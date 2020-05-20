Evde yapılabilecek ramazan tatlısı: Hatay kömbesi

Hatay yöresinin bayramlarda olmazsa olmazı, ramazan ayının sonlarına doğru konu komşu, eş, dost, akraba ile imece usulü yardımlaşarak hamuru hazırlanan ve tepsilere dizilerek sahur vakitlerine kadar odun fırınlarında pişirilen kömbe, tüm sokakları, caddeleri kokusu ile mest eder. İşte, evinizde de yapabileceğiniz Hatay yöresinin özel bayram ikramlığı kömbe tarifi…

Malzemeler:

2 kilogram irmik altı unu veya pastalık un

1 kilogram susuz margarin yağı

1 kilogramdan 2 su bardağı az toz şeker

2 yemek kaşığı kömbe baharatı (Aktarlarda ve marketlerde bulunur.)

2 paket vanilin

2 paket kabartma tozu

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Susam

Tercihen kömbe kalıbı

Yapılışı:

Süt ve su ısıtılır, içine toz şekeri koyulup eriyene kadar karıştırılır.

Genişçe bir yoğurma kabına önce un ardından oda sıcaklığında eriyen yağ, eriyen şekerli karışım ve diğer malzemelerle birlikte hırpalamadan yoğrulur.

Hamur kıvam alınca yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirilir.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır. Önce susama ardından kalıplara koyup şekillendirilir (Kalıp bulamazsanız elinizle de yapabilirsiniz).

Tepsiye dizip 170 derece fanlı fırında kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun 😊

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