi yüksek
Doğum yıldönümünde özlem ve saygıyla andığımız Atatürk'ün yemek alışkanlıkları