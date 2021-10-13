Kelle nasıl temizlenir? Kelle çorbasının terbiyesi nasıl yapılır?

Kelle temizliği öncesinde, kelle bol bol su ile yıkanarak, kan kalıntıları temizlenmelidir. Ardından deri, keskin bir bıçak yardımıyla alınmalıdır. Bu kısımdan sonra balta, satır gibi büyük kesici aletlerin kullanılması gerekmektedir. Koyun kellesi adına satır veya balta yeterlidir. Ancak büyükbaş hayvanların kellesi için daha kesin aletler kullanılabilir. Kesici alet yardımıyla kelle 5 parçaya bölünerek bol su ile yıkanmalıdır. Kelledeki etler, kemikten tamamen ayrılmalıdır. Kalan kısımların hepsi isteğe göre ayrıştırılarak, buzdolabında saklanabilir.

Kelle Nasıl Temizlenir?

Kelle, çok sevilerek tüketilen ancak tüketilmeden önce titizlikle temizlenmesi gereken bir besindir. Genellikle kelle paça çorbası ile tüketilmektedir. Kellenin iyice temizlenmesi için bazı aşamalardan geçmesi çok önemlidir. Bu aşamalar hakkında bilgi vermek, okurlar adına yardımcı olacaktır. Kelle temizlenirken yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Kesilmiş olan kurbanın kellesi, derisi alınmadan ayrı bir kısımda tutulur. Kurban kesimi sonrasında aradan en çok 3 saat geçtikten sonra ateş yakılarak, demir şiş yardımıyla kellenin tüyü ateş ile yakılır.

- Demir teller ile yapılan bir fırça yardımı alarak, yanan tüyler derinin üzerinden tam şekilde temizleninceye dek alınır ve ara ara fırçalanarak temizlenir. Kurbanın kellesinde kıl ve tüy kalmayacak şekilde bu işleme devam edilmelidir.

- Kelle ocak ateşi üzerinde iyi bir şekilde ütülür ve yakılarak, tümü beyaz renk lalana dek bıçakla kazınır. Kurban kellesi; yanaklardan ve çeneden kesilerek parçalanır.

- Kelle temizlenirken, burnun içi yere bakacak şekilde vurarak, içerisi iyice boşaltılarak temizlenir ve tekrardan yıkanır.

- Kurbanlık hayvan kellesinin tüylerinin ütülenmesi, pişirme metotlarının ön hazırlıkları içerisinde bulunmaktadır.

- Kelle ütülenmesinin en mühim nedenlerinden birisi, çorba yapmak adına derisiyle beraber temizlenmesidir.

Bu şekilde aşamalar uygulanarak, kelle temizlemesi halledilecektir. Kelle temizlenirken, oldukça dikkatli olmak ve hijyenik davranmak önemlidir.

Kelle Çorbasının Terbiyesi Nasıl Yapılır?

Kelle çorbası; pek çok kişi tarafından çok sevilerek tüketilen çorba tarifleri içerisinde yer almaktadır. Kelle çorbası, besin değerleri açısından da oldukça önemli bileşenlere sahiptir. Kelle çorbası yapımı için bazı püf noktaların bilinmesi önemlidir. Bununla beraber kelle çorbası yapılırken, çorba için ayrı bir sos hazırlanır.

Bu sos; kelle çorbasının terbiyesi şeklinde de ifade edilmektedir. Kellenin iyice temizlenmesinden sonra çorba şeklinde tüketilmesi için tek tarif bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kelle çorbasının terbiyesi, kişiden kişiye değişebilir. Kelle çorbası yapımında terbiye için kullanılacak malzemeler aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- 1 tatlı kaşığı kadar sirke,

- 1 tane limonun suyu,

- 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı,

- Tuz,

- 1 diş sarımsak,

- Pul biber şeklindedir.

Kelle çorbası pişerken, bir taraftan da terbiyesini hazırlamak oldukça zaman kazandırıcı olacaktır. Kelle çorbası terbiyesi için; 1 tatlı kaşığı kadar sirke, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 tane limon suyu, tuz, pul biber ve sarımsak karıştırılmalıdır. Daha sonra pişen kelle çorbasının üzerine yavaş bir şekilde hazırlanan karışım ilave edilmelidir. Kelle çorbasının terbiyesi bu şekilde hazırlanmış olacaktır. Kelle çorbası yapılırken dikkat edilmesi gereken; karışımın kelle piştikten sonra çorbanın üzerine ilave edilmesidir. Bu hususa dikkat etmek, yemeğin lezzetli olması açısından önemli olacaktır.