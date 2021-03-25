Kestane mantarı nedir, nerede yetişir? Kestane mantarı tarifleri

Kestane mantarı, Avrupa ülkelerinde ‘Portobello mantarı’ olarak bilinir. Sağlık açısından önemli faydalarının yanı sıra kestane mantarı son dönemlerde en çok aranan yemek tariflerinden biri haline geldi.

Kestane mantarı nedir?

Beyaz kültür mantarının bir türü olan kestane mantarı diğer mantar çeşitlerine göre daha büyük ve koyu renklidir. Kestane mantarının içeriğinde yüksek oranda vitamin ve mineral bulunur. Dolayısıyla sağlık açısından da oldukça faydalı bir besindir.

Kestane mantarı nerede yetişir?

Kestane mantarı çoğunlukla ilkbahar ve sonbahar aylarında çayırlık alanlarda yetişir. Yan yana yetiştikleri için toplu bir şekilde bulması ve toplaması kolaydır. Fakat zehirli çayır mantarları ile karışma ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle toplarken çok dikkat etmek gerekir. Doğal ortamlarının dışında Türkiye'de özel ilaçlama ve gübreleme yöntemi teknikleriyle de yetiştirilmektedir.

Kestane Mantar Sote Tarifi

Malzemeler:

Yarım kilo kestane mantarı

5 adet kırmızı kapya biberi (evde farklı renk biber varsa o da olur. Benim dondurucumda halka şeklinde doğranmış biberim hazırdı onu kullandım)

Limon

Sıvı yağ

1 tane soğan

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yapılışı:

İlk olarak bir kaba yarısı kadar su koyup, içine yarım limon sıkın

Mantarları saplarını kesmeden temizleyin ve artı şeklinde bölüp, kararmamaları için limonlu suya atın.

Ardından soğanı küp küp doğrayın.

Biberleri halka şeklinde doğrayın.

Tavaya sıvı yağ koyup, soğanı kavurun.

Sonrasında biberleri atın ve yumuşayana kadar pişirin.

Son olarak mantarları da tavaya atıp suyunu çekene kadar pişirin.

Suyunu çektikten sonra birkaç dakika daha soteleyip; tuz ve baharatlarını atın.

Karıştırıp ocağın altını kapatın. Afiyet olsun…

Kestane Mantarlı Risotto Tarifi

Malzemeler:

300 gram Arborio pirinci

400 gram kestane mantarı

Toz parmesan peyniri

2 diş sarımsak

1 litre et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

Tuz

Karabiber

Maydanoz

Yapılışı:

Sarımsakları ve mantarları doğrayın.

1 yemek kaşığı tereyağını tavada kızdırıp önce sarımsakları ardından mantarları ekleyin ve kavurun.

Mantarlar pişince kenara alın.

Soğanları da yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını ayrı bir tava kızdırıp soğanları yağda kavurun.

Tuzu ve pirinçleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Pirinçler kavrulunca et suyunu kepçeyle azar azar ekleyip pirinçler suyunu çekene kadar kavurun.

Bu işlemi et suyunun tamamı tükenene kadar devam ettirin.

Pirinç et suyunu tamamen çekince tencereyi ocaktan alıp tereyağı ve parmesan ilave edin.

Tereyağı iyice eriyene kadar karıştırın.

Mantarları ve ince kıyılmış maydanozu da ekleyip üzerine taze çekilmiş karabiber serperek servis edin. Afiyet olsun…